మమత రాజీనామా చేయకపోతే ఏమవుతుంది? తదుపరి పరిణామాలు ఏమిటి?

ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయనంటున్న మమతా బెనర్జీ- రాజీనామా చేయకపోతే ఏమవుతుంది? నిబంధనలు ఒప్పుకుంటాయా? మే 6వ తేదీతో ముగియనున్న మమత పదవీకాలం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 5, 2026 at 10:31 PM IST

Mamata Resignation Crisis : బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ చేతిలో ఘోర పరాజయం పాలైన తర్వాత కూడా మమతా బెనర్జీ ఓటమిని ఒప్పుకోవడం లేదు. తాము ఈ ఎన్నికల్లో ఓడిపోలేదని, కాషాయ దళం (బీజేపీ)100కుపైగా సీట్లను చోరీ చేసిందని ఆరోపించారు. బీజేపీది అనైతిక విజయమని విమర్శించారు. అంతేకాదు తాను ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ రాజీనామా చేయనని తేల్చిచెప్పారు. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతుంది? తదుపరి పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రస్తుత బంగాల్​ ప్రభుత్వ పదవీ కాలం మే 6తో ముగియనుంది. సాధారణంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రులు తమ పదవికి రాజీనామా చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ సీఎం మమతా బెనర్జీ తన పదవికి రాజీనామా చేయనని పట్టుబడుతున్నారు. అయితే ఆమె తన పదవిని అలానే నిలబెట్టుకోగలరా? అనే ప్రశ్నకు న్యాయనిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?

ఆ ఛాన్స్ ఉంది!
"మమతా బెనర్జీ ప్రతిఘటన వల్ల ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. ఐదేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తి అయ్యింది కాబట్టి గవర్నర్​ రాష్ట్ర అసెంబ్లీని రద్దు చేయవచ్చు. దీనితో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ముగుస్తుంది. రాజీనామా చేయకూడదనే టీఎంసీ చీఫ్​ నిర్ణయం భారత రాజ్యాంగానికి విరుద్ధమైనది" అని సీనియర్ అడ్వొకేట్​ ఒకరు చెప్పారు. "ఎన్నికల కమిషన్​ అవసరమైన నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. బీజేపీ విజయం సాధించిందని స్పష్టం చేసింది. అయితే అందుబాటులో ఉన్న సరైన ఆధారాలను పరిశీలించి న్యాయస్థానం ఈ ఎన్నికలను పక్కన పెడితే తప్ప, ఈసీ ప్రకటించిన ఫలితాలను ప్రతి ఒక్కరూ కట్టుబడి ఉండాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి తన రాజీనామాను సమర్పించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఒకవేళ ఆమె నిబంధనలకు లోబడి వ్యవహరించకపోతే, ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేయడం తప్ప గవర్నర్​కు మరో ప్రత్యామ్నాయం ఉండకపోవచ్చు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే మమతా బెనర్జీకి అందుబాటులో ఉన్న వేదికలపై ఎన్నికల ఫలితాలను సవాల్ చేసే స్వేచ్ఛ ఉందని, ఆమెపై ఎవరూ ఎలాంటి పరిమితులు విధించలేరని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

రాజీనామా చేయకపోయినా ఫర్వాలేదు- ఎందుకంటే?
మరో న్యాయవాది పీడీటీ ఆచారి మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ఆమె (మమతా బెనర్జీ) సీఎం పదవిలో కొనసాగడానికి ఎలాంటి అవకాశం లేదని తేల్చిచెప్పారు. "ప్రస్తుతం ఆమె రాజీనామా చేయకపోయినా ఫర్వాలేదు. తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసే వరకు కొనసాగాలని గవర్నర్ ఆమెను కోరవచ్చు. కానీ ఐదేళ్ల పదవీ కాలం తర్వాత ప్రభుత్వం కొనసాగలేదని రాజ్యాంగ నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. మమత ఎన్నికలను సవాలు చేసినప్పటికీ, అది పోల్ పిటిషన్​ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే విషయానికి వస్తే, "ఆమె ఎస్​ఐఆర్​ ద్వారా ఓట్ల తొలగించడాన్ని చూపిస్తూ, ఎన్నికలను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్​ చేయవచ్చు. కానీ అది ప్రత్యేక పిటిషన్​ అవుతుంది. కనుక ఆమె ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగడం సాధ్యం కాదు" అని స్పష్టం చేశారు.

మమతను బర్తరఫ్ చేయాలి: హిమంత బిశ్వ శర్మ
మమతా బెనర్జీ రాజీనామా చేయనని చెప్పడంపై అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ మండిపడ్డారు. ఆమె రాజీనామా చేయకపోతే, ఏకంగా పదవి నుంచి తొలగించడమే సరైన పరిష్కారం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆమె పాలనా లోపాలను, తప్పిదాలను బంగాల్ ఇక సహించదని అన్నారు.

"ఆమె రాజీనామా చేయకపోతే, బర్తరఫ్​ చేయాలి. దేశం ఆమె ఇష్టానుసారం నడవదు. గవర్నర్ కొంత కాలం వేచి చూస్తారు. ఆ తర్వాత ఆమెను తొలగిస్తారు. ఇది చాలా స్పష్టం. బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాయి. మీ నుంచి బీజేపీ 100 సీట్లు లాక్కుందని మీరు చెబుతున్నారు. అయితే అసోంలో కాంగ్రెస్ గెలిచిన 19 సీట్లు కూడా నా నుంచి లాక్కున్నారని నేను చెప్పగలను. నాకు 126 సీట్లు రావాలి. కానీ దేశం అలా పనిచేయదు. ఓడిన వారు కచ్చితంగా రాజీనామా చేయాలి."
- హిమంత బిశ్వ శర్మ, అసోం సీఎం

మమత కోట బద్దలుకొట్టిన బీజేపీ
ఇదిలా ఉండగా, బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార టీఎంసీని బీజేపీ ఓడించి, మొదటిసారి కాషాయ జెండాను ఎగురవేసింది. బంగాల్​లోని 293 స్థానాల్లో ఏకంగా 207 స్థానాలను బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. తృణమూల్​ కాంగ్రెస్​(టీఎంసీ) 80 స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. దీంతో టీఎంసీ 15 ఏళ్ల నిరంతర పాలనకు బీజేపీ చరమగీతం పాడింది. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​కు 2, లెఫ్ట్ ఫ్రంట్​కు 2, స్వతంత్రులు 2 సీట్లు మాత్రమే లభించాయి. ఈ విధంగా అక్కడ బీజేపీ ఎదురులేని ఘన విజయాన్ని సాధించి, తూర్పు భారతదేశంలోని అంగ, బంగ, కళింగ (బిహార్​, బంగాల్​, ఒడిశా) కైవసం చేసుకోవాలనే తన కలను నెరవేర్చుకుంది.

