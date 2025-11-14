దేశవ్యాప్తంగా ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు- బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?
ఉపఎన్నికల ఫలితాలు 2025 - ఎవరెవరు గెలిచారంటే?
Published : November 14, 2025 at 4:46 PM IST
Bypoll Election Results 2025 : దేశవ్యాప్తంగా 8 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో జరిగిన ఉప ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. జమ్మూకశ్మీర్లోని నగ్రోటాలో బీజేపీ జయభేరి మోగించగా బడ్గాంలో పీడీపీ గెలుపొందింది. రాజస్థాన్లోని ఆంటా స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ సొంతం చేసుకుంది. ఒడిశాలోని నువాపడా నియోజకవర్గాన్ని బీజేపీ నిలబెట్టుకునే దిశగా సాగుతోంది. మిజోరంలోని డంపాలో ఎంఎన్ఎఫ్ గెలుపొందింది. పంజాబ్లోని తరణ్తరణ్ను ఆప్ నిలబెట్టుకుంది. ఝార్ఖండ్లోని ఘట్సిలాలో ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా ఆధిక్యంలో సాగుతోంది.
రాజస్థాన్లోని ఆంటా ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ప్రమోద్ జైన్ 15,600కిపైగా ఓట్ల మెజార్టీతో బీజేపీ అభ్యర్థి మోర్పాల్ సుమన్పై గెలుపొందారు. గత ఎన్నికల్లో ప్రమోద్ జైన్ బీజేపీ అభ్యర్థి కన్వర్లాల్ చేతిలో ఓటమిపాలయ్యారు. ఐతే ఒక క్రిమినల్ కేసులో కన్వర్లాల్ దోషిగా తేలడంతో ఆయనపై అనర్హత వేటు పడి ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక జరిగింది.
జమ్మూకశ్మీర్లోని నగ్రోటా స్థానాన్ని బీజేపీ నిలబెట్టుకుంది. మహిళా వ్యాపారవేత్త, బీజేపీ అభ్యర్థి దేవ్యానీ రాణా 24,647 ఓట్ల ఆధిక్యంతో జమ్మూ-కశ్మీర్ నేషనల్ పాంథర్స్ పార్టీ అభ్యర్థి హర్ష్ దేవ్ సింగ్పై గెలుపొందారు. ఎమ్మెల్యే దేవేందర్ సింగ్ రాణా మరణించడంతో ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించారు. దేవేందర్ సింగ్ రాణా కుమార్తే దేవ్యానీ రాణా. గత ఏడాది తన తండ్రి మరణంతో రాజకీయాల్లో ఆమె క్రియాశీలకంగా మారారు. కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఆమెకు బంధువు కావడం గమనార్హం.
మరోవైపు బడ్గాం నియోజకవర్గంలో పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ (పీడీపీ) గెలుపొందింది. పీడీపీ అభ్యర్థి అగా సయ్యద్ ముంతాజిర్ మెహదీ 4,478 ఓట్ల మెజార్టీతో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కు చెందిన అగా సయ్యద్ మహమూద్ అల్-మోసావిపై గెలుపొందారు. జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా బడ్గాం స్థానాన్ని ఖాళీ చేయడంతో ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక నిర్వహించారు.
పంజాబ్లోని తరణ్తరణ్ స్థానాన్ని అధికార ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ నిలబెట్టుకుంది. ఆమ్ఆద్మీపార్టీ అభ్యర్థి హర్మీత్ సింగ్ సంధు 12 వేలకుపైగా ఓట్ల మెజార్టీతో శిరోమణి అకాలీదళ్ అభ్యర్థి సుఖ్విందర్ కౌర్పై గెలుపొందారు. ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కశ్మీర్ సింగ్ సోహల్ మరణంతో ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక జరిగింది.
మిజోరంలోని డంపా స్థానాన్ని ప్రతిపక్షం ఎంఎన్ఎఫ్ నిలబెట్టుకుంది. ఎంఎన్ఎఫ్ అభ్యర్థి లాల్తాంగ్లియానా 562 ఓట్ల తేడాతో మిజోరాం పీపుల్స్ మూవ్మెంట్ పార్టీ అభ్యర్థి వన్లాల్సైలోవాపై గెలుపొందారు. ఎమ్మెల్యే లాల్రింట్లుంగా సైలా మరణించడంతో ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక జరిగింది.
తెలంగాణాలో అత్యంత ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది. 24,729 ఓట్ల మెజార్టీతో నవీన్ యాదవ్ విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 98,988 ఓట్లు రాగా, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు 74,259 ఓట్లు పోలయ్యాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్రెడ్డికి 17,061 ఓట్లు వచ్చాయి.
ఝార్ఖండ్లోని ఘట్సిలా స్థానంలో ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా (జేఎంఎం) అభ్యర్థి సోమేష్ చంద్ర సోరెన్ 29 వేలకుపైగా ఓట్ల ఆధిక్యంలో ఉండగా, ఝార్ఖండ్ లోక్తాంత్రిక్ క్రాంతికారి మోర్చా అభ్యర్థి రామ్దాస్ ముర్ము వెనుకంజలో ఉన్నారు. ఎమ్మెల్యే రామ్దాస్ సోరెన్ మరణంతో ఇక్కడ ఉప ఎన్నిక జరిగింది.
ఒడిశాలోని నువాపడా ఉప ఎన్నికలో 25వ రౌండ్ ముగిసేసరికి బీజేపీ అభ్యర్థి జే ధోలాకియా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఘాసి రామ్ మాఝిపై 81 వేలకుపైగా ఓట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే రాజేంద్ర ధోలాకియా మరణంతో నువాపడాలో ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది.