ఉద్యోగులకు శుభవార్త- 8వ పే కమిషన్కు కేంద్రం ఆమోదం
ఎనిమిదో వేతన కమిషన్కు ఆమోదం తెలిపిన కేంద్రం
Published : October 28, 2025 at 3:31 PM IST
Cabinet on 8th Pay Commission : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ శుభవార్త చెప్పింది. 8వ పే కమిషన్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్, 8వ పే కమిషన్కు ఆమోదం తెలిపింది. 8వ పే కమిషన్కు విశ్రాంత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనప్రకాశ్ దేశాయ్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించనున్నారు. జస్టిస్ దేశాయ్ కమిషన్ 18నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించనుంది.