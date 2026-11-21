'కాంగ్రెస్ హయాంలోనే నానాపాట్లు, ఎన్నో ఇబ్బందులు'- మోదీపై రాహుల్ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన వ్యాపారులు!
CAIT vs Rahul Gandhi : వ్యాపార సంస్థలకు మోదీ ప్రభుత్వం మేలు చేస్తోందన్న రాహుల్ గాంధీ విమర్శలపై CAIT మండిపడింది. కాంగ్రెస్ పాలనలో వ్యాపారులు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను గుర్తు చేస్తూ లేఖ రాసింది.
Published : November 21, 2026 at 5:54 PM IST
పెద్ద నోట్ల రద్దు, జీఎస్టీ వల్ల చిన్న వ్యాపారులు, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు (MSME) దెబ్బతిన్నాయన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలను అఖిల భారత వ్యాపారుల సమాఖ్య (CAIT) తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. ఈ మేరకు CAIT ప్రధాన కార్యదర్శి, బీజేపీ ఎంపీ ప్రవీణ్ ఖండేల్వాల్ లేఖ విడుదల చేశారు. వ్యాపారుల సమస్యలపై రాహుల్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు వాస్తవం లేదని, రాజకీయ కోణంలో ఉన్నాయని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
కాంగ్రెస్ పాలనను గుర్తు చేసిన CAIT
రాహుల్ విమర్శలకు స్పందించిన ప్రవీణ్ ఖండేల్వాల్, గత కాంగ్రెస్ పాలనను ప్రస్తావించారు. అప్పట్లో "ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్"," లైసెన్స్ పర్మిట్" లాంటి సంక్లిష్టమైన వ్యాట్ వ్యవస్థ విధానాలతో వ్యాపారులను ఇబ్బందులకు గురిచేశారని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ శాఖల తనిఖీలు, అధికారుల వేధింపులు, అంతులేని పత్రాల ప్రక్రియతో వ్యాపారులు సతమతమయ్యారని లేఖలో వివరించారు. చట్టబద్ధంగా వ్యాపారం చేసుకోవడానికి కూడా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేదని గుర్తు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో అమలు చేసిన సంస్కరణలను లేఖలో వివరించారు. జన విశ్వాస్ సంస్కరణల కింద 79 కేంద్ర చట్టాల్లోని 717 నిబంధనలను నేరాల పరిధి నుంచి తొలగించినట్లు తెలిపారు. ఏకంగా 71 చట్టాలను రద్దు చేసినట్లు వివరించారు.
మోదీ వ్యాఖ్యలపై రాహుల్ విమర్శలు
పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నవంబర్ 20న రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. పన్నులు తగ్గించినా ఉద్యోగుల జీతాలు పెంచలేదని, కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించలేదని పారిశ్రామికవేత్తలను మోదీ ప్రశ్నించడాన్ని తప్పుబట్టారు. పారిశ్రామికవేత్తలపై ఆరోపణ సరికాదన్నారు. ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యమని విమర్శించారు. పెద్ద సంస్థలకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వ విధానాలు ఉన్నాయని, చిన్న వ్యాపారాలు మాత్రం నష్టపోయారని ఆరోపించారు.
అయితే CAIT జాతీయ అధ్యక్షుడు బి.సి.భార్తియా కూడా ఇటీవల ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రస్తావించారు. ఆహార భద్రత ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) లైసెన్సులకు శాశ్వత చెల్లుబాటు కల్పించడం వ్యాపారులకు ఊరటనిచ్చిందన్నారు. ప్రధానమంత్రి ముద్ర యోజన ద్వారా పూచీకత్తు లేకుండా రుణాలు పొందే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. స్టార్టప్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమాలు చిన్న వ్యాపారాలకు ఉపయోగపడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. యూపీఐ ద్వారా డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరిగి ఆర్థిక లావాదేవీల్లో పారదర్శకతకు అవకాశం ఏర్పడిందన్నారు.
జీఎస్టీ అనేక పరోక్ష పన్నుల స్థానంలో సమీకృత జాతీయ పన్నుల వ్యవస్థను తీసుకొచ్చిందని CAIT తెలిపింది. అయితే పన్నుల విధానం మరింత సరళీకరించాల్సిన అవసరం ఉందని అంగీకరించింది. సైబర్ మోసాల నివారణ, సులభంగా రుణాలు పొందడం, ప్రభుత్వ శాఖల అనవసర జోక్యం తగ్గించడం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వంతో చర్చిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. పెద్ద సంస్థలకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వ విధానాలు ఉన్నాయని రాహుల్ చేసిన ఆరోపణలకు ఖండేల్వాల్ మరో ప్రశ్న సంధించారు. ఏదైనా నిర్దిష్ట సంస్థకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ఆధారాలు ఉంటే బహిర్గతం చేయాలని సూచించారు. ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు. దేశంలోని వ్యాపారులకు కావలసింది రాజకీయ సానుభూతి కాదని, సరళీకరించిన చట్టాలు, ఆర్థిక మద్దతు, ఎటువంటి భయం లేకుండా వ్యాపారం చేసుకోగలిగే వాతావరణమని CAIT ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.
నవంబర్ 1న దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదాన్లో 'ఇండియా' (INDIA) కూటమి భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించినప్పటి నుంచి, కాంగ్రెస్ నాయకుడి వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ CAIT వరుసగా ప్రకటనలు చేస్తూ వస్తోంది. ఆ సమయంలో CAIT జాతీయ అధ్యక్షుడు బి.సి. భార్తియా రాహుల్ గాంధీకి లేఖ రాస్తూ, రాజకీయ నిరసనల కారణంగా రాజధానిలో పదేపదే వ్యాపార కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలుగుతుండటంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నవంబర్ 13న దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారుల సమావేశం నిర్వహించి ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. తాజా పరిణామాలతో పెద్ద నోట్ల రద్దు, జీఎస్టీ ప్రభావంపై కాంగ్రెస్, వ్యాపార సంఘం మధ్య విమర్శల పోరు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది.