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మళ్లీ రగిలిన కావేరి చిచ్చు – తమిళనాడు, కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో నీటి యుద్ధానికి కారణాలు ఏంటి? ఈ వివాదం ఎక్కడ మొదలైంది?

కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య కొనసాగుతున్న నీటి యుద్దం- బ్రిటీష్ వారి కాలంలోనే మొదలైన కావేరీ నదీ జలాల వివాదానికి శాశ్వత పరిష్కారం లేదా?

Cauvery River
Cauvery River (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 5:35 PM IST

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Cauvery Water Dispute : ప్రస్తుతం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన అంశం ఉదయ్‌నిధి స్టాలిన్, నటి త్రిషపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, ఆయన అరెస్ట్. అయితే ఈ పరిణామాల వెనుక ఉన్న అసలు అంశం 'కావేరి జలాల వివాదం'. అసలు ఏంటి ఈ నీటి పంచాయితీ? దశాబ్దాలుగా కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య కొనసాగుతున్న ఈ నీటి యుద్ధం ఎందుకు ఏటా మళ్లీ మళ్లీ రగులుకుంటోంది? ఈ వివాదం ఎక్కడ మొదలైంది? కోర్టులు, ట్రిబ్యునళ్లు ఎన్నో తీర్పులు ఇచ్చినా ఎందుకు శాశ్వత పరిష్కారం కనిపించడం లేదు? రైతులకు జీవనాధారమైన 'కావేరి' రాజకీయాల్లో మాత్రం ఎందుకు శాశ్వత సంక్షోభంగా మారింది?

దక్షిణ గంగ- శాశ్వత వివాదం
దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత పవిత్రమైన నదిగా, దక్షిణ గంగగా పూజలు అందుకుంటోంది కావేరి నది. ఇది కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య దశాబ్దాలుగా రాజకీయ, సామాజిక, భావోద్వేగ ఘర్షణకు కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తోంది. అయితే కావేరి నీటి పంపకాల వివాదం కేవలం కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య మాత్రమే కాదు, కేరళ, పుదుచ్చేరి కూడా ఇందులో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావం, తక్కువ వర్షపాతం, బలహీన రుతు పవనాలు వంటి కారణాలతో జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గిన ప్రతిసారీ, కావేరి వివాదం మళ్లీ భగ్గుమంటుంది. ట్రైబ్యునల్ పంపకాలు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఉన్నా, కావేరి వాటర్ మేనేజ్‌మెంట్ అథారిటీ పని చేస్తున్నా, సమస్య ఎందుకు పరిష్కారం కావడం లేదు. దీని పూర్వాపరాలు తెలుసుకోవాలంటే, గత వందేళ్ల చరిత్రను తెలుసుకోవాల్సిందే!

బ్రిటీష్ కాలంలోనే మొదలైన వివాదం
బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలోనే కావేరి వివాదం మూలాలు ఉన్నాయి. 1892లో, తరువాత 1924లో అప్పటి మైసూర్ సంస్థానం, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ మధ్య రెండు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. దాని ప్రకారం దిగువన ఉన్న మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ సాగునీటి అవసరాలకు ప్రాధాన్యం లభించిందని, ఎగువున ఉన్న మైసూర్ అభివృద్ధికి పరిమితులు విధించారని కర్ణాటక వాదిస్తోంది.

1956లో రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత ఈ వివాదం కొత్త రూపం దాల్చింది. 1974లో 1924 ఒప్పందం గడువు ముగిసిన తర్వాత, కర్ణాటక "నది మా రాష్ట్రంలో పుడుతోంది. ముందుగా మా అవసరాలు తీర్చుకోవడం సహజ హక్కు" అని వాదించడం మొదలుపెట్టింది. ఇదే సమయంలో "శతాబ్దకాలంగా కావేరిపైనే ఆధారపడిన డెల్టా వ్యవసాయం నీరు లేక నాశనం అవుతుంది" అంటూ తమిళనాడు అంటోంది.

ట్రైబ్యునల్, కోర్టులు ఏమన్నాయి?
కావేరీ నదీజలాల వివాదాన్ని పరిష్కారించడం కోసం 1990లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కావేరి జల వివాద ట్రిబ్యునల్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. దాదాపు 17 ఏళ్ల విచారణ అనంతరం 2007లో ట్రిబ్యునల్ తుది అవార్డు ప్రకటించింది. అయితే దీనిపై ఇరు రాష్ట్రాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయడంతో కేసు సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. 2018లో సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. అంతర్రాష్ట్ర నదులు ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికీ చెందినవి కావని, అవి జాతీయ వనరులని స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో బెంగళూరు నగర తాగునీటి అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కర్ణాటకకు 284.75 టీఎంసీ, తమిళనాడుకు 404.25 టీఎంసీ, కేరళకు 30 టీఎంసీ, పుదుచ్చేరికి 7 టీఎంసీ నీటికి కేటాయించింది. ప్రతి నీటి సంవత్సరంలో బిల్లిగుండ్లు వద్ద 177.25 టీఎంసీ నీటిని తమిళనాడుకు విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ తీర్పు అమలు కోసం కావేరి వాటర్ మేనేజ్‌మెంట్ అథారిటీ, కావేరి రెగ్యులేషన్ కమిటీలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం కర్ణాటక విడుదల చేసే నీటిని కొలిచేది ఈ బిల్లిగుండ్లు సీడబ్ల్యూసి గేజింగ్ స్టేషన్ వద్దనే.

అయినా మళ్లీ మళ్లీ వివాదాలు ఎందుకు?
సాధారణ సంవత్సరాల్లో నీటి పంపిణీపై మార్గదర్శకాలు ఉన్నప్పటికీ, తీవ్ర కరవు పరిస్థితుల్లో నీటిని ఏ ప్రమాణాలతో పంచుకోవాలనే విషయంలో ఇరు రాష్ట్రాలు ఏకాభిప్రాయానికి రావడం లేదు. తమిళనాడులో జూన్-జూలైలోనే కురువై వరి సాగుకు నీరు అత్యవసరం. అదే సమయంలో కర్ణాటకలో వర్షాలు ఆలస్యమైతే, డ్యాముల్లో నిల్వలు తగ్గిపోతాయి. అలానే తమిళనాడులో కేవలం జూన్-జూలైలో వేసే కురువై సీజన్‌తో పాటు ఆగస్టు - సెప్టెంబరులో ప్రారంభమయ్యే సంబా సీజన్‌కూ కావేరి నీరు అత్యంత కీలకం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ముందు తాగునీరు, తరువాత సాగునీరు అని కర్ణాటక వాదిస్తుంటే, ఒప్పందాల ప్రకారం నీటిని తప్పనిసరిగా విడుదల చేయాలని తమిళనాడు వాదిస్తూ వస్తున్నాయి.

మేకేదాడు రిజర్వాయర్​తో కొత్త వివాదం
వీటికి తోడు బెంగళూరు భవిష్యత్ తాగునీటి అవసరాల కోసం ప్రతిపాదించిన మేకేదాటు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టు కూడా కొత్త వివాదానికి దారితీసింది. తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి, తంజావూరు, దిండిగల్, ఈరోడ్ వంటి నగరాల తాగునీటి పథకాలు కూడా కావేరిపైనే ఆధారపడ్డాయి.

రాజకీయాలు- భావోద్వేగాలు- ఓటు బ్యాంకు
కావేరి వివాదం కేవలం నీటి సమస్య మాత్రమే కాదు. ఇది రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ అత్యంత శక్తిమంతమైన రాజకీయ అంశం. కర్ణాటకలో పాత మైసూరు ప్రాంత రైతులు ముఖ్యంగా మండ్య, మైసూరు, హాసన్ ప్రాంతాల వ్యవసాయం, అలాగే బెంగళూరు తాగునీటి అవసరాలు ఎన్నికల్లో ప్రధాన చర్చగా మారుతుంటాయి. తమిళనాడులో కావేరి డెల్టా జిల్లాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకమైన ఓటు బ్యాంకు. అందుకే ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా, నీటి విషయంలో వెనక్కి తగ్గితే రాజకీయంగా భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఇలా "కావేరి మా తల్లి" అనే కన్నడ భావోద్వేగం, "కావేరి మా జీవనాధారం" అనే తమిళ ఆందోళనలు ఈ వివాదాన్ని కేవలం నీటి పంపకాల సమస్యగా కాకుండా, భాష, ప్రాంతీయ గౌరవం, రాజకీయ ప్రతిష్ఠల పోరాటంగా మార్చేశాయి. సినీ కళాకారులు తరచు ఈ నిరసనల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు.

శాశ్వత పరిష్కారం లేదా?
దేశంలో ఎంతో కాలంగా ఉన్న నీటి వివాదాలు పరిశీలిస్తే, చట్టాలు, కోర్టులు కేవలం నీటి లెక్కలను చెప్పగలవు. కానీ శాశ్వత పరిష్కారం రావాలంటే వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా రెండు రాష్ట్రాలు అంగీకరించే శాస్త్రీయ డిస్ట్రెస్ షేరింగ్ ఫార్ములా అత్యవసరం. అది జరగాలి అంటే పరస్పర నమ్మకం, సహకారం ఉండాలి. కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య అది ఎప్పటికి సాధ్యం అవుతుందో, ఈ కాగుతునే ఉన్న కావేరీ జలాల వివాదం ఎప్పటికి పరిష్కారం అవుతుందో కాలమే సమాధానం చెప్పాలి.

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CAUVERY WATER DISPUTE
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CAUVERY WATER DISPUTE

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