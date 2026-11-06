కుటుంబ కలహాలతో భార్య సహా ఏడుగురి హత్య- రోకలితో కొట్టి చంపిన క్యాబ్ డ్రైవర్
Cab Driver Killed Seven People : ఒక్కొక్కరిగా ఇంటికి పిలిపించుకుని నిందితుడు హత్యలకు పాల్పడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
Published : November 6, 2026 at 10:09 AM IST
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో భయంకరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్ తన భార్యతో సహా ఆమె బంధువులైన మొత్తం ఏడుగురిని రోకలితో అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేశాడు. అతడు వారిని ఒకరి తర్వాత ఒకరిగా చంపిన తీరు అందరినీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ ఘటన రాజాజీనగర్లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బెంగళూరుకు చెందిన ఇందు శేఖర్ అనే వ్యక్తి క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడికి 20 ఏళ్ల క్రితం సునీతతో వివాహం జరిగింది. తన భార్య తరపు బంధువులు తమ వైవాహిక జీవితంలో జోక్యం చేసుకుంటున్నారని శేఖర్ గత కొంతకాలంగా భావిస్తూ వచ్చాడు. దీనివల్ల భార్యాభర్తల మధ్య తరచుగా గొడవలు కూడా జరుగుతుండేవి. ఈ క్రమంలో, అతడు తన భార్యను, ఆమె బంధువులను రోకలితో కొట్టి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత మృతదేహాలను నగరంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో పడేశాడు. ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, అక్టోబర్ 17వ తేదీ నుంచి బాధితులను ఒక్కొక్కరిగా తన ఇంటికి పిలిపించుకుని, అతడు ఈ హత్యలకు పాల్పడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.