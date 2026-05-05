'ఆప్లో ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే రాజీనామా చేయాల్సింది'- ముర్మును కలిసిన పంజాబ్ సీఎం
రాష్ట్రపతి ముర్మును వేర్వేరుగా కలిసిన ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్, బీజేపీ ఎంపీ రాఘవ్ చడ్ఢా- ఏడుగురు ఎంపీల రాజ్యసభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలన్ని ముర్మును కోరిన పంజాబ్ సీఎం- ప్రభుత్వం లక్ష్యం తానేనన్న చడ్ఢా
Published : May 5, 2026 at 2:22 PM IST
Bhagwant Mann Meet Murmu : పంజాబ్లో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇటీవల ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) నుంచి బయటకు వెళ్లిన ఏడుగురు ఎంపీలు బీజేపీలోకి చేరడం తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఈ నేపథ్యంలో పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ ఏడుగురు ఎంపీల రాజ్యసభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని మంగళవారం రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్మును కోరారు. రాష్ట్రపతి భవన్లో ముర్మును కలిసిన భగవంత్, అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆ ఏడుగురి ఎంపీల విలీనం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని, ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను ఉల్లంఘించడమేనని వ్యాఖ్యానించారు.
"వారికి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అంటే అంతగా ఇష్టం లేకపోతే, రాజీనామా చేయాల్సింది. అనంతరం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాల్సింది. ఇలా నేరుగా విలీనమవడం చట్ట విరుద్ధం. పంజాబ్లో ప్రస్తుతం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలా అపహాస్యం చేస్తున్నారో నేను రాష్ట్రపతికి చెప్పాను. బీజేపీకి కేవలం ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉండేవారు. కానీ, అకస్మాత్తుగా రాజ్యసభ ఎంపీలను వచ్చి చేరారు. వారి సభ్యత్వాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి"
- భగవంత్ మాన్, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి