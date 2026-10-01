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174 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన కెప్టెన్ స్మిత్‌ మచ్చర్​పై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు

తీవ్రంగా గాయపడినా ప్రయాణికుల ప్రాణాల కోసం పోరాడిన పైలట్- విమానాన్ని దారి మళ్లించి సౌదీ అరేబియాలో సురక్షితంగా ల్యాండింగ్- పైలట్‌ ధైర్యాన్ని ప్రశంసించిన ట్రంప్

Modi Praises Captain Smit Machchhar
ప్రధాని మోదీ, కెప్టెన్‌ స్మిత్‌ మచ్చర్‌ (ANI/Smit Machchhar's LinkedIn)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 10:33 AM IST

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Modi Praises Captain Smit Machchhar : ప్రాణాలకు తెగించి 174 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలు కాపాడిన భారత పైలట్‌ కెప్టెన్‌ స్మిత్‌ మచ్చర్‌పై ధైర్యసాహసాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. మచ్చర్‌ను 'హీరో'గా అభివర్ణించిన ప్రధాని దేశం మొత్తం స్మిత్‌ను చూసి గర్విస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రమాదం ఎదురైన సమయంలో, తీవ్రంగా గాయపడినప్పటికీ ఇతరుల ప్రాణాలను రక్షించేందుకు మచ్చర్ గొప్ప ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించారని కొనియాడారు. ఆయన తెగువ ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడటంతో పాటు పెను విషాదాన్ని అడ్డుకుందన్నారు. ఆయన వేగంగా కోలుకుని, మరింత సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

"కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ ఒక హీరో. అత్యంత తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటూ, తీవ్రంగా గాయపడినప్పటికీ, ఇతరుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఆయన అపారమైన ధైర్యాన్ని, అచంచలమైన సంకల్పాన్ని ప్రదర్శించారు. ఆయన శౌర్యం వందలాది ప్రాణాలను కాపాడి, ఒక పెద్ద విషాదాన్ని నివారించింది. కెప్టెన్ మచ్చర్‌ను చూసి భారతదేశం గర్విస్తోంది. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని, నూతన శక్తిని పొంది మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాం."
- భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ కూడా కెప్టెన్‌ స్మిత్‌ మచ్చర్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నప్పటికీ విమానాన్ని కూల్చివేసే కుట్రను అడ్డుకోవడంలో ఎంతో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించారని కొనియాడారు. మచ్చర్‌ను ట్రంప్ ఒక హీరోగా అభివర్ణించారు. ఘటనపై ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహుతో తాను మాట్లాడానన్న ట్రంప్‌ మచ్చర్‌కు సాయం చేసిన తోటి ప్రయాణికులను అభినందించారు. విమానం నడపడంలో ఎలాంటి అనుభవం లేని ఓ ఇజ్రాయెల్‌ ప్రయాణికుడు నిందితుడిని నిలువరించడంతో సాయపడ్డాడని ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఆ ప్రయాణికుడు చేసిన సాహసం అద్భుతమని ట్రంప్‌ కొనియాడారు.

"ఇది నమ్మశక్యం కాని కథ అని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే, ఈ సంఘటనపై నేను ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహుతో సుదీర్ఘంగా మాట్లాడాను. కో-పైలట్‌ బహుశాఉగ్రవాది లేదా ఒక పిచ్చివాడై ఉండొచ్చని అనిపిస్తోంది. అతడు పైలట్‌ (కెప్టెన్‌ స్మిత్‌ మచ్చర్‌)ను కత్తితో పొడిచాడు. పైలట్‌ పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉంది. కానీ అతడు (మచ్చర్‌) అద్భుతమైన సమయస్ఫూర్తితో కాక్‌పిట్‌ తలుపు తెరిచాడు. ఒక రకంగా అతడు‍‌‍‌ (మచ్చర్‌) ఒక హీరో అని చెప్పాలి. మీకు తెలుసు కదా కాక్‌పిట్‌ తలుపులు దృఢమైన ఉక్కుతో చేస్తారు. బయట నుంచి వాటిని ఎవరూ తెరవలేరు. ఆ స్థితిలో కూడా అతడు(మచ్చర్‌) కాక్‌పిట్‌ తలుపును తెరిచి గట్టిగా అరవగలిగాడు"

-డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, అమెరికా అధ్యక్షుడు

దుబాయ్ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌లోని టెల్ అవీవ్ నగరానికి వెళ్తున్న విమానంలో ఈ ఘటన జరిగింది. విమానాన్ని కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నించిన అతిడి కో-పైలట్ కెప్టెన్ మచ్చర్‌పై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ మచ్చర్‌ కాక్పిట్ తలుపును అన్‌లాక్ చేయగలిగారు. దీంతో ప్రయాణికులు, సహాయక సిబ్బంది వెంటనే దాడి చేసిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం విమానాన్ని దారి మళ్లించి సౌదీ అరేబియాలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం కెప్టెన్ మచ్చర్ సౌదీ అరేబియాలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉందని సౌదీ అరేబియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం వెల్లడించింది.

విమానంలో ఉన్న ప్రయాణికుడు అల్మోగ్ ఇటాలీ ఘటన సమయంలో నెలకొన్న భయానక పరిస్థితిని వివరించారు. ఘర్షణ సమయంలో విమానం ఒక్కసారిగా కిందకు దూసుకెళ్లడంతో ప్రయాణికుల్లో ఆందోళన నెలకొందని చెప్పారు. విమానం 20 నుంచి 30 సెకన్ల పాటు తీవ్రంగా కుదుపులకు గురైందని, ఆ తర్వాత కొంత కుదుటపడిందన్నారు.

భారత రాయబార కార్యాలయాల ప్రశంసలు
కెప్టెన్ మచ్చర్ ధైర్యాన్ని ఫ్రాన్స్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం కూడా ప్రశంసించింది. కత్తిపోటుకు గురైన తర్వాత ఆయన ఎదురుతిరిగి పోరాడారని పేర్కొంది. భారత్‌లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి రూవెన్ అజార్ కూడా కెప్టెన్ మచ్చర్‌కు సంఘీభావం తెలిపారు. విమానంలో ఉన్న వారి ఉమ్మడి ప్రయత్నాలను ప్రశంసించారు. అమెరికాలోని భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా కూడా మచ్చర్ ధైర్యాన్ని కొనియాడారు. ఇదిలా ఉండగా ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఫ్లైదుబాయ్ ఇజ్రాయెల్‌కు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి వచ్చే తన అన్ని విమాన సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు సమాచారం.

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