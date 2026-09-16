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EPFO వేతనదారులకు కేంద్రం గుడ్​న్యూస్​- వేతన పరిమితి రూ.25 వేలకు పెంపు

ఈపీఎఫ్‌వో వేతన పరిమితిని పెంచుతూ కేబినెట్ నిర్ణయం- ఈపీఎఫ్‌వో వేతన పరిమితి రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంపు

EPF Wage Ceiling Limit Increase
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((Getty Images))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 3:37 PM IST

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EPF Wage Ceiling Limit Increase : EPFO వేతనదారులకు కేంద్రం శుభవార్త చేప్పింది. ఈపీఎఫ్‌వో వేతన పరిమితిని 15వేల నుంచి 25వేలకు పెంచుతూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో అదనంగా 51 లక్షల మంది ఈపీఎఫ్‌వో పరిధిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రతా పరిధిని మరింత విస్తరించే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్ర సమాచారశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. వేతన పరిమితి పెంపుతో ప్రభుత్వంపై ఏటా సుమారు 11వేల339 కోట్ల రూపాయల మేర అదనపు భారం పడనుందని వెల్లడించారు. పీఎఫ్‌ పరిధిని విస్తరించడం ద్వారా ఉద్యోగులకు మరింత సామాజిక భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుందని అశ్వినీ వైష్ణవ్ వివరించారు. కంపెనీలు, యాజమాన్యాలు తమ సిబ్బందిని దీర్ఘకాలం పాటు తమవద్దే కొనసాగించుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం దోహదపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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EPF LIMIT INCREASED
EPF WAGE CEILING LIMIT INCREASE

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