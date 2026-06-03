విమానయాన రంగానికి ప్యాకేజీ- రహదారులకు భారీగా నిధులు- కేంద్ర క్యాబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు
రవాణా రంగం బలోపేతానికి కేంద్ర కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్- 24,249 కోట్ల పెట్టుబడితో 4 ప్రధాన రహదారి ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం- వివరాలు వెల్లడించిన కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్
Published : June 3, 2026 at 5:26 PM IST
Cabinet Approves Road Projects : రవాణా రంగం బలోపేతానికి కేంద్ర కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 24,249 కోట్ల పెట్టుబడితో 4 ప్రధాన రహదారి ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. ఇందులో తెలంగాణకు చెందిన NH-63, NH-563 జాతీయ రహదారుల విస్తరణకు ఆమోదం దక్కింది. ఈ వివరాలను కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడం, ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడం, సరకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో ఈ నాలుగు ప్రధాన రహదారి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నట్టు తెలిపారు. బుధవారం ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర క్యాబినెట్ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. క్యాబినెట్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.
వీటి ద్వారా మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగవ్వడమే కాకుండా ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా పెరుగుతాయని అశ్విని వైష్ణవ్ చెప్పారు. అలాగే, దిల్లీలో పాత ట్రక్కులు, బస్సులు తొలగించాలని కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. పాత బస్సుల స్థానంలో బీఎస్ 6, ఈవీ వాహనాలు తేవాలని నిర్ణయించినట్టు చెప్పారు. కొత్త వాహనాల కోసం 5 వేల 41 కోట్ల విడుదలకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపినట్టు వివరించారు.
VIDEO | Delhi: During a cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “A very important project has been approved in Telangana…The project consists of three sections: Armoor–Jagtial, Jagtial–Mancherial, and Jagtial–Karimnagar…The Armoor–Jagtial section involves an… pic.twitter.com/sTjWnD0aKB— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2026
మరోవైపు, పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, పాక్ గగనతల మూసివేత వంటి సవాళ్ల నేపథ్యంలో దేశీయ విమానయాన రంగాన్ని ఆదుకునేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ సరికొత్త వ్యూహాత్మక ప్యాకేజీకి ఆమోదం తెలిపింది. ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయెల్-ATF ధరల భారం నుంచి విమానయాన సంస్థలను కాపాడటానికి చమురు సంస్థలకు 10 వేల కోట్లను వడ్డీ లేని ఆర్థిక సాయంగా ప్రకటించింది.