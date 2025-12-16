దిల్లీ-ఆగ్రా ఎక్స్ప్రెస్ హైవేపై బస్సుల్లో మంటలు- పలువురి మృతి!
దిల్లీలో బస్సు ప్రమాదం
Representative Image (ETV Bharat)
Published : December 16, 2025 at 6:49 AM IST
Bus Fire Accident In Delhi : దిల్లీ-ఆగ్రా ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిపై ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున పలు బస్సుల్లో మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో పలువురు మృతి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
#WATCH | Mathura, UP | Several buses catch fire on the Delhi-Agra Expressway. Casualties feared. Further details awaited. pic.twitter.com/9J3LVyeR3P— ANI (@ANI) December 16, 2025