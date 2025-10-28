ETV Bharat / bharat

కార్మికులతో వెళ్తున్న బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం- ఇద్దరు మృతి, పలువురికి గాయాలు

ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 12 మంది కార్మికులు

Bus Accident in Rajasthan
Bus Accident in Rajasthan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 2:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bus Accident in Rajasthan : హైదరాబాద్​ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాద ఘటన మరవకముందే మరొకటి జరిగింది. కార్మికులతో వెళ్తున్న ఓ బస్సు హై టెన్షన్​ వైర్లు తగిలి అగ్నిప్రమాదానికి గురైంది. మంటలు పెద్ద ఎత్తున వ్యాపించగా అందులో చిక్కుకుని ఇద్దరు మరణించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 12 మంది ఉండగా, ఇందులో ఇద్దరు మరణించినట్లు అదికారులు తెలిపారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం రాజస్థాన్​లోని మనోహర్​పుర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది.

కార్మికులతో వెళ్తున్న ఓ బస్సు తోడి గ్రామ సమీపంలోకి రాగానే హై టెన్షన్​ వైర్లు తగిలి కరెంట్ షాక్​కు గురైంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 12 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. భారీగా వ్యాపించిన మంటలను అగ్నిమాపక యంత్రాల సాయంతో ఆర్పివేశారు. అయితే, ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మరణించగా, మిగిలిన వారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరిని శాపురాలోని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తుండగా, వీరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. మరోవైపు ప్రమాదం పట్ల ఉప ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ప్రేమ్​చంద్ భైరవ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.

అగ్నిప్రమాదానికి గురైన బస్సు (ETV Bharat)
Bus Accident in Rajasthan
అగ్నిప్రమాదానికి గురైన బస్సు (ETV Bharat)

TAGGED:

BUS ACCIDENT IN RAJASTHAN
BUS ACCIDENT IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.