190 వెరైటీల 'ఛాయ్'లు- టీ తాగేందుకు జనం క్యూ- ఆ స్టాల్ స్పెషల్ ఏంటంటే?
పాపులర్ టీ స్టాల్ వెరీ - అక్కడ ఛాయ్లో 190 వెరైటీలు
Published : December 10, 2025 at 9:43 PM IST
190 Varieties Teas In Odisha Tea Shop : ఉదయం నిద్ర లేచాక, అలసటగా ఉన్నప్పుడు, వెచ్చదనాన్ని కోరుకున్నప్పుడు ఓ కప్పు టీ తాగనిదే మనకు రోజు గడవదు. అంతలా భారతీయుల జీవితాల్లో టీ ఓ భాగమైపోయింది. అయితే ఒడిశాకు చెందిన రామ్ భాయ్ (45) అనే వ్యక్తి టీ ప్రియుల అభిరుచిని పసిగట్టాడు. ఏకంగా 190 రకాల టీలను కస్టమర్లకు అందిస్తున్నాడు. దీంతో చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా రామ్ భాయ్ టీ షాపునకు క్యూ కడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ టీ షాపు ఎక్కడుంది? వాటి ధరలు ఎంత? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
190 రకాల టీలు దొరుకుతాయ్!
ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్ లోని ఎస్ఆర్పీ చౌక్లో రామ్ భాయ్ టీ స్టాల్ ఉంది. అక్కడ దొరికే టీలను తాగేందుకు ఉదయం నుంచే కస్టమర్లు క్యూ కడతారు. రాత్రి వరకు అంతే రద్దీ ఉంటుంది. రామ్ భాయ్ వెరైటీ టీలు పెట్టడంలో నిష్ణాతుడు. ఆయన టీ స్టాల్ లో దాదాపు 190 రకాల టీలు దొరుకుతాయి. రామ్ భాయ్ టీ స్టాల్ లో దొరికే టీల ధర రూ. 10- రూ. 200 వరకు ఉంటుంది. ఆ టీ స్టాల్కు ఎక్కువ మంది యువకులు వస్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ టీలు టెస్టీగా, తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. భువనేశ్వర్లో టీ తాగాలని అనుకున్నప్పుడు అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చేది రామ్ భాయ్ టీ స్టాలే.
వ్యాపారంలో నష్టాలు
రామ్ భాయ్ స్వస్థలం కటక్ జిల్లాలోని బంకి గ్రామం. ఆయన అసలు పేరు కామదేవ్ ప్రధాన్. మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యాడు రామ్ భాయ్. ఆ తర్వాత స్వగ్రామంలో ఖాళీగా ఉండిపోయాడు. అప్పుడు రామ్ భాయ్ సోదరుడు అతడ్ని భువనేశ్వర్కు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ మొదట ఒక పండ్ల దుకాణాన్ని ప్రారంభించాడు రామ్ భాయ్. కానీ ఆ వ్యాపారంలో నష్టాలు చవిచూశాడు. దీంతో ఆ వ్యాపారాన్ని మూసేశాడు. ఆ తర్వాత ఉపాధి కోసం కోల్కతాకు వెళ్లాడు.
రూ.5000 పెట్టుబడితో
కోల్కతా నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 2003లో రామ్ భాయ్ రూ. 5,000 పెట్టుబడితో భువనేశ్వర్లో ఒక టీ స్టాల్ ప్రారంభించాడు. అయితే, 2010 నుంచి వివిధ రకాల టీలను అందించడం మొదలు పెట్టాడు. ఆయన టీ స్టాల్లో లెమన్ టీ, కేసర్ టీ వంటి వాటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా సాయంత్రం టైమ్లో రామ్ భాయ్ దుకాణం రద్దీగా ఉంటుంది.
కష్టాలను ఎదురీది
పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రామ్ భాయ్ హైదరాబాద్, కోల్కతా, ముంబయి వంటి నగరాల్లో టీ తయారీలో శిక్షణ పొందాడు. అనేక రకాల టీలను తయారు చేయడం నేర్చుకున్నాడు. అలాగే వివిధ ఆయుర్వేద పానీయాలను కూడా రామ్ భాయ్ తయారు చేస్తాడు. వాటిని తాగేందుకు కూడా చాలా మంది టీ స్టాల్ కు తరలివస్తారు.
కస్టమర్ల హర్షం
"నేను ఎప్పుడూ రామ్ భాయ్ టీ స్టాల్ లో టీ తాగుతాను. ఇక్కడి చాలా రుచికరమైన టీ లభిస్తుంది. నేను భువనేశ్వర్ లోని చాలా చోట్ల టీ తాగాను. కానీ ఇక్కడ టీ తాగడం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ఇస్తుంది. అందరికీ ఇష్టమైన టీ ఇక్కడ లభిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వచ్చి తాజ్ మహల్ టీ, అల్లం టీ, కశ్మీరీ టీని ఇక్కడ ఎక్కువగా తాగుతారు. శీతాకాలంలో వేడి టీ తాగడం వల్ల మనసు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతుంది" అని టీ ప్రియురాలు వందిత తెలిపారు.
రామ్ భాయ్ కి కస్టమర్ల ప్రేమే ముఖ్యం. అందుకే తక్కువ ధరలకే టీలను అందిస్తున్నాడు. రోజుకు 1000కి పైగా టీలను అమ్ముతాడు. "నేను 2000 సంవత్సరంలో టీ స్టాల్ ప్రారంభించాను. ఇప్పుడు నా దుకాణంలో 190 రకాల వెరైటీ టీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గతంలో టీ ధర చాలా తక్కువగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కొంత పెరిగింది. టీ ప్రియులు లెమన్ టీ, హెర్బల్ టీ, కధా టీ మొదలైనవి తాగుతారు. దీనితో పాటు పాలతో చేసే మసాలా టీ, బాదం టీ వంటి వాటిని ఇష్టపడతారు. వెన్న రబిడి, కేసర్, కశ్మీరీ టీలకు అధిక డిమాండ్ ఉంది" అని రామ్ భాయ్ తెలిపాడు.