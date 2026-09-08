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వేగంగా విస్తరిస్తున్న గెపాన్ గ్లేసియర్ సరస్సు- వరద ముప్పు హెచ్చరికల కోసం సైంటిస్టుల గ్రౌండ్ సర్వే!

లౌహాల్- స్పితిలో వేగంగా పెరుగుతున్న గెపాన్ హిమానీనద సరస్సు పరిమాణం- వరద ముప్పు ఉంటుందా అన్న పరిస్థితులపై ప్రత్యేక సర్వే చేస్తున్న సీ- డాక్ నిపుణులు- సరస్సు తెగిపోతే నదీ పరివాహక ప్రాంతాలకు ముప్పు!

Ghepan Lake 176 Percent Expansion
గెపాన్ గ్లేసియర్ సరస్సు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 8:38 PM IST

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Ghepan Lake 176 Percent Expansion : ఇటీవల ఆగస్ట్ 26న నేపాల్‌లో వరదలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ప్రధానంగా గ్లేసియర్ లేక్స్ (హిమానీనద సరస్సులు/మంచు సరస్సులు) బద్ధలు కావడంతో దాని వెంట మట్టి, బండరాళ్లు, ఇతర శిథిలాలు పర్వత ప్రాంతం నుంచి కిందికి దూసుకొచ్చాయి. ఆ జలప్రళయంలో వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వేల మంది గల్లంతయ్యారు. దీంతో హిమాలయాల్లో వరద ముప్పులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ప్రమాదకరంగా మారుతున్న మంచు సరస్సుల దగ్గర ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థల్ని (ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్) ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని లాహౌల్- స్పితి జిల్లాలో ప్రమాదకరమైన గెపాన్ గ్లేసియర్ సరస్సు ఇటీవల చాలా వేగంగా విస్తరిస్తుండటం ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమవుతోంది.

గత కొన్నేళ్లలో ఈ సరస్సు పరిమాణం (విస్తీర్ణం) ఏకంగా 176 శాతం మేర విస్తరించడంతో ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది. దీంతో భవిష్యత్తులో ఈ గ్లేసియర్ లేక్ వద్ద వరద ముప్పును నివారించేందుకు లేదా ముందుగానే ఎదుర్కొనేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు తిరువనంతపురానికి చెందిన సీ- డాక్ (C- DAC- సెంటర్ ఫర్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్‌డ్ కంప్యూటింగ్) నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక శాస్త్రవేత్తల బృందం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో సర్వే నిర్వహిస్తోంది. పరిస్థితిని అంచనా వేసి అప్రమత్తం చేస్తుంది.

ఇందులో భాగంగా శాస్త్రవేత్తల బృందం- గ్లేసియర్ సరస్సు, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని నీరు, మట్టి నమూనాల్ని పరిశోధనల కోసం సేకరించింది. ప్రస్తుతం సరస్సు నీటి మట్టం ఎలా ఉంది?, మార్పులు, భవిష్యత్తులో వరద ముప్పు వంటివి అంచనా వేయడమే లక్ష్యంగా సర్వే చేస్తున్నారు. ఈ సర్వే కోసం సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఈ ఐదుగురు సభ్యుల సైంటిస్ట్ బృందం అక్కడే ఉండనుంది. శాస్త్రవేత్తల సర్వేలో ఇప్పటికే కొన్ని కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ఈ ప్రాంతంలో శతాబ్దాల కిందట గ్లేసియర్ సరస్సుకు సంబంధించిన ఆనవాళ్లు కొన్నింటిని గుర్తించారు. కొండలపై చాలా ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో సహజంగా పెరిగే భోజ్‌పత్ర చెట్ల నమూనాల్ని కూడా కనుగొన్నారు. ఇవి సరస్సులో జరుగుతున్న మార్పులపై అధ్యయనం చేసేందుకు ఉపయోగపడతాయి. విపత్తు నిర్వహణ చర్యల్లో ఇవి కీలకం కానున్నాయని భావిస్తున్నారు.

ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థ ఏర్పాటు!
గెపాన్ సరస్సులో భవిష్యత్తులో నీటి మట్టం, అలాగే ఇతర ఏవైనా అకస్మాత్తు మార్పులు జరిగితే ముందే సమాచారం అందించేందుకు (ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్) ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా లాహౌల్- స్పితి యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది. తిరువనంతపురం సీడాక్ బృందం సహకారంతో దీనిని ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో గెపాన్ సరస్సు పరిమాణం వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో వరద ముప్పు ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వరద నియంత్రణ చర్యల్ని అధికారులు వేగవంతం చేశారు. ఒకవేళ విపత్తు సంభవించి సరస్సు బద్ధలైతే చంద్రా నది గుండా నీరు చంద్రాభాగ, చీనాబ్ నదుల్లోకి ప్రవహిస్తుందని భావిస్తున్నారు. దీంతో లాహౌల్- స్పితి, ఇంకా జమ్ముకశ్మీర్, పాకిస్థాన్ సమీప ప్రాంతాల వరకు వరద ముప్పు ప్రమాదం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకే ఈ ప్రమాదాన్ని నియంత్రించేందుకు నదీ తీరంలోని సిస్సు నుంచి ఫాంగీ సరిహద్దు వరకు సుమారు 32 నివాస ప్రాంతాలను గుర్తించి, అక్కడ ప్రమాద సూచికలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

కేంద్ర జల సంఘం (CWC) ప్రకారం ప్రస్తుతం గెపాన్ సరస్సు విస్తీర్ణం లేదా పరిమాణం 101.30 హెక్టార్లుగా ఉంది. ఇక దీని పొడవు 2464 కిలోమీటర్లుగా, వెడల్పు 625 మీటర్లుగా ఉంది. సరస్సులో సుమారు 35.08 మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల నీరు ఉన్నట్లు అంచనా వేసింది. అందుకే సరస్సు తెగిపోతే వరద ప్రవాహం తీవ్రంగా ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే సరస్సులో వాతావరణ మార్పులు, నీటి మట్టంలో మార్పులు, నీటి ఉద్ధృతిని శాటిలైట్లు, సెన్సార్ల ద్వారా నిరంతంర పర్యవేక్షించేందుకు వీలుగా ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఏమైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్ని ముందుగానే గుర్తిస్తే ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించవచ్చని భావిస్తున్నారు.

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TAGGED:

GHEPAN LAKE FLOOD WARNING SYSTEM
GHEPAN LAKE WATER LEVEL MONITORING
GHEPAN LAKE EARLY WARNING SYSTEM
LAHAUL SPITI GLACIAL LAKE RISK
GHEPAN LAKE 176 PERCENT EXPANSION

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