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గోధుమల మద్దతు ధర రూ.25 పెంపు- కేంద్ర కేబినెట్​ కీలక నిర్ణయం

మద్దతు ధర పెంచాక రూ.2,610కు చేరిన క్వింటా గోధుమలు- దిల్లీలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు చర్యలు- దిల్లీ ట్రాఫిక్‌ సమస్యల పరిష్కారానికి ఏఐ సాయం తీసుకుంటామన్న అశ్వినీ వైష్ణవ్‌

Cabinet raises wheat MSP
కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 3:32 PM IST

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Cabinet Raises Wheat MSP : 2027-28 ఏడాదికి గోధుమల కనీస మద్దతు ధర క్వింటాలుకు రూ. 25 పెంచుతున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. దీంతో మద్దతు ధర పెంచాక క్వింటాల్​ గోధుమలు ధరలు రూ.2,610కు చేరనున్నాయి. అలాగే, దిల్లీలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపింది. దిల్లీ ట్రాఫిక్‌ సమస్యల పరిష్కారానికి ఏఐ సాయం తీసుకుంటామని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్‌ మీటింగ్​లో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

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CABINET RAISES WHEAT MSP
CABINET RAISES WHEAT MSP

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