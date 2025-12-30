బిహార్లో వింత ఘటన- పిల్లిని దొంగిలించారని యజమాని ఫిర్యాదు- దాని కోసం పోలీసులు వెతుకులాట
తన పెంపుడు పిల్లి పోయిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన యజమాని రాజేశ్ కుమార్- ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు- సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన ఘటన
Published : December 30, 2025 at 3:44 PM IST
Cat Stolen Case In Bihar : బిహార్లోని పట్నా జిల్లాలో ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. తన పెంపుడు పిల్లిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దొంగిలించాడని మోతిహారి పోలీసులకు ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పిల్లి కోసం వెతుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. సాటి మనుషుల గురించే మర్చిపోయిన ఈ రోజుల్లో పిల్లి కోసం యజమాని పడుతున్న తాపత్రయం గురించి చర్చ జరుగుతోంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
మోతిహారి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మిస్కాట్ రామ్నాలో రాజేశ్ కుమార్ తన కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తున్నాడు. అతడు ఒక పిల్లిని గత కొంత కాలంగా అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్నాడు. అయితే అది డిసెంబరు 24 నుంచి కనిపించకుండా పోయింది. దీంతో తన పిల్లిని ఎవరో దొంగిలించారని, దాన్ని వెతికిపెట్టి తనకు అప్పగించాలని మోతిహారి పోలీస్ స్టేషన్లో రాజేశ్ ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఫిర్యాదులో ఏముందంటే?
గోల్డెన్ కలర్ పిల్లి (మగ పిల్లి)ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దొంగిలించాడని రాజేశ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. ఆ పిల్లి తన కుటుంబంలోని ఒక సభ్యుడిగా మారిపోయిందని వెల్లడించాడు. పిల్లి కనిపించకుండా పోయినప్పటి నుంచి తన కుటుంబం బాధతో ఉందని, తీవ్రంగా కలవరపడుతోందని అన్నాడు. కుటుంబ సభ్యులందరం పొరుగు ఇళ్లు, వీధులు, పరిసర ప్రాంతాల్లో వెతికినా పిల్లి ఆచూకీ తెలియదలేదని స్పష్టం చేశాడు.
"బంగారు రంగు గల పిల్లి గత ఆర్నెల్లుగా నా ఇంట్లో నివసిస్తోంది. అది చాలా స్వేచ్ఛగా తిరిగేది. అప్పుడప్పుడు బయటకు వెళ్లి తిరుగుతూ, సాయంత్రానికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసేది. కుటుంబ సభ్యులందరూ దానితో మంచి అనుబంధాన్ని ఏర్పరుచుకున్నారు. కానీ బుధవారం (డిసెంబర్ 24) ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన పిల్లి మళ్లీ తిరిగి రాలేదు. మా ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో వెతికాం. కానీ పిల్లి ఆచూకీ లభించలేదు. నా పెంపుడు పిల్లికి కుడి కంటి నుంచి కొద్దిగా నీరు కారుతుంది. ఎవరో దానిని దొంగిలించారని అనుమానంగా ఉంది" అని రాజేశ్ కుమార్ తెలిపాడు.
"నా ఫ్యామిలీతో పెంపుడు పిల్లికి ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉంది. ఉదయం మొదట నా పిల్లల వద్దకు వెళ్లి వారితో ఆడుకునేది. సాయంత్రం నేను ఇంటికి తిరిగి రాగానే తోక ఊపుతూ పలకరించేది. కుడి కంటిలో సమస్య ఉన్నప్పటికీ, పిల్లి చాలా చురుకైనది. పిల్లి కనిపించకుండా పోయినప్పటి నుంచి పిల్లలు విచారంగా ఉన్నారు. ఇల్లు నిర్జీవంగా ఉంది."
- రాజేశ్ కుమార్, పిల్లి యజమాని
పిల్లి ఆచూకీని కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తాం : పోలీసులు
పిల్లి పెంపుడు జంతువు అని మోతిహారి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ రాజీవ్ రంజన్ పేర్కొన్నారు. "తమ పెంపుడు పిల్లి దొంగతనానికి గురైందని రాజేశ్ కుటుంబం అనుమానిస్తోంది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలిస్తున్నాం. రాజేశ్ ఇంటికి ఇరుగుపొరుగున ఉన్నవారిని ప్రశ్నిస్తాం. పిల్లి ఆచూకీని కనుగొనడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాం" అని రాజీవ్ రంజన్ హామీ ఇచ్చారు.
అయితే రాజేశ్కు మోతిహారి జంతు సంక్షేమ సంఘం మద్దతు ఇచ్చింది. కుడి కన్ను నుంచి నీరు కారుతున్న బంగారు రంగు గల పిల్లిని చూసినట్లయితే మోతిహారి పోలీస్ స్టేషన్ లేదా రాజేశ్కు తెలియజేయాలని ప్రజలను జంతు సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు కోరారు. పెంపుడు జంతువులకు కూడా హక్కులు ఉన్నాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. తాము పిల్లి ఫొటోతో కూడిన పోస్టర్లను పంపిణీ చేస్తామని, అలాగే సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ విషయం గురించి పోస్ట్ చేస్తామని తెలిపారు.
సోషల్ మీడియాలో చర్చ
పిల్లి దొంగతనానికి గురవ్వడం, దాని గురించి యజమాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనను చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనను కొందరు జంతు ప్రేమకు ఉదాహరణగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో ప్రజలు మనుషుల గురించి మర్చిపోయారు, కానీ ఈ కుటుంబం పిల్లి గురించి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టిందని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ పెట్టాడు. పోలీసులు అలాంటి కేసులపై దృష్టి పెట్టాలా అని ఇంకొక వ్యక్తి కామెంట్ చేశాడు. అయితే, పెంపుడు జంతువుల దొంగతనం జరిగితే జంతువులపై క్రూరత్వ నిరోధక చట్టం కింద ఫిర్యాదు చేయవచ్చని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
