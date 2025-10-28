ETV Bharat / bharat

ఉద్యోగులకు శుభవార్త- 8వ పే కమిషన్‌కు కేంద్రం ఆమోదం

ఎనిమిదో వేతన కమిషన్‌కు ఆమోదం తెలిపిన కేంద్రం

Cabinet on 8th Pay Commission
union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cabinet on 8th Pay Commission : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ శుభవార్త చెప్పింది. 8వ పే కమిషన్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్‌, 8వ పే కమిషన్‌కు ఆమోదం తెలిపింది. 8వ పే కమిషన్‌కు విశ్రాంత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ రంజనప్రకాశ్‌ దేశాయ్‌ ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. జస్టిస్‌ దేశాయ్‌ కమిషన్‌ 18నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించనుంది.

TAGGED:

CABINET ON 8TH PAY COMMISSION
CABINET ON 8TH PAY COMMISSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.