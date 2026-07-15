సెమీకాన్ 2.0కు కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం- రూ.10వేల కోట్లతో NH31 కారిడార్
భారత్లో మొబైల్ తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు కీలక నిర్ణయం
Union Minister Ashwini Vaishnaw (ANI)
Published : July 15, 2026 at 4:25 PM IST
Cabinet Decisions Today : రూ.1.27 లక్షల కోట్లతో రెండో విడత సెమీకండక్టర్ మిషన్కు (సెమీకాన్ 2.0) కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రూ.4 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని, సెమీకండక్టర్ల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరుగుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. రూ.10,998 కోట్లతో ఎన్హెచ్ 31 ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు అంగీకారం చెప్పింది. భారత్లో మొబైల్ తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు క్యాబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ.62,500 కోట్లతో మొబైల్ పీఎల్ఐ పథకం 2.0కు ఆమోదం తెలిపింది.