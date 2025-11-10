ఎర్రకోట సమీపంలో భారీ పేలుడు- 8 మంది మృతి! దిల్లీలో హై అలర్ట్
ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్లోని పార్కింగ్ స్థలంలో కారులో పేలుడు- పేలుడు ధాటికి పలు వాహనాలకు అంటుకున్న మంటలు- 8 మంది మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు
Published : November 10, 2025 at 7:34 PM IST
Car Blast Near Red Fort Metro : దేశ రాజధాని దిల్లీలో పేలుళ్లు తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఎర్రకోట సమీపంలో నిలిపి ఉంచిన రెండు కార్లలో వరుస పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా ఈ పేలుడు ధాటికి అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గేట్ నంబర్ వన్ మెట్రో స్టేషన్ వద్ద జరిగిన ఈ ఘటనలో అనేక వాహనాలకు మంటలు అంటుకుని దగ్ధమయ్యాయి. భారీ శబ్ధాలతో అక్కడివారు భయాందోళనకు గురయ్యారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులతో పాటు అగ్నిమాపక దళాలు అక్కడకు చేరుకున్నాయి. ఏడు ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను ఆర్పివేస్తున్నారు. మరికొన్ని అగ్నిమాపక వాహనాలు చేరుకుంటున్నాయి. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు.
Blast near Gate 1 of Red Fort Metro station | Fifteen people have been brought to Lok Nayak Hospital. Eight of them died before reaching the hospital. Three are seriously injured. One is in stable condition: Medical Superintendent, Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) Hospital to… pic.twitter.com/EXQfiqxfNR— ANI (@ANI) November 10, 2025
"ఆసుపత్రికి 15 మంది క్షతగాత్రులను తీసుకువచ్చారు. వారిలో 8 మంది మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఒక వ్యక్తి పరిస్థితి ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉంది."
- సూపరింటెండెంట్, ఎల్ఎన్జేపీ ఆసుపత్రి
అక్కడి పరిస్థితిని చూస్తే ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన దాడి లాగానే కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది. దిల్లీ పోలీసులు హై అలెర్ట్ ప్రకటించారు. ఘటనాస్థలిలో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది. కార్లు, ఆటోలు మంటల్లో కాలి బూడిదయ్యాయి. సమీపంలోని షాపులు, భవనాలు కూడా ధ్వంసం అయ్యాయి. ఆ వాహనాల్లో చాలా మంది ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు అక్కడి పరిస్థితిని బట్టి తెలుస్తోంది. ప్రతి సోమవారం దిల్లీలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు, మార్కెట్లకు సెలవు. అందువల్ల ప్రమాదం తీవ్రత, ప్రాణ నష్టం కాస్త తగ్గిందని తెలుస్తోంది.
#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/F7jbepnb4F— ANI (@ANI) November 10, 2025
హైదరాబాద్లో హైఅలర్ట్
దిల్లీ పేలుడు ఘటనతో కేంద్రం హైదరాబాద్తో సహా పలు నగరాల్లో హైఅలర్ట్ ప్రకటించింది. దీనితో హైదరాబాద్ పోలీసులు అప్రమత్తమై పాతబస్తీలో ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. మరోవైపు ఉత్తరప్రదేశ్లోని అన్ని మతపరమైన ప్రదేశాలు, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోనూ భద్రత పెంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ తెలిపారు. సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో గస్తీ, తనిఖీలు పెంచాలని ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
దేశంలో భారీ ఉగ్రకుట్రలు భగ్నమవుతున్న వేళ ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటికే దిల్లీ సమీపంలోని ఫరీదాబాద్లో దాదాపు మూడు వేల కిలోల పేలుడు తయారీ పదార్థాలను జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పాకిస్థాన్తో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న ముగ్గురు డాక్టర్లను అరెస్టు చేశారు. అటు గుజరాత్లో ముగ్గురు ఐసిస్ సానుభూతిపరులు అరెస్టైన వేళ ఈ బ్లాస్టులపై అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort | " when we saw someone's hand on the road, we were absolutely shocked. i can't explain it in words..." said a local to ani pic.twitter.com/vmibMbPFUk— ANI (@ANI) November 10, 2025