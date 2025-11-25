రాజకీయ నేతల కోసం స్పెషల్ రోబో- దీనితో ఈజీగా గోడలపై అభ్యర్థుల పేర్లు, చిహ్నాలు ప్రింటింగ్!

ETV Bharat / bharat

Wall Writing Robot In Kerala : రాజకీయాల్లో పబ్లిసిటీ చాలా ముఖ్యం. ఎన్నికలు ఏవైనా అభ్యర్థి పేరు, ఫొటో, పార్టీ గుర్తు అందరికీ తెలియజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అందుకే మన దేశంలో ఏదైనా తెల్ల గోడ కనిపిస్తే పార్టీల గుర్తులు, రాజకీయ నేతలు ఫొటోలు దర్శనమిస్తుంటాయి. అంతలా భారత్​లో గోడ పెయింటింగ్​లకు ఆదరణ ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం కేరళలో వాల్ పెయింటర్స్ కొరత ఉంది. దీంతో పలు పార్టీలు, అభ్యర్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గోడలపై పేర్లు, చిహ్నాలను రాసే రోబోటిక్ టెక్నాలజీ దిగిపోయింది. ఇంతకీ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఎంత త్వరగా గోడపై పేర్లు, పార్టీ సింబల్స్​ను ముద్రిస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ముగిసిన నామినేషన్ గడువు
కేరళ మరికొద్ది రోజుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే అభ్యర్థులు నామపత్రాల దాఖలుకు గడువు ముగిసింది. ఈ క్రమంలో పోటీలో నిలిచిన అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. తమను తాము పబ్లిసిటీ చేసుకునేందుకు గోడలపై తమ చిహ్నాలు, పేర్లు, ఫొటోలను వేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అయితే వాల్ పెయింటర్స్ కొరతతో గతంలో ఇబ్బంది పడ్డవారికి ఈసారి భారీ ఊరట లభించింది.

రోబోటిక్ టెక్నాలజీతో ఈజీగా వాల్ పెయింటింగ్స్
పాలక్కాడ్​కు చెందిన టెవనోవా టెక్​గ్రేడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 'చుమర్‌ బోట్ 2.0' అనే రోబోటిక్ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసింది. దీంతో రాజకీయ పార్టీలు తక్కువ సమయంలో గోడపై తమ పార్టీల చిహ్నాలు, అభ్యర్థుల ఫొటోలను ఈజీగా, తక్కువ సమయంలో ప్రింట్ చేయించుకోవచ్చు. ఈ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ రావడం వల్ల వాల్ పెయింటర్స్ కోసం వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు.

ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో గోడలపై గుర్తులు, పేర్లు రాయడంలో రాజకీయ పార్టీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను చుమర్‌ బోట్ పరిష్కరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కంటెంట్ నిడివిని బట్టి, రోబోట్​ 10-15 నిమిషాల్లో గోడపై కంటెంట్ పూర్తి చేయగలదని టెవనోవా టెక్‌ గ్రేడ్ సీఈఓ షకీబ్ గీతాంజలి ఈటీవీ భారత్​తో అన్నారు. రోబోట్ కంప్యూటర్ రూపకల్పన చేసిన గ్రాఫికల్ చిహ్నాలు, అక్షరాలను గోడలపై కచ్చితంగా గీయగలదని తెలిపారు. ఈ రోబో కంప్యూటరైజ్డ్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ (CNC) టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుందన్నారు. మృదువైన ఉపరితలాలపై మాత్రమే ముద్రించగల యూవీ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీలా కాకుండా, ఈ రోబో టెక్నాలజీతో ఏ రకమైన గోడపైనైనా తక్కువ సమయంలో పెయింటింగ్​ను పూర్తి చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుతం, కేరళలో వాల్ పెయింటింగ్ కళాకారులు కొరత ఉంది. మొత్తం డిమాండ్​లో ఎనిమిదో వంతు కూడా తీర్చలేకపోతున్నారు. కొత్తగా చాలా తక్కువ మంది వాల్ పెయింటింగ్ రంగంలోకి వస్తున్నారని టెవనోవా టెక్‌ గ్రేడ్ సీఈఓ షకీబ్ గీతాంజలి పేర్కొన్నారు. ఈ కొరతను తీర్చడమే కాకుండా, రాజకీయ పార్టీలకు తక్కువ ధరకే చుమర్‌ బోట్ సేవలను అందించడమే తమ కంపెనీ లక్ష్యమని అన్నారు. 2026లో జరగబోయే కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సమయం నాటికి ప్రచార వాల్ రైటింగ్‌ లకు చుమర్‌ బోట్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ధరలను ముందుగానే ఖరారు చేస్తారని చెప్పారు. తమ స్టార్టప్ లక్ష్యాలలో వాల్ పెయింటింగ్ కళాకారుల కొరతను పరిష్కరించడం, పర్యావరణానికి హానికరమైన ఫ్లెక్స్ బోర్డులను తొలగించడం, వాల్ పెయింటింగ్ కళను సంరక్షించడం వంటివి ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

కేరళలో రెండు దశల్లో లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మొదటి దశ డిసెంబరు 9న, రెండో దశ డిసెంబరు 11న పోలింగ్ జరగనుంది. అయితే నవంబరు 22నతో నామినేషన్ దాఖలుకు గడువు ముగిసింది. నామపత్రాలు ఉపసంహరణకు గడువు కూడా నవంబరు 24తో ముగిసింది. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థుల ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. స్థానిక పోరులో సత్తా చాటాలని అధికార ఎల్డీఫ్, విపక్ష యూడీఎఫ్​లు శ్రమిస్తున్నాయి. తమ పార్టీల అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవాలని కష్టపడుతున్నాయి. అలాగే స్థానిక పోరులో రాణించాలని కమలం పార్టీ సైతం ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో మెరుగైన ఫలితాలను రాబట్టాలని యోచిస్తోంది.

