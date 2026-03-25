'మోడిఫైడ్ ఉడాన్'- దేశంలో 100 కొత్త ఎయిర్పోర్టులు నిర్మాణం- కేంద్ర కేబినెట్ భేటీలో కీలక నిర్ణయాలు
టైర్ -2, టైర్ - 3 నగరాల కోసం మోడిఫైడ్ ఉడాన్- 100 కొత్త ఎయిర్పోర్టులు, 200 ఆధునిక హెలిప్యాడ్ల నిర్మాణం- టూరిజం, వాణిజ్యాన్ని పెంచడమే లక్ష్యం
Published : March 25, 2026 at 6:28 PM IST
Cabinet On Modified UDAN : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ సారథ్యంలో బుధవారం సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రాంతీయ అనుసంధాన పథకం - మోడిఫైడ్ ఉడాన్ను ప్రారంభించే ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ పచ్చజెండా ఊపింది. 2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2035-2036 వరకు పదేళ్ల పాటు రూ.28,840 కోట్ల వ్యయంతో ఈ స్కీంను అమలు చేయాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఈ స్కీంకు కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిధులను సమకూర్చనుంది. కేబినెట్ భేటీలో తీసుకున్న నిర్ణయాల వివరాలను కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ మీడియాకు వెల్లడించారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దేశంలో విమాన సర్వీసులు తక్కువగా ఉన్న, పూర్తిగా విమాన సర్వీసులు లేని పలు నగరాల్లో మోడిఫైడ్ ఉడాన్ పథకం ద్వారా విమాన సర్వీసులను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో సాధారణ పౌరుల విమాన ప్రయాణ ఛార్జీలను వీలైనంత తక్కువగా ఉంచేందుకు ఈ స్కీం ద్వారా తోడ్పాటును అందించనున్నారు.
IVFRT స్కీం మరో ఐదేళ్లు పొడిగింపు
ఇమిగ్రేషన్, వీసా, ఫారినర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ట్రాకింగ్ (IVFRT) స్కీం అమలును మరో ఐదేళ్లు పొడిగించే ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ స్కీం ద్వారా ఇమిగ్రేషన్, వీసా జారీ, భారత్లోని విదేశీయుల రిజిస్ట్రేషన్లతో ముడిపడిన ప్రక్రియలను అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో పరస్పరం అనుసంధానిస్తారు. IVFRT స్కీంను మళ్లీ 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 2031 మార్చి 31 వరకు అమలు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం రాబోయే ఐదేళ్లలో రూ.1,800 కోట్లను ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయనుంది.
IVFRT స్కీం అమలును అందుకోసమే పొడిగించాం
"IVFRT స్కీం అమలు గడువును పొడిగించడం అనేది కేవలం సాంకేతికమైన అప్గ్రేడ్ కాదు. వాస్తవానికి అదొక వ్యూహాత్మక మార్పు. భారత పర్యటనకు వచ్చే విదేశీయుల కోసం ప్రపంచ స్థాయి ఇమిగ్రేషన్, వీసా జారీ వ్యవస్థలను అందుబాటులోకి తేవాలనే విజన్ మా ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఇటీవలే ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఫారినర్స్ యాక్ట్ - 2025 ఆమోదం పొందినందున దాని నియమాలు, మార్గదర్శకాల ప్రకారం వెంటనే IVFRT వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ప్రస్తుత అవసరాలు, వలసల నియంత్రణతో ముడిపడిన భవిష్యత్ సవాళ్లు, దేశంలోని విదేశీయుల నిర్వహణ, అక్రమ వలసల కట్టడి వంటి వాటి కోసం IVFRT వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది" అని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.
టైర్ -2, టైర్ - 3 నగరాల కోసం మోడిఫైడ్ ఉడాన్
ప్రతిష్ఠాత్మకమైన మోడిఫైడ్ ఉడాన్ స్కీం పేరులోని UDAN అంటే 'ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్' (దేశపు సామాన్య పౌరుడూ ఎగరాలి) అని అర్థం. ఈ స్కీంనే ఉడాన్ 2.0 అని కూడా పిలుస్తారు. దీని ద్వారా రాబోయే పదేళ్లలో రూ.28,840 కోట్లతో దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసే నగరాల్లో 100 కొత్త ఎయిర్పోర్టులను, 200 ఆధునిక హెలిప్యాడ్లను నిర్మిస్తారు. ఈ పథకం కోసం టైర్ -2, టైర్ - 3 నగరాలు, కొండ ప్రాంతాలు, మారుమూల నగరాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలు, వాణిజ్య ప్రదేశాలకు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. ఆయా నగరాల నుంచి సామాన్య ప్రజలు వీలైనంత తక్కువ ఛార్జీతో విమాన ప్రయాణం చేసే ఏర్పాట్లు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
100 కొత్త ఎయిర్పోర్టుల నిర్మాణానికి రూ.12,159 కోట్లు
"మా ప్రభుత్వం 2047 వికసిత భారత్ లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది. దేశంలో వాణిజ్యం, టూరిజాన్ని మరింత పెంచే లక్ష్యంతోనే మోడిఫైడ్ ఉడాన్ స్కీంను ప్రకటించాం. ప్రాంతీయ విమానయాన సర్వీసులు పెరిగితే విపత్తు స్పందన సేవలు, అత్యవసర వైద్య సేవలు టైర్ -2, టైర్-3 నగరాలు, కొండ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇంకా చేరువ అవుతాయి. దీనివల్ల ప్రాంతీయ విమాన సర్వీసులకు, విమానయాన సంస్థలకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. ప్రస్తుతం వినియోగంలో లేని ఎయిర్ స్ట్రిప్లను కూడా ఈ స్కీం ద్వారా తిరిగి వినియోగంలోకి తెస్తాం. 100 కొత్త ఎయిర్పోర్టుల నిర్మాణ పనుల కోసం రాబోయే 8 ఏళ్లలో రూ.12,159 కోట్లు ఖర్చు చేస్తాం. తద్వారా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు కలిగిన విమానయాన వ్యవస్థ మన దేశంలోనూ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఎయిర్పోర్టుల నిర్మాణంతో పాటు నిర్వహణ, విమాన సర్వీసుల కార్యకలాపాలకూ ఈ స్కీం ద్వారా తోడ్పాటును అందిస్తాం" అని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.
విమానయాన సంస్థలకు తొలి మూడేళ్లు ఆర్థికసాయం
"ప్రాంతీయ విమాన సర్వీసులను నడిపే కంపెనీలకు పెద్దగా లాభాలు రావు. అందుకే వాటికి నిర్వహణ, కార్యకలాపాల విభాగంలో తొలి మూడేళ్ల పాటు ఆర్థికసాయాన్ని అందిస్తాం. ఒక్కో కొత్త ఎయిర్పోర్టు పరిధిలో ఒక్కో విమానయాన సంస్థకు ఏటా రూ.3.06 కోట్ల సాయాన్ని అందిస్తాం. ఇక హెలిపోర్టులు, వాటర్ ఏరోడ్రోమ్స్ సేవలను అందించే సంస్థలకు ఏటా రూ.90 లక్షల సాయాన్ని అందిస్తాం. దీంతోపాటు ప్రాంతీయ విమాన సర్వీసులను అందించే విమానయాన సంస్థలకు రాబోయే పదేళ్ల పాటు వయబులిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ (వీజీఎఫ్) లభిస్తుంది. వచ్చే పదేళ్ల కోసం రూ.10,043 కోట్లను కేటాయించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. మోడిఫైడ్ ఉడాన్ స్కీంలో భాగంగా దాదాపు 441 ఎయిర్పోర్టుల నిర్వహణ, కార్యకలాపాలకు సాయం చేయడానికి రూ.2,577 కోట్లు అవసరమని మేం అంచనా వేశాం. ఇక దేశంలో 200 ఆధునిక హెలిప్యాడ్లను నిర్మిస్తాం. ఒక్కో హెలిప్యాడ్ నిర్మాణానికి రూ.15 కోట్లు ఖర్చవుతాయి. వీటి నిర్మాణ పనుల కోసం రాబోయే 8 ఏళ్లలో రూ.3,661 కోట్లను ఖర్చు చేస్తాం" అని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెప్పారు.
చిన్న విమానాల కొరతను తీరుస్తాం
"చిన్న విమానాల కొరతను తీర్చడానికి పవన్ హన్స్ సంస్థ కోసం హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ నుంచి 2 ధ్రువ్ హెలికాప్టర్లను కొంటాం. అలయన్స్ ఎయిర్ కోసం హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ నుంచి 2 డార్నియెర్ విమానాలు కొంటాం. కొండ ప్రాంతాలు, మారుమూల ఏరియాల్లో ఆపరేషన్ల కోసం వీటిని వినియోగిస్తాం" అని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు.