ETV Bharat / bharat

'కెనడా, భారత్ కలిసి పనిచేయాలి'- ఇండియా మాజీ హైకమిషనర్ పిలుపు

కెనడాతో భారత్ సంబంధాలు గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ హైకమిషనర్ సంజయ్- భారత్, కెనడా కలిసి పనిచేయాలని వెల్లడి

Former Indian High Commissioner to Canada Sanjay Kumar Verma (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 22, 2026 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India Canada Relations Now : న్యూదిల్లీ, ఒట్టావాలు కలిసి పనిచేయాలని కెనడాలోని భారత మాజీ హైకమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ వర్మ అభిప్రాయపడ్డారు. గత దౌత్యపరమైన ఘర్షణలను ఇరు దేశాలు అధిగమించాలని పేర్కొన్నారు. కెనడా, భారత్ మధ్య పరస్పర సహకారం అవసరమని వెల్లడించారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇరు దేశాల సంబంధాల గురించి సంజయ్ కుమార్ కీలక విషయాలు పంచుకున్నారు.

"పరస్పర సహకారం అనేది ఇప్పుడు రెండు దేశాలకు మంచిది. ఇది దౌత్యపరమైన ఆచరణ. కెనడా-భారత్ కలిసి పనిచేయాలి. ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేసినప్పుడు విభేదించే అంశాలు ఉంటాయి. కెనడా, భారత్ మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరే అంశాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ అంశాలపై అయితే రెండు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం ఉంటుందో ఆ అంశాలపై ముందుకు వెళ్లాలి. ఏకాభిప్రాయం కుదరని విషయాలపై ఇరు దేశాలు చర్చించుకోవాలి. మాట్లాడుకోవాలి. కానీ ఒక దేశాన్ని మరొక దేశం దూషించుకూడదు." అని కెనడాలో భారత మాజీ హైకమిషనర్ తెలిపారు.

నిజ్జర్ హత్య గురించి ప్రస్తావన
ఖలిస్థానీ వేర్పాటువాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్య గురించి కూడా భారత మాజీ హైకమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ వర్మ ప్రస్తావించారు. నిజ్జర్ హత్యకు సంబంధించిన న్యాయపరమైన విచారణకు, ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత జోక్యంపై ఉన్న విస్తృత ఆరోపణలకు మధ్య తేడాను రాయల్‌ కెనేడియన్‌ మౌంటెడ్‌ పోలీస్‌ (ఆర్‌సీఎంపీ) ఇప్పుడు గుర్తించిందని అన్నారు. అదృష్టవశాత్తూ కెనడా ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి కార్నీ భారత్‌తో సంబంధాల విషయంలో ముందుకు సాగుతున్నారని తెలిపారు. ఇటీవల ఆయన భారత పర్యటన కూడా విజయవంతమైందని పేర్కొన్నారు.

"వేర్పాటువాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్య కేసులో నలుగురు భారత జాతీయులపై అభియోగాలు దాఖలయ్యాయి. వారందరూ ఉన్నత చదువుల కోసం కెనడాకు వెళ్లారు. వారిపై వచ్చిన అభియోగాలపై విచారణ కొనసాగుతోంది. నిజ్జర్ హత్యలో భారత ప్రభుత్వ ప్రమేయం ఉందన్న వాదనకు కెనడా వద్ద ఆధారాలు లేవు. నేను కెనడాలో భారత హైకమిషనర్‌గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ అణచివేత, అంతర్జాతీయ నేరాలలో భారత్ పాత్రపై చాలా దుమారం రేగింది. ఏ ఇతర దేశ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో భారత్ జోక్యం చేసుకోదు. దురదృష్టవశాత్తు ఆ సమయంలోని కెనడా ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని గ్రహించలేదు"
-సంజయ్ కుమార్, భారత మాజీ హైకమిషనర్

'జస్టిన్ ట్రూడో తీరు తప్పు'
జస్టిన్ ట్రూడో నేతృత్వంలోని గత కెనడా ప్రభుత్వం నిజ్జర్ హత్యపై వ్యవహరించిన తీరును భారత మాజీ హైకమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ వర్మ తప్పుపట్టారు. నిజ్జర్ హత్యపై అప్పటి ట్రూడో సర్కార్ చేసిన ఆరోపణలు రాజకీయ ప్రేరేపితమని ఆరోపించారు. అవి ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. నిజ్జర్ హత్యతో భారత్‌కు సంబంధం ఉందని చెప్పడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవన్నారు. తమ దేశంలో జరిగిన హింసాత్మక నేరాలతో భారత్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని నమ్ముతున్నామని కెనడా ఇటీవలే చెప్పిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. చివరికి భారత్ గురించి కెనడా నిజాన్ని తెలుసుకుందన్నారు. భారత్ ఏ ఇతర దేశ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోని కెనడా గుర్తించిందని పేర్కొన్నారు.

"నిజ్జర్ హత్యపై అప్పటి కెనడా సర్కార్ చేసినవి విశ్వసనీయమైన ఆరోపణలే అయితే వాటికి సాక్ష్యాధారాలు ఏవీ. ఏదో కారణంతో అప్పటి కెనడా ప్రధాని ట్రూడో పార్లమెంటులో భారత్‌పై ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన బాగా బాగా ఆలోచించి ఈ ఆరోపణలు చేశారని నేను భావించడంలేదు. 2024 అక్టోబర్‌లో ఆర్‌సీఎంపీ కూడా కెనడాలో జరిగిన హింసాత్మక నేరాలతో భారత్‌ ఏజెంట్లు, దౌత్యవేత్తలకు సంబంధం ఉందని ఆరోపించింది. అందుకు తమ వద్ద సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయని చెప్పింది. అంతటి విశ్వసనీయమైన సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నప్పుడు, ఇప్పటివరకు భారత దౌత్యవేత్తలపై అభియోగాలను ఎందుకు నమోదు చేయలేదు?. ట్రూడో భారత్‌తో బలమైన ద్వైపాక్షిక సంబంధాన్ని పక్కనపెట్టి తన రాజకీయ ఉద్దేశ్యాలతో ముందుకు సాగారు. ఈ వివాదం వల్ల భారత్-కెనడా మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య ఈపీటీఏ, వాణిజ్య ఒప్పందం నిలిచిపోయింది. కెనడా ఇరు దేశాల ప్రజల మధ్య చాలా భావోద్వేగాలను సృష్టించింది. అందుకే భారత్‌కు చెందిన ఆరుగురు దౌత్యవేత్తలను నేరస్థులుగా చిత్రీకరించింది. ఇప్పుడు మా ప్రతిష్టకు, మా భావోద్వేగాలకు జరిగిన ఈ నష్టాన్ని ఎవరు పూడ్చగలరు?" అని సంజయ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.