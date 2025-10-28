కార్మికులతో వెళ్తున్న బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం- ఇద్దరు మృతి, పలువురికి గాయాలు
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 12 మంది కార్మికులు
Published : October 28, 2025 at 2:27 PM IST
Bus Accident in Rajasthan : హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాద ఘటన మరవకముందే మరొకటి జరిగింది. కార్మికులతో వెళ్తున్న ఓ బస్సు హై టెన్షన్ వైర్లు తగిలి అగ్నిప్రమాదానికి గురైంది. మంటలు పెద్ద ఎత్తున వ్యాపించగా అందులో చిక్కుకుని ఇద్దరు మరణించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 12 మంది ఉండగా, ఇందులో ఇద్దరు మరణించినట్లు అదికారులు తెలిపారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం రాజస్థాన్లోని మనోహర్పుర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది.
కార్మికులతో వెళ్తున్న ఓ బస్సు తోడి గ్రామ సమీపంలోకి రాగానే హై టెన్షన్ వైర్లు తగిలి కరెంట్ షాక్కు గురైంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 12 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. భారీగా వ్యాపించిన మంటలను అగ్నిమాపక యంత్రాల సాయంతో ఆర్పివేశారు. అయితే, ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మరణించగా, మిగిలిన వారికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరిని శాపురాలోని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తుండగా, వీరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. మరోవైపు ప్రమాదం పట్ల ఉప ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ప్రేమ్చంద్ భైరవ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
मौके पर सीओ शाहपुरा,थानाधिकारी मनोहरपुर मय जाप्ते के तथा एसडीएम ,तहसीलदार मौजूद हैं। बस की आग बुझा दी गई है, मजरूबों को शाहपुरा अस्पताल ईलाज हेतु भिजवाया गया है जहां पर दो की मृत्यु हो गई है, मौके पर शांति है। अग्रिम कार्रवाई जारी है।— Jaipur Rural Police (@JprRuralPolice) October 28, 2025