పిల్లుల వల్ల గర్భస్రావాలు- దడ పుట్టిస్తున్న టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్లు- జర జాగ్రత్త!

Cats Causing Miscarriages : పిల్లుల ప్రేమికులు పెరిగిపోతున్నారు. ఇళ్లలో వాటిని పెంచుకునే ట్రెండ్ ప్రస్తుతం పతాక స్థాయిలో ఉంది. ప్రత్యేకించి యూత్ ఈ దిశగా ఎక్కువ ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. భారీ రేట్లు పెట్టి మరీ పిల్లులను కొంటున్నారు. ఫ్రెండ్లీగా అందరితో కలిసిపోయే పిల్లులు ఇంట్లో ఉంటే ఆ లెక్కే వేరప్ప అంటున్నారు. వైద్య నిపుణులు మాత్రం డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తున్నారు. పిల్లి కరిచినా, గోళ్లతో గీరినా మంచిది కాదంటున్నారు. పిల్లుల వల్ల గర్భిణులకు గర్భస్రావాలు కూడా జరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎందుకు? పిల్లుల్లో అంత డేంజరస్ కోణం ఏముంది? పెంపుడు పిల్లుల నిర్వహణలో ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

యూత్‌‌పై సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్
మనదేశంలో చాలామంది ఇళ్లలో పెంచుకునే పెంపుడు జంతువుల జాబితాలో కుక్కలు, పిల్లులే ఎక్కువగా ఉంటాయి. గత కొన్నేళ్లలో పిల్లులను పెంచుకునే ట్రెండ్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లాంటి సోషల్ మీడియా వేదికల్లోని పెంపుడు పిల్లుల కంటెంట్‌ను చూసి యువత ప్రభావితులు అవుతున్నారు. భారీ ధరలు పెట్టి మరీ పర్షియన్ క్యాట్స్ లాంటి విదేశీ జాతుల పిల్లులను కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో వీటి ధర కూడా ఎక్కువే ఉంది. ఈ పిల్లులకు పెట్టాల్సిన దాణా, ఇవ్వాల్సిన వ్యాక్సిన్ల రేట్లు కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి. అయినా పిల్లి ప్రియులు ఖర్చును అస్సలు లెక్క చేయడం లేదు.

Cats Causing Miscarriages
పెంపుడు పిల్లిని క్లీనిక్​కు తీసుకువచ్చిన మహిళ (ETV Bharat)

వామ్మో పిల్లి మలం
పిల్లులను ఇంట్లో పెంచుకోవడం తప్పేమీ కాదు. అయితే వాటిని సరిగ్గా నిర్వహించాల్సి ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. వెటర్నరీ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి, వాటికి ఎప్పటికప్పుడు వ్యాక్సిన్లు వేయించాలి. పిల్లులకు నులి పురుగుల నివారణ మందులు వేయాలి. ఆరోగ్యకరమైన దాణాను అందించాలి. పిల్లుల ఉండే, తిరిగే ప్రదేశాలను చాలా జాగ్రత్తగా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయించాలి. పిల్లుల మలమూత్రాల్లో ప్రమాదకరమైన పరాన్నజీవులు (పారసైట్లు) ఉంటాయి. వాటి వల్ల మనుషులకు ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పరాన్నజీవుల కారణంగా గర్భిణులకు గర్భస్రావం జరిగేే ముప్పు ఉంటుందని జమ్మూకశ్మీరులోని శ్రీనగర్‌లో ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ విభాగం అధిపతి, డాక్టర్ ఎం.సలీమ్ ఖాన్ ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు. పిల్లి మలం వల్ల మనుషుల ఆహారం, నీరు, పరిసరాలు కలుషితమైతే టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రబలుతుందన్నారు. గర్భిణులు దీనిబారిన పడితే గర్భస్రావం జరిగే గండం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

Cats Causing Miscarriages
శ్రీనగర్‌లోని సెంట్రల్ వెటర్నరీ హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతున్న పెంపుడు పిల్లి (ETV Bharat)

టాక్సోప్లాస్మోసిస్ సోకితే ఏమవుతుంది?
టాక్సోప్లాస్మోసిస్ అనేది ఒక రకమైన ఇన్ఫెక్షన్. టాక్సోప్లాస్మా గోండి అనే పరాన్నజీవి (పారసైట్) వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కలుగుతుంది. సరిగ్గా ఉడికించని మాంసం తినడం వల్ల, పిల్లి మలాన్ని తాకినందువల్ల, పిల్లి మలం అవశేషాలు కలిసిన ఆహారం, నీటిని వినియోగించడం వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రబలుతుంది. ఒకవేళ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ గర్భవతికి సోకితే, అది ఆమె కడుపులోని బిడ్డకు కూడా ప్రబలే రిస్క్ ఉంటుంది. ఇది సోకిన గర్భిణులలో తలనొప్పి, చర్మంపై దద్దుర్లు, తేలికపాటి జ్వరం, మానసిక ఆందోళన వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొందరిలో గర్భస్రావాలు కూడా జరగొచ్చు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పుట్టబోయే బిడ్డ శారీరక పెరుగుదల ప్రతికూలంగా ప్రభావితం అవుతుంది.

Cats Causing Miscarriages
పెంపుడు పిల్లి (ETV Bharat)

బాధితుల్లో సగానికిపైగా మహిళలే
పిల్లులు ఉండే గదిని, బాక్స్‌లను శుభ్రం చేసేటప్పుడు గర్భిణులతో పాటు మహిళలంతా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. చేతి తొడుగులను, మాస్క్‌ను ధరించి ఇలాంటి పనులు చేయాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పనులు చేశాక చేతులను సరిగ్గా కడుక్కోవాలని అంటున్నారు. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, జమ్మూకశ్మీరులో గత 3 నెలల్లో దాదాపు 1,864 మంది పెంపుడు పిల్లుల దాడుల్లో గాయపడ్డారు. బాధితుల్లో సగానికిపైగా (956 మంది) మహిళలే ఉండటం గమనార్హం. పిల్లుల దాడిలో గాయపడే గర్భిణులకూ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ముప్పు ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Cats Causing Miscarriages
పెంపుడు పిల్లులను క్లినిక్‌కి తీసుకెళ్తున్న అమ్మాయి (ETV Bharat)

దాదాపు 90 శాతం జంతువుల్లో!
"ప్రతిరోజూ మా ఆస్పత్రి ఓపీడీకి 250 దాకా పెంపుడు జంతువులను ట్రీట్‌మెంట్ కోసం తీసుకొస్తున్నారు. వీటిలో 90 శాతం పిల్లులే ఉంటున్నాయి. జమ్మూకశ్మీరులో పిల్లులను పెంచుకునే ట్రెండ్ బాగా పెరిగింది. మనుషులను పిల్లి కరవడం హానికరం. ఒకవేళ ఎవరినైనా పిల్లి కరిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. పిల్లి మలం వల్ల టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకుతుంది. పిల్లులను పెంచే వారు తగిన జాగ్రత్తలను పాటించకుంటే ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది" అని జమ్మూకశ్మీరులోని శ్రీనగర్‌లో ఉన్న సెంట్రల్ వెటర్నరీ హాస్పిటల్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సయ్యద్ అల్తాఫ్ గిలానీ తెలిపారు.

Cats Causing Miscarriages
చికిత్స పొందుతున్న పెంపుడు పిల్లి (ETV Bharat)

