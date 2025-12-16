Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

దిల్లీ-ఆగ్రా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవేపై బస్సుల్లో మంటలు- పలువురి మృతి!

దిల్లీలో బస్సు ప్రమాదం

Bus Fire Accident In Delhi
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 6:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bus Fire Accident In Delhi : దిల్లీ-ఆగ్రా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రహదారిపై ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున పలు బస్సుల్లో మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో పలువురు మృతి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

TAGGED:

BUS FIRE ACCIDENT IN DELHI
DELHI BUS FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.