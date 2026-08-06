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బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి కోసం గోబర్ధన్ పథకం- రూ.8వేలకోట్లతో 4లేన్ల హైవే- కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయాలు

కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి పెంచేందుకు గోబర్ధన్ పథకం రూపకల్పన- ఉత్పత్తి పెంచేందుకు రూ.23,731 కోట్లతో పథకం- గువాహటి-తేజ్‌పుర్ మధ్య 4 లేన్ల రహదారి నిర్మాణానికి ఆమోదం

Union Minister Ashwini Vaishnaw
Union Minister Ashwini Vaishnaw (PIB)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 5:07 PM IST

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Cabinet Decisions Today : దేశంలో కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తిని పెంచే లక్ష్యంగా గోబర్ధన్ పథకానికి కేంద్ర కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. రూ.23,731 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ పథకానికి ఆమోదం వేసింది. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. గోబర్ధన్ పథకాన్ని ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2035-36 వరకు అమలు చేయనున్నట్లు కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో దేశ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ఒక ప్రధాన స్తంభంగా నిలపడమే గోబర్ధన్ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. అటు గువాహటి- తేజ్‌పుర్ మధ్య 136 కిలోమీటర్ల పొడవైన 4 లేన్లు రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్ర కేబినెట్‌ ఆమోదముద్ర వేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. రూ.8,970 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించనున్నట్లు చెప్పారు. బ్రహ్మపుత్ర నదికి దక్షిణ వైపున ఉన్న NH-27పై ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేలా తేజ్‌పుర్ బైపాస్ వద్ద 4.9 కిలోమీటర్ల మేర ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీని ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించనున్నారు.

సేంద్రీయ వ్యర్థాలను స్వచ్ఛమైన ఇంధనంగా మార్చడం ద్వారా దేశీయ కంప్రెస్ట్​ బయోగ్యాస్​ ఉత్పత్తిని పెంచడం, ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే గ్రామీణ జీవనోపాధిని ప్రోత్సహించడం కూడా అందులో భాగంగా పెట్టుకుంది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మీడియాకు వివరించారు. ఈ పథకం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2035-36 వరకు అమలు చేయనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే, దేశీయ సీబీజీ ఉత్పత్తిని ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయితో పోలిస్తే దాదాపు పది రెట్లు పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని తెలిపారు. ఉత్పత్తి చేసిన బయోగ్యాస్‌కు హామీతో కూడిన కొనుగోలు, స్థిరమైన ధరలు, మూలధన సహాయం, పైప్‌లైన్ అనుసంధానం, రుణ హామీ, సాంకేతిక అభివృద్ధిని అందించే అంశాలను ఒకే విధానంలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు పెరగనున్నాయని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇంధన ప్రయాణంలో ఇదో కీలక ఘట్టం
మరోవైపు, ఇది భారత స్వచ్ఛ ఇంధన ప్రయాణంలో ఒక కీలక ఘట్టమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. దేశంలోని సమృద్ధిగా లభ్యమయ్యే వ్యవసాయ వ్యర్థాలు, పశువుల మలం, మట్టి, మున్సిపల్​ సేంద్రీయ వ్యర్థాలు, ఇతర బయోగ్యాస్​ వనరులను ఉపయోగించి స్వచ్ఛమైన ఇంధనం, సేంద్రీయ ఎరువు, గ్రామీణ ఆదాయం, జాతీయ ఆర్థిక విలువను సృష్టించేలా ఈ పథకం పనిచేస్తుందని తెలిపింది. గోబర్ధన్ పథకం కొత్తగా ప్రారంభమైన కార్యక్రమం మాత్రమే కాకుండా ఇప్పటికే అమలులో ఉన్న పలు పథకాలను ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందించారు. సస్టైనబుల్ ఆల్టర్నేటివ్ టువార్డ్స్ అఫోర్డబుల్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ (SATAT), మార్కెట్ డెవలప్‌మెంట్ అసిస్టెన్స్ (MDA), బయోమాస్ అగ్రిగేషన్ మెషినరీ (BAM), డెవలప్​మెంట్​ ఆఫ్​ పైప్‌లైన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (DPI), జాతీయ బయోఎనర్జీ కార్యక్రమం కింద అందిస్తున్న ఆర్థిక సహాయాన్ని ఈ పథకంలో సమగ్రంగా అనుసంధానం చేసినట్లు ప్రభుత్వం తన ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కలిసి 200కు పైగా CBG ప్లాంట్ల ప్రారంభానికి వీలు కల్పించాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఈ కొత్త పథకం ప్రాజెక్టుల ఆర్థిక సాధ్యత మెరుగుపరచడానికి, పెట్టుబడిదారులు, రుణదాతలకు మరింత భరోసా కల్పించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని తెలిపింది.

కాగా, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే గ్రీన్‌ఫీల్డ్ సీబీజీ ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ఆర్థిక ప్రోత్సాహం ప్రకటించింది. అర్హత కలిగిన గ్రీన్​ఫీల్డ్​ సీబీజీ ప్రాజెక్టులకు, ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ప్రతి టన్ను రోజువారీ ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి రూ.2 కోట్ల వరకు మూలధన సాయం అందించనుంది. అలాగే సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల (ఎంఎస్‌ఎంఈ) ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడే ప్రాజెక్టులకు ప్రత్యేక రుణ హామీ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయనుంది.

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