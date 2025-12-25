ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును ఢీకొన్న లారీ- 13 మంది సజీవ దహనం!
బస్సులో మంటలు చెలరేగి 13 మంది సజీవ దహనమైనట్లు సమాచారం
Bus Accident In Karnataka (Etv Bharat)
Published : December 25, 2025 at 6:40 AM IST
Bus Accident In Karnataka : కర్ణాటకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బెంగళూరు నుంచి గోకర్ణ వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సును లారీ ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సులో మంటలు చెలరేగి 13 మంది సజీవ దహనమైనట్లు సమాచారం. హిరియూర్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 32 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం. పోలీసులు, అధికారులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.