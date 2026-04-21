యూట్యూబ్‌‌లో బిజినెస్ ఐడియా- వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగిన సామాన్య విద్యార్థి- ఏటా రూ.20 లక్షల ఆదాయం, రూ.2.25 కోట్ల టర్నోవర్!

బాతు పిల్లలు, కోడి పిల్లల హ్యాచరీతో సిరుల వర్షం- నేపాల్ దాకా విస్తరించిన వ్యాపారం- యువతేజం అభిషేక్ కుమార్ విజయగాధ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 4:25 PM IST

Duck Farming Business Success Story : ఒక్క ఐడియా జీవితాన్ని మార్చేసింది. కరోనా లాక్‌డౌన్ టైంలో యూట్యూబ్‌ చూస్తుండగా వచ్చిన మెరుపు ఆలోచన సామాన్య విద్యార్థి అభిషేక్‌ కుమార్‌‌ను వ్యాపారవేత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఇప్పుడాయన బిజినెస్ ఏటా దాదాపు రూ.2.25 కోట్ల టర్నోవర్‌ను సాధిస్తోంది. అభిషేక్ సంవత్సరానికి రూ.20 లక్షల దాకా సంపాదిస్తున్నారు. మరో 10 మందికీ ఉపాధినీ కల్పిస్తున్నారు. ఆయన వ్యాపార సేవలు భారత్‌ను దాటేసి నేపాల్‌లోకీ ప్రవేశించాయి. ఇంతకీ ఏమిటా బిజినెస్ ఐడియా? ఎలా సక్సెస్ అయింది? హైదరాబాద్‌కు వచ్చినప్పుడు అభిషేక్‌‌కు స్ఫూర్తినిచ్చిన అంశాలేంటి? ఈకథనంలో తెలుసుకుందాం.

యూట్యూబ్‌‌లో దొరికిన బిజినెస్ ఐడియా
బిహార్‌లోని భోజ్‌పుర్ జిల్లా కోయిల్వార్ పట్టణ వాస్తవ్యుడు అభిషేక్‌ కుమార్‌‌. ఈ జిల్లా పేరు చెప్పగానే వలసలు గుర్తుకొస్తాయి. యువతేజం అభిషేక్‌ సాధించిన విజయంతో భోజ్‌పుర్ జిల్లాపై ఉన్న ఈ నెగెటివ్ ముద్ర చెరిగిపోయింది. ఆయన సక్సెస్ గురించి తెలుసుకునే ముందు, కాస్త ఫ్లాష్ బ్యాక్‌లోకి వెళ్లొద్దాం. అది కొవిడ్-19 లాక్‌డౌన్ సమయం (2020 సంవత్సరం). అభిషేక్‌ బీఎస్సీ ఐటీ విద్యార్థి. లాక్ డౌన్ సమయానికి ఆయన పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. లాక్​డౌన్ కారణంగా కోయిల్వార్‌లోని తన ఇంటికి తిరిగొచ్చారు. ఈ టైంలోనే సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన అభిషేక్‌‌కు వచ్చింది. దీంతో బిజినెస్ ఐడియాల కోసం యూట్యూబ్‌ వీడియోలు చూడటం మొదలుపెట్టారు. అదృష్టవశాత్తూ ఆయన అభిరుచికి, సామర్థ్యానికి సరిపోయే ఒక ఐడియా దొరికింది. బాతు పిల్లలు, కోడి పిల్లల హ్యాచరీ వ్యాపారం గురించి యూట్యూబ్ వీడియో ద్వారా అభిషేక్ తెలుసుకున్నారు. అయితే ఈ ఐడియా తన కోసం పెద్ద హ్యాచరీ వ్యాపారాన్ని సృష్టిస్తుందని ఆయన అస్సలు అనుకోలేదు.

బిజినెస్ ఇలా మొదలైంది!
ప్రారంభంలో 30,000 గుడ్లతో బాతు పిల్లలు, కోడి పిల్లల హ్యాచరీ యూనిట్‌ను అభిషేక్ ప్రారంభించారు. గుడ్ల హ్యాచరీ కోసం దిల్లీ నుంచి యంత్రాలను తెప్పించారు. ఈ యంత్రాలు గుడ్లను ప్రాసెసింగ్ చేస్తాయి. గుడ్ల నుంచి కోడిపిల్లలు 21 రోజుల్లో, బాతుపిల్లలు 28 రోజుల్లో బయటికొస్తాయి. ఒక్కో కోడిపిల్లను రూ.20-25కు, ఒక్కో బాతుపిల్లను రూ.30 - రూ.35కు విక్రయిస్తున్నారు. అభిషేక్ హ్యాచరీలో దేశీయ బాతు పిల్లలతో పాటు సోనాలి, కడక్‌నాథ్, డబుల్ ఎఫ్‌జీ, లేయర్స్, ఫ్రిజిల్ క్రాస్ రకాల కోడి పిల్లలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. దాదాపు 100 మందికిపైగా పరిసర ప్రాంతాల రైతులు ఈ హ్యాచరీ నుంచి కోడిపిల్లలు, గుడ్లను కొంటున్నారు. గతంలో వీరంతా బంగాల్, ఒడిశా, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి కోడిపిల్లలు, గుడ్లను తెప్పించుకునేవారు. గతేడాది వాతావరణ ప్రతికూలతలు, బర్డ్ ఫ్లూ కారణంగా మార్కెట్ మందగించింది. కానీ ఈ ఏడాది వ్యాపారం బాగానే సాగుతోంది.

విదేశాలకూ విస్తరించిన వ్యాపారం
ప్రస్తుతం అభిషేక్ హ్యాచరీ యూనిట్‌లో యంత్రాల ద్వారా దాదాపు 60,000 గుడ్లను ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ పనులు చేసేందుకు 10 మంది యువతను ఆయన నియమించుకున్నారు. వీరిలో చాలామంది గతంలో పని వెతుక్కుంటూ ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లినవారే. తన హ్యాచరీ యూనిట్ కెపాసిటీని 1.2 లక్షల గుడ్లకు పెంచాలి అనేది తదుపరి లక్ష్యమని అభిషేక్ అంటున్నారు. తప్పకుండా అది జరుగుతుందని ఆయన విశ్వాసంతో చెబుతున్నారు. తాము గుడ్లు, కోడి పిల్లలు, బాతు పిల్లలను నేపాల్ దేశంతో పాటు కేరళ, ఆజంగఢ్(యూపీ), బలియా(యూపీ), ఛాప్రా(బిహార్), పట్నా(బిహార్), విక్రమ్(బిహార్), అర్రా(బిహార్)లకు సప్లై చేస్తున్నామని అభిషేక్ చెప్పారు. నాణ్యత, విశ్వసనీయత వల్లే తమకు పదేపదే ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాను ఏటా రూ.2.25 కోట్ల బిజినెస్ టర్నోవర్‌ను సాధిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వ్యక్తిగతంగా తనకు సంవత్సరానికి రూ.20 లక్షల దాకా ఆదాయం వస్తోందన్నారు.

హైదరాబాద్‌‌లో ఆ అంశాలు గ్రహించాను
"నేను ఒకసారి పోటీ పరీక్ష రాసేందుకు హైదరాబాద్‌కు వెళ్లాను. అక్కడ భారీ స్థాయిలో పౌల్ట్రీ ఫారాలు, హ్యాచరీలు ఉండటాన్ని చూసి, ఆ రంగంలో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని గ్రహించాను. హైదరాబాద్ నుంచి బిహార్‌కు గుడ్లు, కోడిపిల్లల సప్లై జరుగుతోందని తెలుసుకున్నాను. అదే బిజినెస్ ఐడియాను బిహార్‌లోనూ అమలు చేస్తే బాగుంటుందని ఆనాడేే డిసైడయ్యాను. ఇలాంటి బిజినెస్‌లు పెట్టే వాళ్లకు ఝార్ఖండ్, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాలు వ్యవసాయ శాఖల ద్వారా సబ్సిడీలు ఇస్తున్నాయి. కానీ బిహార్‌లో ఆ విధమైన మద్దతు లభించడం లేదు. మాలాంటి యువ వ్యాపారులకు ప్రభుత్వం ఎంతోకొంత సాయాన్ని అందించాలి. దానివల్ల ఇంకా చాలా మంది వ్యాపారాలు మొదలుపెడతారు. ఫలితంగా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడి ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి" అని అభిషేక్ తెలిపారు.

చూడకుండా 1,800కు పైగా వచనాలు- లావణ్య మెమొరీ అదుర్స్!

'కాంతార'ను తలపించే 'రింగు వన్'- అడవిని రక్షించేది నాగ దేవత- ఆమె ఆజ్ఞ లేనిదే అడుగుపెట్టలేరు

