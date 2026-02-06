ETV Bharat / bharat

గర్భం ఉంచాలా? తుంచాలా? అనేది మహిళల ఇష్టం- మైనర్​లను అస్సలు బలవంతం చేయలేం: సుప్రీం కోర్టు

గర్భాన్ని అలానే కొనసాగించమని మహిళలను బలవంతం చేయలేం- మైనర్​ 30 రోజుల గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు అనుమతించిన సుప్రీం కోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 6:04 PM IST

SC Allows To Terminate Pregnancy : గర్భాన్ని ఉంచుకోవాలా? లేదా తొలగించుకోవాలా? అనే దానిపై మహిళలను, మరీ ముఖ్యంగా మైనర్​లను బలవంతం చేయలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 17 ఏళ్ల బాలికకు ఉన్న 30 వారాల గర్భాన్ని వైద్యపరంగా తొలగించాలని ఆదేశిస్తూ, శుక్రవారం సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. గర్భాన్ని తొలగించుకోవాలని కోరుకుంటున్న ఓ మైనర్ కేసుపై జస్టిస్​ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఉజ్జల్​ భూయాన్​లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. దీనిపై తీర్పునిస్తూ, సదరు బాలిక పొరుగింటి అబ్బాయితో పెట్టుకున్న సంబంధం వల్ల గర్భవతి అయ్యిందని, ఆమె ఇప్పుడు తన గర్భాన్ని వైద్యపరంగా తొలగించుకోవాలని కోరుకుంటోందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. అందుకే ఆ మైనర్ బాలిక గర్భాన్ని వైద్యపరంగా తొలగించాలని, అందుకు అవసరమైన అన్ని వైద్యపరమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలని ముంబయిలోని జేజే ఆసుపత్రిని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

"గర్భాన్ని కొనసాగించే మైనర్ బాలిక హక్కును న్యాయస్థానం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. వాస్తవానికి ఈ గర్భం చట్టవిరుద్ధమైనది. ఎందుకంటే ఆమె ఓ మైనర్​. ఒక సంబంధం వల్ల దురదృష్టకర పరిస్థితుల్లో ఆమె గర్భాన్ని దాల్చింది. అయితే ఆ సంబంధం ఇష్టపూర్వకమైనదా? లేదా ఆమెపై లైంగిక దాడి జరిగిందా? అనేది ఇక్కడ సమస్య కాదు. ఆ మైనర్ బాలిక బిడ్డను కనడానికి ఇష్టపడడం లేదు. వైద్యులు మాత్రం పూర్తి గడువు తర్వాత ప్రసవం అయితే, తల్లికి, బిడ్డకు ప్రాణాపాయం లేదని చెప్పింది. కానీ తల్లి ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆమె బిడ్డకు జన్మనివ్వాలా? వద్దా? అనే స్వేచ్ఛకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఏ మహిళనూ, మరీ ముఖ్యంగా మైనర్​ బాలికను, ఆమె ఇష్టం లేకుండా గర్భాన్ని పూర్తి చేయమని న్యాయస్థానం బలవంతం చేయలేదు."
- సుప్రీం కోర్టు

నైతికత మాటేమిటి?
ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ నాగరత్న నైతికత మీద కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోర్టులు ఇటువంటి నైతిక, చట్టపరమైన క్లిష్ట ప్రశ్నలను పరిష్కరించాల్సి ఉంటుందన్నారు. "మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ (ఎంటీపీ) చట్టం, 1971 ప్రకారం, నిర్దేశించి దాని కంటే ఎక్కువ కాలం తర్వాత గర్భస్రావం చేయడానికి వైద్యులు నిరాకరిస్తారు. కానీ న్యాయస్థానం వైద్యపరమైన గర్భస్రావం విషయంలో జోక్యం చేసుకోకపోతే, ప్రజలు నకిలీ వైద్యుల వద్దకు, చట్టవిరుద్ధ వైద్య సంస్థల వద్దకు వెళ్తారు. అది వారికి సురక్షితం కాదు. ఈ కేసులో గర్భాన్ని కొనసాగించడానికి మైనర్ చాలా స్పష్టంగా ఇష్టపడడం లేదు. ఇదే నిర్ణయాత్మకమైన అంశం. దీనిపై తీర్పు ఇవ్వడం మాకు కూడా కష్టమే. కానీ వేరే మార్గం లేదు. మేము ఆ బిడ్డకు జన్మనివ్వమని బలవంతం చేయాలా? ఎందుకంటే పుట్టబోయే బిడ్డ కూడా అంతిమంగా ఓ ప్రాణమే. అయితే ఇక్కడ మరొక ప్రశ్న ఉంది. ఆమె 24 వారాలకే గర్భాన్ని తొలగించుకోగలిగితే, 30 వారాలకు ఎందుకు చేసుకోకూడదు? పైగా సదరు మైనర్​ బాలికకు ప్రసవించడం ఇష్టం లేదు" అని అన్నారు.

మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన న్యాయవాది, 'వైద్య నివేదికల ప్రకారం, ఈ రోజు బిడ్డ పుట్టడానికి అనుమతించినా, బిడ్డ ప్రాణాలతో ఉంటుంది. తల్లి కనుక బిడ్డను ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడకపోతే, ఆ బిడ్డను అనాథాశ్రమానికి అప్పగించవచ్చని గతంలో హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది' అని సర్వోన్నత న్యాయస్థానానికి తెలిపారు. వాదనలు విన్న సుప్రీం కోర్టు, ప్రస్తుతానికి ఆసుపత్రి సౌకర్యార్థం తీర్పులోని ప్రధాన భాగాన్ని విడుదల చేస్తామని, పూర్తి వివరాలతో కూడిన ఆర్డర్ త్వరలో వస్తుందని తెలిపింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

