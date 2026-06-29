ETV Bharat / bharat

'కేతన్​ పాస్​పోర్ట్​ను ఆమె దాచిపెట్టింది- బాలి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్​కు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా లేదు'- డ్రైవర్​ సంచలన ఆరోపణలు

ప్రీ వెడ్డింగ్​ షూట్​ కోసం బాలి ట్రిప్‌నకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్- పాస్​పోర్ట్​ మాయం కావడంతో చివరి నిమిషంలో రద్దు- అదృశ్యంపై కారు డ్రైవర్​ అనుమానాలు

Ketan Agarwal Siya Goyal Case
Ketan Agarwal Siya Goyal Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ketan Agarwal Siya Goyal Case : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పుణె యువ వ్యాపారవేత్త కేతన్‌ అగర్వాల్‌ హత్యకు సంబంధించి మరో కొత్త విషయం బయటపడింది. ప్రీ వెడ్డింగ్​ షూట్​ కోసం బాలి ట్రిప్‌నకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేసుకోగా చివరి నిమిషంలో రద్దు అయిది. ఇందుకు పాస్​పోర్ట్​ మాయం కావడమే ప్రధాన కారణమని, దానిని కావాలనే దాచిపెట్టారని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ముంబయి విమానాశ్రయానికి వెళ్లే మార్గంలో అనేక అనుమానాస్పద ఘటనలు జరిగినట్లు క్యాబ్ డ్రైవర్ పేర్కొన్నాడు.

గత ఫిబ్రవరిలో కేతన్‌, సియాలకు నిశ్చితార్థం జరిగింది. జూన్‌ 6న వారు ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ కోసం బాలికి వెళ్లాలనుకున్నారు. ఈ ట్రిప్‌నకు మొత్తం నలుగురు కలిసి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే చివరి నిమిషంలో ఆ పర్యటన రద్దైంది. కేతన్‌ పాస్‌ పోర్టు కనిపించకపోవడమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. అయితే, తాజాగా పాస్‌పోర్టు అదృశ్యంపై కేతన్‌, సియా ప్రయాణించిన క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ పలు ఆరోపణలు చేశాడు.

"బాలి పర్యటన కోసం ముంబయి ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు వెళ్లేందుకు సియాతో పాటు అతడి సోదరుడు కారులో ఎక్కారు. వాస్తవానికి బాలి వెళ్లడం సియాకు ఇష్టం లేనట్లుంది. ఆమెను సోదరుడు సాహిల్‌ బలవంతంగానే కారులో కూర్చోబెట్టాడు. అనంతరం రావెట్‌ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాక కేతన్‌తో పాటు కుటుంబసభ్యులు కారు ఎక్కారు. అయితే, కేతన్​ కారు ఎక్కే ముందు వరకు సియా, సాహిల్ మధ్య గొడవ జరుగుతూనే ఉంది. కొంతసేపటికి టీ తాగడానికి కారును ఆపమని సియా కోరింది. ఒక ఫుడ్ కోర్టు వద్ద కారును ఆపగా, అందరూ లోపల ఉంటే, సియా మాత్రం ఏదో కారణం చెప్పి కారు దగ్గరకు తిరిగి వచ్చారు. అనంతరం కారు బూట్‌(డిక్కీ)ను ఓపెన్‌ చేయమని అడిగింది. ఆమె కారులో ఉన్న ఒక వస్తువును బయటకు తీసి తన జేబులో పెట్టుకున్నారు. నేను దీన్ని గమనించాను. కానీ ఆ సమయంలో ఆమె సరిగ్గా ఏం తీసుకుందో నాకు తెలియదు. ఆ తర్వాత వారిని ఎయిర్‌పోర్టులో దించేశాను."
--వైభవ్​ జాదవ్​, కార్​ డ్రైవర్‌

"అయితే ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి కారు బయలుదేరాక రెండు నిమిషాలకు నాకు ఓ ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చింది. కారులో చిన్న బ్యాగ్‌ మరిచిపోయినట్లు చెప్పారు. దీంతో వెనక్కి వచ్చి ఆ బ్యాగును ఇచ్చి వెళ్లాను. 500 మీటర్ల దూరం వెళ్లాక పాస్‌పోర్టు కనిపించడం లేదని మళ్లీ ఫోన్‌ వచ్చింది. కారులోనే ఆ పాస్‌పోర్టు పడిపోయిందని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. నా వాహనంలో లేదని చెప్పినా వినకుండా వీడియో కాల్‌ చేసి చెక్‌చేశారు. ఆ తర్వాత కారును విమానాశ్రయానికి రప్పించుకుని మరీ సాహిల్‌, కేతన్‌లు పరిశీలించారు. అయినా పాస్‌పోర్టు కనిపించకపోవడంతో ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి తిరిగి వచ్చేశారు." అని డ్రైవర్​ వైభవ్ జాదవ్​ తెలిపారు.

Ketan Agarwal Siya Goyal Case
వైభవ్​ జాదవ్​, కార్​ డ్రైవర్‌ (ETV Bharat)

పాస్‌పోర్టు అదృశ్యంపై దర్యాప్తు బృందాలు విచారణ
అటు బాలి పర్యటన రద్దు కావడానికి ప్రధాన కారణమైన పాస్‌పోర్టు అదృశ్యంపై దర్యాప్తు బృందాలు విచారణ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలోనే క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ చెప్పిన సమాధానాలు ఈ కేసులో కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. కేతన్‌, సియాలు బాలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకునేందుకు, అతడి పాస్‌పోర్టును కావాలనే మాయం చేశారాని, ఇది అనుకోకుండా జరిగింది కాదని, హత్య కుట్రకోణంలోనే భాగమని పోలీసు వర్గాలు చెప్పాయి.

కేవలం కేతన్‌ పాస్‌పోర్టు మాత్రమే మాయం
ఇదిలా ఉండగా, పాస్‌పోర్టు అదృశ్యం కావడంపై కేతన్‌ తండ్రి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తం కారులో నలుగురు ఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్లారని, కారు ఎక్కేముందు అందరూ తమ పాస్‌పోర్టులు, ఇతర డాక్యుమెంట్‌లను సరిచూసుకున్నారు. వాటన్నింటిని ఒకే పర్సులో ఉంచామని, కేవలం కేతన్‌ పాస్‌పోర్టు మాత్రమే మాయం అయిందని తెలిపారు.

కేతన్‌ను చంపమని సిగ్నల్ ఇచ్చిన సియా​! షాపింగ్​ అంటూ రూ.కోటి తీసుకుందట!

3ఏళ్ల స్వేచ్ఛ కోసం కేతన్​ను హత్య చేసిందా? బిజినెస్ మ్యాన్ మర్డర్ కేసులో మరో ట్విస్ట్​!

TAGGED:

KETAN AGARWAL PUNE CASE
SIYA GOYAL AND KETAN AGARWAL CASE
KETAN MURDER CASE UPDATE
KETAN AGARWAL SIYA GOYAL CASE
KETAN AGARWAL SIYA GOYAL CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.