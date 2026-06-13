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క్యారెట్ లేడీ సక్సెస్ స్టోరీ- ఉల్లి, క్యారెట్ సాగుతో ఏటా రూ. 35 లక్షల ఆదాయం- ఎన్నో అవార్డులు దాసోహం!

సేంద్రీయ పద్ధతుల్ని ఉపయోగించి అత్యంత నాణ్యమైన క్యారెట్ విత్తనాల్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్న సంతోష్ పచ్చర్- ఏటా రూ. 35 లక్షల ఆదాయం- క్యారెట్ లేడీగా ప్రసిద్ధి

Santosh Pachhar at her farm
Santosh Pachhar at her farm (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 8:48 PM IST

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Carrot Lady of Rajasthan Success Story : వినూత్న ఆలోచనలు, పక్కా ప్రణాళిక, మార్కెట్‌పై అవగాహన ఉంటే వ్యవసాయాన్ని ఎన్నో రెట్ల లాభసాటి వ్యాపారంగా మార్చవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు రాజస్థాన్ సీకర్‌కు చెందిన సంతోష్ పచ్చర్ అనే మహిళ. సంప్రదాయ పంటలకు భిన్నంగా ఆమె అధిక నాణ్యత కలిగిన క్యారెట్ విత్తనాల ఉత్పత్తిని చేపట్టి, దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమెను అంతా క్యారెట్ లేడీ అని పిలుచుకుంటున్నారు. సేంద్రీయ విధానంలో మేలైన నలుపు, ఎరుపు క్యారెట్ విత్తనాల్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ, ఏకంగా 15 రాష్ట్రాలకు సరఫరా చేస్తుండటం విశేషం. క్యారెట్ సహా ఉల్లి సాగుతో ఏటా రూ. 35 లక్షల వరకు ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారామె.

సీకర్ జిల్లా ఝీంగర్ బడీ గ్రామానికి చెందిన సంతోష్ పచ్చర్ గత 15 ఏళ్లుగా క్యారెట్ విత్తనాల్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఆమె దేశీ ఎరుపు, నలుపు రంగు క్యారెట్ విత్తనాల్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. రాజస్థాన్‌ సహా పంజాబ్,హరియాణా, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, హిమాచల్ ప్రదేశ్, అసోం సహా 15 రాష్ట్రాల్లో ఆమె ఉత్పత్తి చేస్తున్న విత్తనాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.

Woman Farmer Carrot Farming
సంతోష్ పచ్చర్ (ETV BHARAT)

విత్తనాల తయారీ ఇలా!
సాధారణ క్యారెట్ సాగుతో పోల్చితే ఈ విత్తనాల ఉత్పత్తి ప్రక్రియ కాస్త భిన్నంగా ఉంటుందని సంతోష్ చెబుతున్నారు. జనవరి మొదటి వారంలో క్యారెట్ పంటను వేస్తారు. పంట కోసిన తర్వాత అందులో నుంచి నాణ్యమైన క్యారెట్లను ఎంపిక చేసి పైభాగం కత్తిరించి మళ్లీ భూమిలో నాటుతారు. వాటి నుంచే అధిక నాణ్యత గల విత్తనాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. విత్తనాల స్వచ్ఛత కోసం ఎరుపు, నలుపు రకం క్యారెట్ పంటల మధ్య దాదాపు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరం పాటిస్తారు. ఇక్కడ పరాగ సంపర్కం జరగకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.

500 క్వింటాళ్ల దిగుబడి
ప్రస్తుతం సంతోష్ పచ్చర్ దాదాపు 5 ఎకరాల్లో క్యారెట్ సాగు చేస్తున్నారు. ఆమె పండించే క్యారెట్లు మంచి రంగు, రుచి, తియ్యదనం కారణంగా మార్కెట్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాయి. ప్రతి ఎకరానికి సుమారు 90 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుండగా.. మొత్తం 500 క్వింటాళ్ల వరకు ఉత్పత్తి అవుతోంది. కిలో క్యారెట్ రూ.30 వరకు విక్రయిస్తుంటారు. ఆమె నేరుగా వ్యవసాయ మార్కెట్‌కు కాకుండా స్వీట్లు తయారుచేసే దుకాణాలు, ఇతర కొనుగోలుదారులకు సరఫరా చేస్తున్నారు.

విత్తనాలతోనే రూ. 25 లక్షల వరకు ఆదాయం
సంతోష్ పచ్చర్ ముందుగా ఉల్లి సాగు చేస్తారు. దాని తర్వాత క్యారెట్ విత్తనాల ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తారు. జనవరిలో విత్తనాల కోసం సాగు మొదలై ఏప్రిల్ మధ్య నాటికి విత్తనాలు సిద్ధమవుతాయి. సుమారు 13 బిఘాల భూమిలో 18 నుంచి 20 క్వింటాళ్ల వరకు క్యారెట్ విత్తనాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. కిలో విత్తనం ధర దాదాపు రూ.1100 వరకు ఉంటుంది. దీంతో విత్తనాల ద్వారానే ఏటా రూ. 20 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. మొత్తంగా క్యారెట్లు సహా ఉల్లిపాయలు, విత్తనాల ద్వారా ఏడాదికి రూ. 30 లక్షల నుంచి రూ. 35 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. ఖర్చు మాత్రం రూ. 3 లక్షల నుంచి రూ. 5 లక్షల మధ్యే ఉంటుందని చెప్పారు.

4 అడుగుల పొడవైన క్యారెట్లు- రాష్ట్రపతి అవార్డులు
సేంద్రియ పద్ధతుల్లోనే సాగు చేస్తున్నట్లు చెప్పిన సంతోష్, ఇలా ప్రత్యేక విధానాల ద్వారా 4 అడుగుల పొడవు వరకు పెరిగే క్యారెట్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. నాణ్యత సహా ఆకారం, రుచిలో ఒకే విధంగా ఉండేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఆమె చేసిన వినూత్న కృషికి గాను సంతోష్ పచ్చర్‌కు 2013, 2017 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రపతి పురస్కారాలు లభించాయి. జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలోనూ ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్నారు. వ్యవసాయాన్ని లాభదాయకమైన వృత్తిగా మార్చుకోవాలనుకునే రైతులకు ఆమె విజయం స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

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