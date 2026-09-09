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రూ.10వేల కోట్లతో ఏడు రైల్వే కారిడార్లు- ఐదు మల్టీ-ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టులు- కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం

ఐదు మల్టీ ట్రాకింగ్‌ రైల్వే ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం- తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక పరిధిలో 5 మల్టీ ట్రాకింగ్‌ ప్రాజెక్టులు

Govt On Railway MultiTracking Projects
7 రైల్వే కారిడార్లలో నాలుగు లేన్ల నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 4:26 PM IST

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Govt On Railway MultiTracking Projects : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ, బుధవారం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మొత్తం రూ.10,783 కోట్ల వ్యయంతో 7 రైల్వే కారిడార్లలో నాలుగు లేన్ల నిర్మాణం చేపట్టేందుకు​ గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇచ్చింది. తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక పరిధిలో 5 మల్టీ ట్రాకింగ్‌ ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు నిర్ణయించింది. ఇందులో ,అరక్కోణం-రేణిగుంట సెక్షన్‌లో 3, 4 లేన్లు, అరక్కోణం-రేణిగుంట సెక్షన్‌లో 77 కి.మీ.పొడవుతో 3, 4 లేన్ల నిర్మాణం, అరక్కోణం-రేణిగుంట సెక్షన్‌లో 3, 4 లేన్లను మూడేళ్లలో పూర్తి చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే, ఘట్‌కేసర్-కాజీపేట మధ్య నాలుగో లేన్‌ నిర్మాణానికి ఆమోదం లభించింది. రూ.2,419 కోట్లతో ఘట్‌కేసర్-కాజీపేట మధ్య(110 కి.మీ.) నాలుగో లేన్‌ నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.

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RAILWAY MULTITRACKING PROJECTS
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