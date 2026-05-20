ETV Bharat / bharat

డబ్బుల్లేవని భార్యను ఆస్పత్రిలోనే వదిలేశాడు- తీరా కోర్టు కోటి రూపాయల బిల్లు మాఫీ చేయిస్తే ఏమన్నాడో తెలుసా?

మహిళను వేరొక ఆస్పత్రికి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ కలకత్తా హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఆస్పత్రి యాజమాన్యం

Calcutta High Court
Calcutta High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 9:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Calcutta High Court on Marital Obligations : దాదాపు నాలుగున్నర ఏళ్లుగా ఆ మహిళ కోల్‌కతాలోని ఓ ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స పొందుతోంది. ఆమె తలకు తీవ్ర గాయం కావడంతో, అప్పట్లో భర్త రూ.15వేలు చెల్లించి హాస్పిటల్‌లో అడ్మిట్ చేశాడు. అనంతరం రూ.5.70 లక్షల ఆరోగ్య బీమా కవరేజీకి సరిపడా చికిత్సలు చేశారు. తదుపరిగా ఆ మహిళకు చేసిన మరిన్ని చికిత్సలకు సంబంధించిన రూ.1.09 కోట్ల వైద్య బిల్లులు పేరుకుపోయాయి. అవన్నీ చెల్లించే స్థోమత తనకు లేదని మహిళ భర్త తేల్చి చెప్పాడు. ఈనేపథ్యంలో ఆ మహిళను వేరొక ఆస్పత్రికి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ అపోలో ఆస్పత్రి యాజమాన్యమే కలకత్తా హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. మానవతా దృక్పథంతో ఆ బిల్లును మాఫీ చేయాలని ఆస్పత్రిని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. అయినప్పటికీ, భార్య శారీరకంగా అచేతనంగా ఉన్నందున ఇంటికి తీసుకెళ్లలేనని కోర్టుకు భర్త తెలిపాడు. ఏదైనా ప్రభుత్వ సంరక్షణ కేంద్రానికి ఆమెను పంపాలన్నాడు. భర్త తీరుపై కలకత్తా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కృష్ణారావు బుధవారం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భార్యను వెంటనే ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని భర్తకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఆమెకు అసలు ఏమైంది ?
ఫ్లాష్ బ్యాక్‌లోకి వెళితే, 2021 సెప్టెంబరు 15న బాధిత మహిళ, భర్త ఇద్దరూ కలిసి కోల్‌కతా నగరంలో ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణించారు. ఆ సమయంలో టూ వీలర్‌ను భార్య నడిపింది. వెనుక సీటులో ఆమె భర్త కూర్చున్నాడు. ఆ రోజు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో టూ వీలర్ నడిపిన మహిళ తలకు తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో భర్త వెంటనే ఆమెను సమీపంలోని అపోలో ఆస్పత్రిలో చేర్పించాడు. రూ.15వేలను చెల్లించి వైద్యచికిత్సను మొదలుపెట్టమన్నాడు. ఆమె ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఆస్పత్రిలో అత్యవసరంగా తల సర్జరీని చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన నాటి నుంచి ఆ మహిళ అచేతనంగా మారి వీల్ చైర్‌కే పరిమితమైంది. అనంతరం ఆరోగ్య బీమా కవరేజీతో ఆమెకు మరో రూ.5.70 లక్షలు విలువైన మరిన్ని చికిత్సలు చేశారు. 2021 సెప్టెంబరు 15 నుంచి ఇప్పటివరకు, దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు ఆస్పత్రిలో ఉంచి చికిత్స అందించినందుకు, వివిధ సర్జరీలు చేసినందుకు రూ.1.09 కోట్ల వైద్య బిల్లులు అయ్యాయని ఆస్పత్రి తెలిపింది. అయితే వాటిని చెల్లించే ఆర్థిక స్థోమత తనకు లేదని మహిళ భర్త తేల్చి చెప్పాడు. చివరకు ఆస్పత్రికి వచ్చి భార్యను చూడటం కూడా మానేశాడు.

వైద్య నిపుణుల బృందం కీలక నివేదిక
ఈనేపథ్యంలో భర్త ఆదరణకు నోచుకోని ఆ మహిళను వేరొక ఆస్పత్రికి పంపించాలంటూ కలకత్తా హైకోర్టును అపోలో ఆస్పత్రి యాజమాన్యం ఆశ్రయించింది. మహిళ కుటుంబం తమకు రూ.1.09 కోట్ల వైద్య బిల్లులను చెల్లించాల్సి ఉందని తెలిపింది. దీనిపై ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో కలకత్తా హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. అపోలో ఆస్పత్రిలో ఉన్న మహిళను పరీక్షించడానికి కోల్‌కతా మెడికల్ కాలేజీ నుంచి ఒక సీనియర్ వైద్యుడిని పంపించాలని ఆ వైద్య కళాశాల సూపరింటెండెంట్‌ను న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కృష్ణారావు ఆదేశించారు. ఆ మహిళను ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చా లేదా మెడికల్ కాలేజీలో అవసరమైన వైద్య చికిత్సను అందించడం సాధ్యమవుతుందా అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ రెండు వారాల్లోగా నివేదికను సమర్పించాలని ఆయన సూచించారు. అనంతరం మెడికల్ కాలేజీ వైద్య నిపుణుల బృందం ఆ మహిళ శారీరక పరిస్థితిని పరీక్షించి, ఆమె పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని ప్రకటించింది. ఆమెను ఇంట్లోనే చూసుకోవచ్చని, అక్కడ అవసరమైన వైద్య సంరక్షణను పొందొచ్చని తెలిపింది.

భార్యను భర్త ఇంటికి తీసుకెళ్లాల్సిందే
తాజాగా బుధవారం రోజు ఈ వైద్య నివేదికను కలకత్తా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కృష్ణారావు సమీక్షించారు. వెంటనే కోల్‌కతా అపోలో ఆస్పత్రి నుంచి భార్యను ఇంటికి తీసుకెళ్లి, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని భర్తను ఆయన ఆదేశించారు. ఆస్పత్రి అనేది అనాథ శరణాలయం కాదని స్పష్టం చేశారు. భార్య స్పృహలో ఉంది, కోలుకుంటోందన్న విషయాన్ని భర్త గ్రహించాలని న్యాయమూర్తి చెప్పారు. ఈ పరిస్థితుల్లో భార్యను చూసుకోవడం భర్త మానవీయ, నైతిక, చట్టపరమైన బాధ్యత అని తేల్చి చెప్పారు. ఆ మహిళ వైద్యచికిత్సల మరిన్ని ఖర్చులను భరించే స్థితిలో ప్రైవేటు ఆస్పత్రి లేదని జస్టిస్ కృష్ణారావు అన్నారు. ప్రతీ వ్యక్తికి వైద్య చికిత్సను పొందే హక్కు ఉందని, ఇలాంటి వారి బాధ్యతను ప్రభుత్వం స్వీకరించాలని పేర్కొన్నారు. బాధిత మహిళకు ఉచితంగా వీల్‌చైర్‌ను అందించాలని బంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు.

బిల్లు మాఫీ అన్ని కేసులకు వర్తించదు
బాధిత మహిళ భర్త రూ.1.09 కోట్ల వైద్య బిల్లును చెల్లించలేని స్థితిలో ఉన్నందున, దాన్ని మాఫీ చేయాలని కలకత్తా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కృష్ణారావు బుధవారం ఆదేశించారు. ఒకవేళ ఆరోగ్య బీమా ద్వారా ఖర్చులను రాబట్టుకునే అవకాశం ఉంటే అన్వేషించాలని అపోలో ఆస్పత్రికి ఆయన నిర్దేశించారు. ఈ నిర్దిష్ట సందర్భంలో ఆస్పత్రి బిల్లును తాము మాఫీ చేసినప్పటికీ, ఈ తీర్పును అన్ని కేసులకు వర్తించే సార్వత్రిక ఆదేశంగా భావించరాదని న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది.

TAGGED:

HC DIRECTS MAN TO TAKES BACK
APOLLO HOSPITAL CALCUTTA HIGH COURT
HC DIRECTS MAN TO TAKES BACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.