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'సీసీటీవీలు ఆపి వేల కోట్లు కింది స్థాయి ఉద్యోగులే కాజేయగలరా?'- అయోధ్య విరాళాలపై ప్రియాంక గాంధీ ప్రశ్నలు

రామమందిర విరాళాల అక్రమాలపై ప్రియాంక గాంధీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు- సీసీటీవీలు ఆపి వేల కోట్లు కాజేయడం చిన్న ఉద్యోగుల వల్లే సాధ్యమా? అంటూ ప్రశ్న- పారదర్శక విచారణ, దోషులకు కఠిన శిక్షలు విధించాలని డిమాండ్

Priyanka On Ram Mandir Donation
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra (ANI File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 11:30 AM IST

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Priyanka On Ram Mandir Donation : అయోధ్య రామాలయంలో విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ విషయంపై ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, వయనాడ్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ. ఈ వ్యవహారంలో కేవలం కింది స్థాయి ఉద్యోగులు మాత్రమే ఉండే అవకాశం లేదని, పెద్ద వ్యక్తుల ప్రమేయం కూడా ఉండవచ్చని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. సీసీటీవీ కెమెరాలను నిలిపివేసి, అక్రమాలకు పాల్పడడం చిన్న ఉద్యోగుల వల్లే సాధ్యమవుతుందా అని ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'పెద్దల ప్రమేయం ఉందా?'
"కేవలం కింది స్థాయి ఉద్యోగులు తమంతట తామే సీసీటీవీ కెమెరాలను నిలిపివేసి, వేల కోట్ల రూపాయల విరాళాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడగలరా? లేక దీని వెనుక పెద్ద వ్యక్తుల ప్రమేయం కూడా ఉందా?" అని ప్రియాంక గాంధీ ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యవహారాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నాలు కాకుండా పారదర్శకంగా విచారణ జరగాలని, ఇందులో ఎవరు ఉన్నా వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. రామమందిరం కోట్లాది మంది భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీక అని ప్రియాంక గాంధీ పేర్కొన్నారు. భక్తులు పరమ భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించే విరాళాలను దుర్వినియోగం చేయడం అత్యంత ఆందోళనకరమని అన్నారు. సత్యం, ధర్మానికి ప్రతీక అయిన శ్రీరాముడి పట్ల, ఆయనను విశ్వసించే కోట్లాది మంది భక్తుల పట్ల జరిగిన ఈ మోసం దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. విరాళాలను దుర్వినియోగం చేయడం అనేది మత విశ్వాసాన్ని, ధార్మిక భావాలను దెబ్బతీసే అత్యంత తీవ్రమైన చర్య అని పేర్కొన్నారు.

పెద్దలపై చర్యలు తీసుకోవాలని కేజ్రీవాల్ డిమాండ్
మరోవైపు ఈ వ్యవహారంపై ఆప్​ అధినేత అరవింద్​ కేజ్రీవాల్ స్పందించారు. ఈ కేసులో కేవలం చిన్నస్థాయి వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవడం సరిపోదని, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న పెద్దలపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. శనివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"చిన్న పేర్లను అరెస్ట్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రమేయం ఉన్న పెద్ద తలలపై చర్యలు తీసుకోవాలి. అప్పుడే ప్రజలకు న్యాయం జరిగిందనే భావన కలుగుతుంది. ఈ విషయంలో ఎన్నో ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అసలు నిజం ఏంటో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ రాజీనామా చేయడం మాత్రమే సరిపోదు. ఈ దొంగతనంలో ఎవరి ప్రమేయం ఉన్నా వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇక ఈ విరాళాల దోపిడీకి పాల్పడినవారు యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను కూడా ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తొలగించే కుట్ర చేస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ మహాపాపంలో యోగీ భాగస్వామి కాకూడదు. రాముడి ఆలయాన్ని దోచుకున్నవారిపై అత్యంత కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి" అని కేజ్రీవాల్ డిమాండ్ చేశారు.

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PRIYANKA ON RAM MANDIR DONATION
PRIYANKA ON RAM MANDIR DONATION

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