మమతా బెనర్జీ సీఎంగా కొనసాగవచ్చా? రాజ్యాంగ నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడేదాకా దీదీ సీఎంగా కొనసాగొచ్చు- ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కొనసాగలేరు- బీజేపీకి ఫుల్ మెజారిటీ, బలపరీక్ష అనే ప్రశ్నే తలెత్తదు- లోక్సభ మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ పీడీటీ ఆచార్య
Published : May 6, 2026 at 4:31 PM IST
Mamata Banerjee On CM Post : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఓడిపోయినప్పటికీ, సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసేది లేదని మమతా బెనర్జీ స్పష్టం చేశారు. అధికారికంగా ఎన్నికల సంఘం ద్వారా బీజేపీ తమను ఓడించగలదని, కానీ నైతికంగా గెలిచింది తామేనని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. తాను ఓడిపోనందున రాజీనామా చేసే ప్రశ్నే తలెత్తదని దీదీ తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ 207 చోట్ల బీజేపీ గెలవగా, టీఎంసీ 80 సీట్లకే పరిమితమైంది. దీంతో 15 ఏళ్ల టీఎంసీ పాలనకు తెరపడింది. ప్రస్తుత అసెంబ్లీ పదవీకాలం మే 7న ముగియనుంది. అంటే ఇందుకు ఇంకో 24 గంటల సమయమే మిగిలింది. ఈ నేపథ్యంలో నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుతో ముడిపడిన రాజ్యాంగపరమైన సంప్రదాయాలు, ఆనవాయితీలపై రాజ్యాంగ నిపుణుడు, లోక్సభ మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ పీడీటీ ఆచార్య చెప్పిన వివరాలతో కథనమిది.
ఓడిపోలేదు- రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదు : మమత
"కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) మద్దతుతో ఎన్నికల్లో బీజేపీ రిగ్గింగ్కు పాల్పడింది. ఎన్నికల సంఘం ద్వారా వాళ్లు (బీజేపీ) మమ్మల్ని ఓడించగలరు. కానీ, నైతికంగా మేమే ఎన్నికల్లో గెలిచాం. అందుకే నేను సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయాలనే ప్రశ్నే తలెత్తదు. నేను ఎన్నికల్లో ఓడిపోలేదు. అందుకే రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓట్ల లూటీ జరిగింది. ఎన్నికల ప్రక్రియ అంతా రిగ్గింగ్ అయింది. బీజేపీ విజయం ప్రజాతీర్పు కాదు. అదొక కుట్ర. నేను ఓడిపోనప్పుడు గవర్నర్ను కలిసి రాజీనామా పత్రం సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు" అని
మంగళవారం రోజు కోల్కతాలో విలేకరుల సమావేశం వేదికగా టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యానించారు.
కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడేదాకా సీఎంగా కొనసాగొచ్చు
"బంగాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. మమతా బెనర్జీ పార్టీ (టీఎంసీ) ఓడిపోయింది. కొత్త అసెంబ్లీ ఏర్పడి, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చేవరకు పాత అసెంబ్లీ కొనసాగుతుంది. రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు మమతా బెనర్జీ సీఎం పదవిలో కొనసాగొచ్చు. అయితే బంగాల్లో బీజేపీ కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, ఆమె ఇక ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండరు. రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ నంబరును అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించలేకపోతే, ప్రస్తుతం సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తి గవర్నర్కు రాజీనామాను సమర్పించాలి అనేది సంప్రదాయం. ఒకవేళ వెంటనే రాజీనామాకు మమతా బెనర్జీ సిద్ధపడినా, కొత్త ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసే వరకు పదవిలో కొనసాగాలని ముఖ్యమంత్రికి గవర్నర్ సలహా ఇస్తారు. ఇది అందరూ అంగీకరించే వాస్తవం" అని రాజ్యాంగ నిపుణుడు, లోక్సభ మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ పీడీటీ ఆచార్య తెలిపారు.
బలపరీక్ష అనే ప్రశ్నే తలెత్తదు
"ప్రస్తుతం బంగాల్లో రాష్ట్ర గవర్నర్ బలపరీక్షను నిర్వహించాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే బీజేపీకి భారీ మెజారిటీ వచ్చింది. అందుకే బలపరీక్ష అనే ప్రశ్నే తలెత్తదు. అసెంబ్లీ సీట్లకు సంబంధించిన మెజారిటీపై సందేహం ఉన్నప్పుడే బలపరీక్షను నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే, అప్పుడు బలపరీక్షను నిర్వహించమని గవర్నర్ కోరుతారు. ఇప్పుడు బంగాల్లో ఆ అవసరం లేదు. బీజేపీకి 200కుపైగా సీట్లు వచ్చాయి. కాబట్టి బలపరీక్ష అవసరం లేదు. గవర్నర్ కేవలం ముఖ్యమంత్రి, ఇతర మంత్రులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాలి. వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే పాత ప్రభుత్వం పోతుంది. మమతా బెనర్జీ రాజీనామా చేసినా, చేయకపోయినా అది అప్రధాన అంశంగా మిగులుతుంది. వారు(టీఎంసీ) ఇకపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కొనసాగలేరు" అని లోక్సభ మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ పీడీటీ ఆచార్య పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వం ఏర్పాటుతో ఈసీకి సంబంధం లేదు
"రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు వ్యవహారంతో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల ఫలితాలను నోటిఫై చేసింది. అంటే ఎన్నికైన సభ్యులందరి పేర్లను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఎన్నికల సంఘం ఈమేరకు నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసిన వెంటనే, రాష్ట్రంలో కొత్త శాసనసభ (అసెంబ్లీ) ఏర్పడినట్లుగా పరిగణిస్తారు. ఈ విధంగా ఏర్పడబోయే కొత్త ప్రభుత్వం, పాత అసెంబ్లీని రద్దు చేయగలదు. పాత అసెంబ్లీని రద్దు చేయమని, గవర్నర్కు కొత్త ప్రభుత్వం సలహా ఇస్తుంది" అని కొత్త అసెంబ్లీ ఏర్పాటుకు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్పై పీడీటీ ఆచార్య వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏమంటున్నాయి?
కాంగ్రెస్, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ, శివసేన (ఉద్ధవ్) సహా పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి బహిరంగంగా మద్దతును ప్రకటించాయి. ఎన్నికలలో బీజేపీ ఓట్లను దొంగిలించిందని అవి ఆరోపించాయి.
वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2026
लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं - क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें?
और हरियाणा? वहाँ तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।
जो संस्थाएँ अपनी जेब में…
మమతాజీతో ఏకీభవిస్తున్నాం : రాహుల్ గాంధీ
"కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) మద్దతుతో అసోం, బంగాల్లలో బీజేపీ గెలిచింది. ఆ పార్టీ ఎన్నికలను దొంగిలించింది అనడానికి ఇవే స్పష్టమైన ఉదాహరణలు. మేం మమతాజీతో ఏకీభవిస్తున్నాం. బంగాల్లో 100కుపైగా సీట్లు దొంగిలించారు. ఈ ఎత్తుగడను మేం ఇంతకుముందు మధ్యప్రదేశ్, హరియాణా, మహారాష్ట్ర, 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో చూశాం" అనే వ్యాఖ్యలతో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు.
ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा न देण्याचा निर्णय पूर्णपणे न्याय्य आहे. CJI चंद्रचूड यांच्या उद्धव ठाकरे vs महाराष्ट्र सरकार खटल्यातील निकालानुसार, कोर्टाने उद्धव ठाकरेंना पदावर पुनर्स्थापित केले नाही, कारण त्यांनी स्वतः राजीनामा दिला होता.— Sanjay Raut (@rautsanjay61) May 6, 2026
మమత నిర్ణయం సమర్థనీయం : సంజయ్ రౌత్
"ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయకూడదు అనే మమతా బెనర్జీ నిర్ణయం పూర్తిగా సమర్థనీయం" అని పేర్కొంటూ శివసేన (ఉద్ధవ్) సీనియర్ నాయకుడు, ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు.
గవర్నర్ను కలిసిన విజయ్- గురువారమే ప్రమాణ స్వీకారం!
భారత్- వియత్నాం ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం- 25బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే లక్ష్యం : మోదీ