ఇల్లు అమ్మి సైనికులకు రూ.10లక్షల విరాళం- 86ఏళ్ల బామ్మ దేశభక్తి- క్యాన్సర్తో పోరాడుతూ కారుణ్య మరణం కోసం పోరాటం!
86 ఏళ్ల వయసులోనూ దేశభక్తిని చాటుకున్న రిటైర్డ్ టీచర్ కరిబసమ్మ- భారత్ కే వీర్ నిధికి రూ. 10 లక్షల చెక్కు అందజేత- 30 ఏళ్లుగా కారుణ్య మరణం కోసం ఒంటరి పోరాటం
Published : June 22, 2026 at 10:50 PM IST
Cancer Patient Donation : దేశం కోసం ప్రాణాల్ని పణంగా పెట్టి సరిహద్దుల్లో విధులు నిర్వర్తించే సైనికుల పట్ల తనకున్న గౌరవాన్ని అరుదైన రీతిలో చాటుకున్నారు 86 ఏళ్ల వృద్ధురాలు. కర్ణాటకలోని దావణగెరెకు చెందిన రిటైర్డ్ టీచర్ కరిబసమ్మ తన ఇల్లు అమ్మి వచ్చిన డబ్బుతో పాటు తన పెన్షన్ సొమ్మును కూడా కూడబెట్టి రూ. 10 లక్షలను 'భారత్ కే వీర్' ఫండ్కు విరాళంగా అందించారు. దావణగెరెలోని ఎంసీసీ B బ్లాక్లో ఉన్న వృద్ధాశ్రమంలో నివసిస్తున్న ఆమె- ప్రస్తుతం వృద్ధాప్య సమస్యలతో పాటు బీపీ, షుగర్, స్లిప్ డిస్క్, తీవ్రమైన క్యాన్సర్ వంటి పలు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అయినప్పటికీ దేశ సైనికుల పట్ల తనకున్న అభిమానాన్ని ప్రత్యేకంగా చాటుకున్నారు. సైనికుల సంక్షేమ నిధికి అందించేందుకు రూ. 10 లక్షల చెక్కును జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గంగాధరస్వామికి ఆమె స్వయంగా అందజేశారు. తన జీవిత కాల సంకల్పాన్ని ఇప్పుడు నెరవేర్చుకున్నానని ఈ సందర్భంగా ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
50 ఏళ్ల కిందటే సంకల్పం
సరిహద్దుల్లో సేవలందించే సైనికులు తమ కుటుంబాలు, భార్యా పిల్లలు, వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను వదిలి దేశం కోసం సరిహద్దుల్లో, కొండల్లో కష్టపడుతున్నారని కరిబసమ్మ అన్నారు. వారి త్యాగాలకు ప్రతిఫలంగా తాను ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన చాలా కాలంగా ఉందని, 50 ఏళ్ల క్రితమే సంకల్పించుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇల్లు విక్రయించి వచ్చిన రూ. 6 లక్షలను మొదట బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బందికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నానని, బ్యాంకులో ఉంచిన ఆ మొత్తం వడ్డీతో కలిపి రూ. 10 లక్షలకు చేరిందని అన్నారు. చివరకు ఆ మొత్తాన్ని దేశ రక్షణ కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న జవాన్లకు అంకితం చేశానన్నారు.
కారుణ్య మరణం కోసం దీర్ఘకాల పోరాటం
కరిబసమ్మ మరో కారణంతో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. అదే కారుణ్య/ఇచ్ఛా మరణానికు (యూథనేసియా) స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని గత 30-40 ఏళ్లుగా ఆమె పోరాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమెను పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టడం సహా ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు. ఇంకా తనకు కారుణ్య మరణం ప్రసాదించాలని కోరుతూ ఆమె ఈ అంశంపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సహా పలువురు ముఖ్యమంత్రులు, అధికారులకు ఎన్నో లేఖలు రాశారు. దేశంలో యూథనేసియా చట్టపరంగా ఉన్నప్పటికీ అమలుకు అవసరమైన స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు లేవని, వాటిని తీసుకురావాలన్నదే తన పోరాట లక్ష్యమని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
కరిబసమ్మ అందించిన విరాళంపై స్పందించిన జిల్లా కలెక్టర్ గంగాధరస్వామి - ఆమె ఉదారత ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శమని అన్నారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చిన డబ్బు, ఇల్లు అమ్మిన సొమ్మును సైనికుల సంక్షేమం కోసం ఇవ్వడం అనేది గొప్ప దేశభక్తికి నిదర్శనం అని కొనియాడారు. ఆమె నుంచి డబ్బు అందిందని, దీనిని సైనికుల నిధికి పంపిస్తానని తెలిపారు.'కరిబసమ్మ యూథనేసియా కోసం ఎన్నో సార్లు లేఖలు రాశారు. అందుకే ఆమె లేఖలకు బదులిచ్చేందుకు నేను స్వయంగా వృద్ధాశ్రమానికి వెళ్లి, కారుణ్య మరణానికి సంబంధించిన చట్టాలపై ఆమెకు అవగాహన కల్పించాను. ఆమె అభ్యర్థనను తాము ప్రభుత్వానికి కూడా చేరవేశాం' అని కలెక్టర్ తెలిపారు.
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