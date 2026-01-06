బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో CAQM విఫలం- దిల్లీ కాలుష్యంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ సంస్థపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించిన సుప్రీంకోర్టు- రెండు వారాల్లో నిపుణుల సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని ఆదేశం
Published : January 6, 2026 at 4:47 PM IST
SC On Air Pollution : దిల్లీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ నివారణ విషయంలో 'వాయు నాణ్యత నిర్వహణ కమిషన్' (CAQM) పనితీరుపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దిల్లీ సరిహద్దుల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి టోల్ ప్లాజాల తాత్కాలిక మూసివేత లేదా తరలింపుపై దాఖలైన పిటిషన్పై మంగళవారం చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్మాల్యా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ సందర్భంగా అత్యున్నత ధర్మాసనం CAQMపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. టోల్ ప్లాజాల తరలింపు లేదా మూసివేత అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కమిషన్ రెండు నెలల సమయం కోరగా, కోర్టు దానిని తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది.
సీఏక్యూఎం తన విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించడంలో విఫలమవుతోందని పేర్కొంది. ముందు కాలుష్యానికి గల కారణాలను గుర్తించాలని, ఆ తర్వాతే పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించాలని తెలిపింది. జనవరి 2న సమావేశం నిర్వహించి, మళ్లీ రెండు నెలల సమయం కావాలని అడగడం ఆమోదయోగ్యం కాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
'రెండు వారాల్లో నిపుణుల సమావేశం నిర్వహించాలి. కాలుష్యం తీవ్రత పెరగడానికి గల ప్రధాన కారణాలపై నివేదిక సమర్పించాలి. ఇన్ని రోజులు గడిచినా కాలుష్యానికి గల అసలు కారణాలను గుర్తించారా? పబ్లిక్ డొమైన్లో చాలా సమాచారం అందుబాటులో ఉందియ నిపుణులు వ్యాసాలు రాస్తున్నారు. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను మాకు మెయిల్ చేస్తున్నారు. కమిషన్ ఏం చేస్తోంది? భారీ వాహనాలు కాలుష్యానికి పెద్ద ఎత్తున కారణమవుతున్నాయని అందరికీ తెలుసు. అయితే వాటిని ఎలా నియంత్రించాలి అనేదే మొదటి ప్రశ్న. జనవరి 2న ఒక సమావేశం పెట్టి, మేం రెండు నెలల తర్వాత వస్తాం అని చెప్పడం సరికాదు. సీఏక్యూఎం తన బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో విఫలమవుతోంది. కాలుష్య సమస్యకు సంబంధించి దశలవారీగా దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. టోల్ ప్లాజాల అంశాన్ని కూడా సమగ్రంగా పరిశీలించాలి. టోల్ ప్లాజాల సమస్యతో పాటు, కాలుష్య నివారణకు ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గకుండా దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలను దశలవారీగా అమలు చేయాలి' అని ధర్మాసనం సూచించింది.
దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతాల్లో కాలుష్యానికి బస్సులు, ట్రక్కులే కారణమని చెప్పడం చాలా సులభమమని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యనించింది. కానీ, వాటిని నిలిపివేస్తే సామాన్య పౌరులు ఎలా ప్రయాణిస్తారని ప్రశ్నించింది. ఇక, కాలుష్య ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా రైతులను నిందించడం సరికాదంటూ పేర్కొంది. కొవిడ్ సమయంలో భారీ స్థాయిలో పంటలను తగలబెట్టారని, అయినప్పటికీ దిల్లీలో గాలి నాణ్యత బాగానే ఉందని తెలిపింది. ముందు కాలుష్యానికి అసలు కారణాలను గుర్తించి, ఆపై పరిష్కారాల కోసం ప్రయత్నించాలని తెలిపింది. ఈ కారణాలను ప్రజలకు తెలియజేయాలని, అలాగే వాటిని ఎలా పరిష్కరిస్తున్నారో కూడా స్పష్టంగా వివరించాలని అధికారులకు ఆదేశించింది.