ఇది కదా విధి ధర్మమంటే! డ్రైవింగ్ చేస్తుండగా గుండెపోటు- ఆ ఒక్క నిర్ణయంతో 25 మంది ప్రాణాలు సేఫ్

Published : November 21, 2025 at 12:45 PM IST
Driver Dies While Driving : ఒక మనిషి గుండె ఆగిపోతున్నా బస్సులో కూర్చున్న 25 మంది గుండెలు ఆగిపోకూడదని చివరి క్షణం వరకు పోరాడారు. అకస్మాత్తుగా ఛాతీలో తీవ్రమైన నొప్పి రావడంతో జీవితం జారిపోతోందని గ్రహించినా, ఆయన చేతులు స్టీరింగ్ను వదల్లేదు. ఆ ఒక్క క్షణంలో తన ప్రాణం కంటే ప్రయాణికుల ప్రాణాలే ముఖ్యమని భావించి, అప్రమత్తంగా స్టీరింగ్ను పక్కనే ఉన్న మరో డ్రైవర్కు అందించారు.
తన జీవితం ముగిసిపోతున్నా కూడా ఇతరుల జీవితాలు సురక్షితంగా ఉండాలనే తపనతో తీసుకున్న ఆ ఒక్క నిర్ణయం 25 మంది ప్రాణాలను కాపాడింది. కానీ తన ప్రాణం మాత్రం తిరిగి రాలేదు. చికిత్స పొందుతుండగా మరణం పొంచికొచ్చింది. ఒడిశాలో జరిగిన ఈ ఘటన ఓ సాధారణ బస్సు డ్రైవర్ను అసాధారణ హీరోగా నిలిపింది. అసలేం జరిగిందంటే? పూర్తి వివరాలు ఏంటి?
బస్సులో ఉన్న మరో డ్రైవర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మల్కన్గిరి జిల్లాకు చెందిన పి. సాయి అనే వ్యక్తి బస్సు డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. సదర్ మహ్కుమాలోని బలిమెల చాక్ సమీపంలో భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే రోజువారీ లాగానే గురువారం రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరం నుంచి మల్కన్గిరికి బస్సు బయలుదేరింది. ఆ సమయంలో సాయి బస్సును నడుపుతున్నారు. అతడి వెంట మరో డ్రైవర్ పూర్ణచంద్ర రాయ్ కూడా ఉన్నారు.
స్టీరింగ్ మరోడ్రైవర్కు ఇచ్చి ప్రయాణికుల ప్రాణాలు కాపాడి!
వీరు ప్రయాణిస్తున్న బస్సు డుమురిపుట్ సమీపంలోకి రాగానే సాయికి ఛాతిలో నొప్పి వచ్చింది. దీంతో బస్సును వెంటనే రోడ్డు పక్కన నిలిపారు. అనంతరం బస్సును నడపమని పక్కనే ఉన్న మరో డ్రైవర్కు స్టీరింగ్ అప్పజెప్పారు సాయి. కోరాపుట్ జిల్లాలోని కుండలికి బస్సు చేరుకునే సరికి సాయికి ఛాతిలో నొప్పి తీవ్రమైంది. దీంతో వెంటనే 108 కు సమాచారం ఇచ్చారు పూర్ణచంద్రరాయ్. కానీ అది అందుబాటులో లేకపోయేసరికి, చేసేదేమీ లేక బస్సునే స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కోరాపుట్ మెడికల్ కాలేజీలో సాయిని చేర్పించి చికిత్స అందించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు చికిత్స పొందుతూ సాయి మరణించారు. ఆయన మరణవార్తతో సాయి కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది.
మరోవైపు బస్సులో ఉన్న మరో డ్రైవర్ పూర్ణచంద్రరాయ్ ఈ విషయంపై స్పందించారు. 'సాయి, నేను ఇద్దరం బస్సు డ్రైవర్లం. రోజూ విజయనగరం నుంచి మల్కన్గిరికి బస్సు నడుపుతున్నాం. నిన్న రాత్రి బస్సులో ప్రయాణించేటప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న సాయి అస్వస్థకు గురయ్యాడు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డాడు. డ్రైవింగ్ నన్ను చేయమని చెప్పి స్టీరింగ్ నా చేతికి ఇచ్చాడు. కొంతసేపటికి నొప్పి అధికమవ్వడంతో నేను వెంటనే అంబులెన్స్కు ఫోన్ చేశా. కానీ అది అందుబాటులో లేకపోయేసరికి నేనే కోరాపుట్లోని ఆసుపత్రికి సాయిని తీసుకెళ్లి చికిత్స అందించాను. కొద్ది సేపటికి సాయి చనిపోయినట్లు తెలిసింది' అని పూర్ణచంద్రరాయ్ పేర్కొన్నారు.
సాయికి గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నాయని, బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్నారని ఆయన సహచరులు తెలిపారు. క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతున్నాడని, విధులకు హాజరైనప్పుడు ఆయనలో ఎటువంటి అసౌకర్య సంకేతాలు కనిపించలేదని పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ ఘటన ఓఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. సాయి ఆరోగ్య సంబంధిత విషయాల గురించి తమకు ముందస్తు సమాచారం లేదని అధికారులు తెలిపారు. మొదట ఆయన అనారోగ్యానికి గురయ్యారని, ఆ తర్వాత మరణించాడని తమకు సమాచారం అందినట్లు కార్పొరేషన్ మల్కాన్గిరి యూనిట్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. తన ప్రాణం పోతున్న సమయంలో కూడా ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడటానికి సాయి ప్రదర్శించిన తీరు అనేక మంది మనసులను కదిలించింది. ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేసే డ్రైవర్గా గుర్తుంచుకుంటామని, చివరి క్షణాల్లో కూడా తన విధిని నిలబెట్టిన హీరో అని సాయి సహచరులు అంటున్నారు.
