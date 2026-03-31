TVK అధినేత దళపతి విజయ్పై కేసు నమోదు- కారణం ఇదే!
తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కీలక పరిణామం- ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై టీవీకే అధినేత విజయ్పై కేసు నమోదు
Published : March 31, 2026 at 10:18 AM IST
Case Filed Against TVK Chief Vijay : తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్పై పెరంబూర్లో కేసు నమోదైంది. ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించి 30 లౌడ్ స్పీకర్లను ఉపయోగించడం, అంబులెన్స్ను అడ్డుకోవడం, 5000 మందికి పైగా జనాలను పోగుచేయడం, ఇవన్నీ ప్రజలకు అసౌకర్యాన్ని కలిగించాయని ఎన్నికల పర్యవేక్షణ అధికారి ఫిర్యాదు చేసారు. దీంతో పెరంబూర్ పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
సోమవారం, పెరంబూర్ నియోజకవర్గం నుంచి విజయ్ నామినేషన్ వేసిన అనంతరం రోడ్షో నిర్వహించారు. దాని తర్వాతే నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, విజయ్తో పాటు దాదాపు 5000 మంది టీవీకే కార్యకర్తలపై కూడా కేసు నమోదైంది.
మరోవైపు, చెన్నై పోలీసులపై టీవీకే పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ప్రచారానికి అనుమతి ఉన్నప్పటికీ ఎన్నికల ప్రచారం సజావుగా సాగేందుకు కావాల్సిన భద్రతా చర్యలను పోలీసుల తీసుకోలేదని టీవీకే ఆరోపించింది. విజయ్ ప్రచారం వాహనం ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశానికి వెళ్లడం కష్టతరంగా మారిందని వ్యాఖ్యానించింది. అయితే, ఈ విషయంలో ఎన్నికల సంఘం జోక్యం చేసుకోవాలని టీవీకే కోరింది. భద్రతా, ట్రాఫిక్ నియంత్రణలు పాటించేలా చెన్నై పోలీసులను ఆదేశించాలని అభ్యర్థించింది. విధి నిర్వహణలో అలసత్వం వహించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.
Tamil Nadu: A case has been registered against TVK chief Vijay for violation of election conduct rules at Peravallur Police Station. The case has been registered under five sections, including violations of the Model Code of Conduct.— ANI (@ANI) March 31, 2026
