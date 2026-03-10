ETV Bharat / bharat

హర్ముజ్‌ సంక్షోభం నుంచి భారత్ గట్టెక్కగలదా? యుద్ధం దీర్ఘకాలం కొనసాగితే పరిస్థితేంటి? నిపుణులు ఏం అంటున్నారు?

భారత్‌పై మొదలైన 'హర్ముజ్‌' ఎఫెక్ట్- మనదేశానికి జరిగే చమురు సప్లైలకు తీవ్ర అంతరాయం- భారత్ వద్ద స్ట్రాటజిక్, ఆపరేషనల్ నిల్వలు

Representational image
Representational image (AFP)
Hormuz Crisis Effect On India : అమెరికా - ఇజ్రాయెల్‌లతో యుద్ధంలో ఉన్న ఇరాన్ హర్ముజ్‌ జలసంధిని మూసివేసిన ప్రభావం భారత్‌పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ఎల్‌పీజీ వంటగ్యాస్ డెలివరీల వ్యవధిని పెంచేశారు. మార్చి 7 నుంచి ఇప్పటివరకు గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధర సగటున రూ.60 పెరిగింది. వాణిజ్య సిలిండర్ ధర‌ను రూ.115 వరకు పెంచారు. యుద్ధం కనుక దీర్ఘకాలంపాటు కొనసాగితే, ఎల్​పీజీ కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశీయ ఇంధన మార్కెట్​ను కాపాడడానికి మంగళవారం నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం (ఈసీ యాక్ట్​)ను అమల్లోకి తెచ్చింది. దేశీయ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతేకాదు అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ లాంటివి జరగకుండా గృహ వినియోగదారులకు 100 శాతం వంట గ్యాస్​ సరఫరా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. వాహనదారులకు సీఎన్​జీ కూడా నిరంతరం సరఫరా అయ్యేలా చూడాలని స్పష్టం చేసింది.ఇక కమర్షియల్ ఎల్​పీజీ గ్యాస్ సరఫరా విషయంలో ఇప్పటికే ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి. అందుకే హోటల్​ అసోషియేషన్లు, రెస్టరాంట్లు తమ వ్యాపారానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా, గ్యాస్​ సరఫరా జరిగేలా చూడాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. మరి దీనిపై ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో చూడాలి.

మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు రేట్లు భారీగా పెరిగాయి. త్వరలోనే పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలనూ పెంచుతారని అంటున్నారు. మన దేశం వినియోగించే ముడి చమురు, ఎల్ఎన్‌జీ, ఎల్‌పీజీ‌‌లలో దాదాపు 85 నుంచి 89 శాతం విదేశాల నుంచే వస్తోంది. భారత్ ఎక్కువగా మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల నుంచే వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటుంది. ఆ దేశాల నుంచి హార్ముజ్ జలసంధి మీదుగా భారత్‌‌లోని ఓడరేవులకు ఇంధన వనరులు చేరుతాయి. ఇప్పుడు ఏర్పడిన హార్ముజ్ సంక్షోభం నుంచి భారత్ గట్టెక్కగలదా? ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్‌ వార్ నెలల తరబడి కొనసాగితే భారత్ పరిస్థితేంటి? ఎన్ని నెలలకు సరిపడా ముడి చమురు, ఎల్ఎన్‌జీ, ఎల్‌పీజీ‌‌ నిల్వలు భారత్ దగ్గరున్నాయి? పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ఎఫెక్ట్ ఇంధన ధరలపై పడుతుందా? అనే అంశాలపై ఇంధన రంగ నిపుణుల విశ్లేషణను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

హర్ముజ్‌ ఎఫెక్ట్ - ఇరాన్ ప్లాన్
హర్ముజ్‌ జలసంధి ఇరాన్ పరిధిలో ఉంది. ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్‌ ప్రాంతాన్ని అరేబియా సముద్రంతో కనెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకే ఇది అత్యంత వ్యూహాత్మక సముద్ర మార్గం. సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్(యూఏఈ), కువైట్ వంటి దేశాలకు చెందిన ముడి చమురు, సహజ వాయువు హర్ముజ్‌ జలసంధి మీదుగానే ప్రపంచ దేశాలకు సప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ మార్గం మీదుగా ఆయిల్ ట్యాంకర్లు, నౌకలను ఇరాన్ ఆర్మీ వెళ్లనివ్వడం లేదు. తద్వారా అరబ్ దేశాలకు ఆరో ప్రాణమైన చమురు వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీసి, తనపై దాడులు చేస్తున్న అమెరికాపై ఒత్తిడిని పెంచాలని ఇరాన్ భావిస్తోంది. కానీ ఈ పరిణామం ప్రభావం ఇంధన వనరుల కోసం అరబ్ దేశాలపైనే ఆధారపడిన భారత్ లాంటి దేశాలపైనా పడుతోంది.

ఈ యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగదు: ఎంకే సురానా
"ప్రస్తుతానికి మిడిల్ ఈస్ట్‌లో పరిస్థితి అస్థిరంగానే ఉంది. కానీ ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఉద్రిక్తతలు ఎక్కువ కాలం పాటు కొనసాగే అవకాశాలు లేవు. ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతపెద్ద అంతరాయాన్ని ఎక్కువ కాలం పాటు భరించలేదు. చమురు వాణిజ్యం కుదేలు అవుతున్నందున అరబ్ దేశాలు దౌత్యపరమైన మార్గాల్లో ఈ యుద్ధాన్ని ఆపే దిశగా అడుగులు వేయొచ్చు. అయితే ఈ యుద్ధం ఆగేే వరకు చమురు సంక్షోభాన్ని ప్రపంచ దేశాలు ఎంత సమర్ధంగా ఎదుర్కొంటాయి అనేది కీలకమైన అంశం. పశ్చిమాసియా నుంచి ముడి చమురు సప్లైలో ఏర్పడిన అంతరాయాలు ఇప్పటికే మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. హర్ముజ్‌ జలసంధి మీదుగా ప్రతిరోజు 20 మిలియన్ టన్నుల చమురు సప్లై జరిగేది. ఇప్పుడది ఆగిపోయింది" అని హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌పీసీఎల్) మాజీ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎంకే సురానా విశ్లేషించారు.

ఇలాంటి సంక్షోభాల్లో రెండు అతిపెద్ద నష్టాలు
"ఇలాంటి సంక్షోభాల సమయంలో రెండు అతిపెద్ద నష్టాలు ఉంటాయి. మొదటిది ఏమిటంటే, సరఫరా లభ్యత అంతగా ఉండదు. రెండోది ఏమిటంటే, మార్కెట్‌లో ధరలు పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాల దగ్గర అంతపెద్దగా ఇంధన నిల్వలు ఉండవు. సప్లైలో ఏమాత్రం అనిశ్చితి ఏర్పడినా ముడి చమురు ధరలు పెరిగిపోతాయి. దీంతో రవాణా ఛార్జీలు పెరుగుతాయి. ఫలితంగా నిత్యావసరాల రేట్లు పెరుగుతాయి. ఈ అంశం జన జీవితాలపై భారాన్ని పెంచుతుంది" అని ఎంకే సురానా తెలిపారు.

భారత్ చమురు నిల్వలు రెండు కేటగిరీలు
"భారతదేశ చమురు నిల్వలను రెండు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. మొదటి కేటగిరీ వ్యూహాత్మక (స్ట్రాటజిక్) నిల్వలు. రెండో కేటగిరీ కార్యాచరణ (ఆపరేషనల్) నిల్వలు. భారతదేశ వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం నిల్వలు కేవలం ఆరు రోజులకే సరిపోతాయి. కానీ కార్యాచరణ నిల్వలను దాదాపు 74 రోజుల వరకు వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ రెండు కేటగిరీల చమురు కూడా ఆయిల్ రిఫైనరీల ట్యాంకులు, ఓడరేవుల వద్ద ఉంటుంది. ఈ నిల్వల వల్లే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు రేట్లు పెరిగినా, వెంటనే పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను భారత ప్రభుత్వం పెంచదు. అంటే ఇంధన ధరల పెరుగుదలను అడ్డుకునే అస్త్రంగా ఈ నిల్వలు పనికొస్తున్నాయి. ముడి చమురు కొరత కారణంగా వీటినీ వాడుకునే పరిస్థితి వస్తే, పెట్రోలు, డీజిల్ రేట్లు పెరుగుతాయి. వంట గ్యాస్ (ఎల్‌పీజీ)‌ను భారత చమురు కంపెనీలు ఇప్పటికే నష్టానికి అమ్ముతున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వాటిపై నష్టాల భారం మరింత పెరిగే ముప్పు ఉంది" అని ఐసీఆర్ఏ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, కో గ్రూప్ హెడ్ ప్రశాంత్ వశిష్ట్ హెచ్చరించారు.

ముడి చమురు సేకరణ నుంచి పంపింగ్ దాకా
"ముడి చమురు, సహజ వాయువు పశ్చిమాసియా దేశాలు, ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా, రష్యాల నుంచి భారతదేశంలోని ఓడరేవులకు చేరుకుంటాయి. అక్కడి నుంచి పైప్‌లైన్ ద్వారా ఆయిల్ రిఫైనరీలకు వాటి సప్లై జరుగుతుంది. అనంతరం వాటిని ఆయిల్ రిఫైనరీలలో ప్రాసెస్ చేసి పెట్రోల్, డీజిల్‌, ఎల్‌పీజీ, విమాన ఇంధనంలుగా మారుస్తారు. తదుపరిగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డిపోలు, పెట్రోల్ పంపులకు పంపిణీ చేస్తారు. ఈవిధంగా సేకరణ నుంచి పంపింగ్ వరకు దాదాపు 45 నుంచి 60 రోజుల టైం పడుతుంది" అని ప్రశాంత్ వశిష్ట్ చెప్పారు.

కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌‌లలో భూగర్భంలో వ్యూహాత్మక నిల్వలు
"భారతదేశం వద్దనున్న వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వల విషయానికొస్తే, ఇవి పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖలోని చమురు కంపెనీల ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉంటాయి. ఇందుకోసం సాధారణంగా 6 నుంచి 8 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ముడి చమురును సిద్ధంగా ఉంచుతారు. వీటిని అత్యవసరాల్లో వినియోగిస్తారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వలను కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌లలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో భూగర్భంలో దాచి ఉంచారు. ఇక కార్యాచరణ నిల్వలను ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్​ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వంటి చమురు కంపెనీలు నిర్వహిస్తాయి. ఇవి 50 నుంచి 60 రోజుల అవసరాలను తీర్చగలవు. సంక్షోభ సమయంలో జాతీయ చమురు సరఫరాకు మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రైవేట్ శుద్ధి కర్మాగారాలను ప్రభుత్వం ఆదేశించొచ్చు" అని సీనియర్ ఇంధన రంగ నిపుణుడు సుధీర్ బిష్ట్ తెలిపారు.

దిద్దుబాటు చర్యలతోనే సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవచ్చు
"భారత ప్రభుత్వరంగ ఆయిల్ కంపెనీలు ఎక్కువగా మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల నుంచి చమురును కొంటున్నాయి. కానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, నయారా ఎనర్జీ లాంటి ప్రైవేట్ రిఫైనరీలు ఎక్కువగా రష్యా నుంచి చమురును కొంటున్నాయి. పెట్రోల్, డీజిల్, విమాన ఇంధనాల కొరతను భారత్ ఎదుర్కొంటుందని నేను భావించడం లేదు. అయితే ఎల్ఎన్‌జీ విభాగంలో భారత్ బలహీనంగా ఉంది. దాదాపు 60 శాతం ఎల్ఎన్‌జీని మనం ఒక్క ఖతర్‌ నుంచే సప్లై చేసుకుంటున్నాం. ఈవిషయంలోనూ వైవిధ్యాన్ని పాటిస్తే బాగుండేది. పశ్చిమాసియా సైనిక ఘర్షణ ముగిసే వరకు పైప్ లైన్ల ద్వారా ఎల్‌ఎన్‌జీ సప్లైకు అంతరాయం ఏర్పడొచ్చు. ఈ పరిస్థితి రాకూడదు అంటే, చమురు దిగుమతుల కోసం దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవాలి. షిప్పింగ్ లభ్యతను, ఆయిల్ రిఫైనరీల సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైటల్ లేదా ట్రాఫిగురా వంటి స్పాట్ మార్కెట్ల నుంచి ముడి చమురును కొనొచ్చు. అయితే అక్కడ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ కొనసాగితే అది పెద్ద సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు" అని ఇంధన రంగ నిపుణుడు సుధీర్ బిష్ట్ చెప్పారు.

చమురు రేట్ల పెరుగుదల కొనసాగితే అంతే సంగతి
"విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే చమురుపైనే భారతదేశం ఆధారపడటం వల్ల, సప్లైకు అవాంతరం కలిగినప్పుడల్లా ఇక్కడ ఇంధన ధరలు పెరుగుతాయి. ప్రస్తుతం ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్లు దాటాయి. ఈ ధరలే ఎక్కువ కాలం పాటు కొనసాగితే, చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపైకి బదిలీ చేస్తాయి. అంటే పెట్రోల్, డీజిల్, వంటగ్యాస్ ధరలను పెంచుతాయి. దీనివల్ల దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతుంది. రవాణా ఖర్చులు పెరిగితే, నిత్యావసరాల రేట్లు కూడా పెరుగుతాయి" అని ఆర్థికవేత్త శరద్ కోహ్లీ విశ్లేషించారు.

చమురు, సహజ వాయువు రంగానికి భారత్ ప్రాధాన్యత పెంచాలి
"ఇకనైనా చమురు, సహజ వాయువు రంగానికి జాతీయ స్థాయి ప్రాధాన్యతను భారత ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి. చమురు, గ్యాస్ అన్వేషణ ప్రాజెక్టులకు వేగంగా అనుమతులు ఇవ్వాలి. దేశం ఇంధన స్వాతంత్య్రం వైపు పయనించాలంటే చమురు, గ్యాస్ రంగానికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి. తగినన్ని అవకాశాలు, ప్రోత్సాహకాలను కల్పించాలి. అలాంటప్పుడే అంతర్జాతీయ సంక్షోభాల ప్రభావం భారత ఇంధన మార్కెట్‌పై పడదు" అని ఆర్థిక నిపుణుడు అనిల్ అగర్వాల్ తెలిపారు.

