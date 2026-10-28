ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్- డీఏ 3శాతం పెంపు- కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 3 శాతం డీఏ పెంపునకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీనితో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 60 నుంచి 63 శాతానికి డీఏ పెరిగింది.
Published : October 28, 2026 at 3:49 PM IST
Cabinet Approves DA Hike : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్. 1.17 కోట్లకుపైగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా కరవు భత్యం (డీఏ), కరవు సహాయం (డీఆర్)ను 3 శాతం మేర పెంచడానికి కేంద్ర కేబినెట్ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. అంతేకాదు కేంద్ర కేబినెట్ బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రూ.10 వేల కోట్లతో కంటైనర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రమోషన్ స్కీమ్కు ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే రూ.7,395 కోట్లతో పీఎం వికసిత్ గ్రామ్ స్వరాజ్ యోజనకు, రూ.1,856 కోట్లతో ఖేలో ఇండియా స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్కు ఆమోదం తెలిపింది.
కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, దీపావళికి ముందు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేబినెట్ డీఏ, డీఆర్లను పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ డీఏ, డీఆర్ల పెంపు 2026 జులై 1 నుంచే అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల 48.54 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 68.71 లక్షల మంది పెన్షనర్లు లబ్ధి పొందుతారని పేర్కొన్నారు.
దేశీయ తయారీకి ప్రోత్సాహం!
కార్గో కంటైనర్ల దేశీయ తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ బుధవారం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రూ.10వేల కోట్లతో 'కంటైనర్ తయారీ ప్రోత్సాహక పథకం'ను ఆమోదించింది. భారతదేశాన్ని కంటైనర్ల తయారీలో స్వయంసమృద్ధిగా మార్చడం, అంతర్జాతీయ రవాణా రంగంలో మన దేశ వాటాను పెంచడమే లక్ష్యంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఇందులో భాగంగా, కంటైనర్ల తయారీ సంస్థలకు- వడ్డీ రాయితీలు, నిర్వహణ ఖర్చులు, టెస్టింగ్ & సర్టిఫికేషన్, భూమి లీజింగ్ విషయంలో సాయం అందిస్తారు.
#WATCH | Delhi: Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today, four major decisions were taken by the Cabinet. Among these four decisions, two are set to significantly strengthen our country's manufacturing sector. They will boost employment and, by fostering manufacturing, contribute to the overall strength of the economy. Specifically, a program for the manufacturing of containers was approved today. The Cabinet, under the leadership of the Prime Minister, also approved a scheme for the manufacturing of sports goods.... The third initiative focuses on capacity building in our rural areas, ensuring that development is driven by local planning, addresses local issues, and utilizes local resources.... This third initiative, the 'Pradhan Mantri Viksit Gram Yojana,' is different; it is designed based on the actual needs at the grassroots level. Finally, the fourth decision is a Diwali gift from the Prime Minister to 48 lakh central government employees and 68 lakh pensioners, in the form of an increase in their Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR). These are the four major decisions taken by the Cabinet today, under the chairmanship of the Prime Minister."— ANI (@ANI) October 28, 2026
ఈ అర్హతలు ఉండాల్సిందే!
ఈ పథకం కింద ప్రయోజనాలు పొందాలంటే, కంపెనీలు కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అవి ఏమిటంటే, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే ఫ్యాక్టరీలకు గ్రీన్ఫీల్డ్ సౌకర్యం ఉండాలి. ఏడాదికి కనీసం లక్ష కంటైనర్లు తయారు చేసే సామర్థ్యం ఉండాలి. ఆ ప్రామాణిక కంటైనర్ల సైజు ఇరవై అడుగుల పొడవు ఉండాలి. ఇప్పటికే ఉన్న ఫ్యాక్టరీలు తమ ప్లాంట్ను విస్తరించుకోవాలంటే, ఏడాదికి అదనంగా 25వేలు కంటైనర్లను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. అంతేకాదు ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఆమోదం లభించిన మూడేళ్లలోపు ఈ ప్లాంట్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి, కంటైనర్ల ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈ ఫ్యాక్టరీల్లో తయారయ్యే కంటైనర్లు తప్పనిసరిగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.
గ్రామాల కోసం నిధులు!
ప్రధానమంత్రి వికసిత్ గ్రామ స్వరాజ్ యోజనకు రూ.7,395 కోట్లను కేటాయింపునకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ పరిపాలనలో ఇది ఒక సంచలనాత్మకమైన మార్పు, ఇది ఒక నూతన ఒరవడి అని అన్నారు. "ఇకపై గ్రామ పంచాయితీలే తమ గ్రామాల్లో ఉన్న వనరులను, అక్కడి సమస్యలను, లోపాలను స్వయంగా గుర్తించి, అక్కడి అవసరాలకు అనుగుణంగా సొంతంగా అభివృద్ధి ప్రణాళికలను తయారు చేసుకునేలా ఈ పథకం వీలు కల్పిస్తుంది. అలాగే పంచాయితీల్లో గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులకు గ్రామాన్ని ఎలా ప్రగతి పథంలో నడపాలి. నిధులను ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనే అంశాలపై సాధారణ, ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. దీనివల్ల వారిలో పరిపాలనా సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. అంతేకాదు గ్రామాలు కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చే గ్రాంట్లను సరైన పద్ధతిలో ఎలా వాడుకోవాలో నేర్పిస్తారు. వీటితోపాటు గ్రామ పంచాయితీలు తమ సొంత వనరుల ద్వారా ఆదాయాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలో మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. దీని వల్ల గ్రామపంచాయితీలు స్వయంసమృద్ధిని సాధించడానికి వీలవుతుంది" అని అశ్వినీ వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు.
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