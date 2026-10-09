బంగాల్, అసోం ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం- తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ హవా
తమిళనాడులో ఉపఎన్నికలు జరిగిన 2 స్థానాల్లోనూ టీవీకే విజయం సాధించింది.
Published : October 9, 2026 at 5:27 PM IST
BY Election Result 2026 : బంగాల్లోని నందిగ్రామ్, రెజినగర్ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించారు. ముస్లింలు అత్యధికంగా ఉండే రెజినగర్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ అభ్యర్థి శంఖరావ్ సర్కార్ AJUP అభ్యర్థి గులాం నబీ ఆజాద్పై 72 వేల ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. నందిగ్రామ్లో బీజేపీ అభ్యర్థి రాణిరథ్ 1.22 లక్షల ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. అసోంలో నగావ్ లోక్సభ స్థానానికి జరిగిన ఉపఎన్నికలో బీజేపీ అభ్యర్థి దేవాశిస్ శర్మ 1.64లక్షల ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. తమిళనాడులో మధురాంతకం, ధారాపురం అసెంబ్లీ స్థానాలకు జరిగిన ఉపఎన్నికలో టీవీకే అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. పుదుచ్చేరిలోని తట్టంచావడి స్థానానికి జరిగిన ఉపఎన్నికలో ఆల్ ఇండియా ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అశోక్ ఆనంద్ 8వేల 482 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు.