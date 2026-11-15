నదీ తీరంలో 2,300 ఏళ్ల నాటి సమాధి కుండలు- బయటపడ్డ పురాతన అవశేషాలు!
Burial Urns Discovered In Tamilnadu : తెన్పెన్నై నదీ తీరంలో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టారు. అందులో భాగంగా సమాధి కుండలతో పాటు నలుపు, ఎరుపు రంగు మట్టి పాత్రలను గుర్తించారు.
Published : November 15, 2026 at 10:05 AM IST
తమిళనాడులోని తెన్పెన్నై నదీ తీరంలో సుమారు 2,300 ఏళ్ల నాటి పురాతన సమాధి కుండలు బయటపడ్డాయి. విల్లుపురం సమీపంలోని ఎస్. మెట్టుపాళయం ప్రాంతంలో చేపట్టిన క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో ఈ అవశేషాలు వెలుగుచూశాయి. వీటితోపాటు నలుపు, ఎరుపు రంగుల్లో ఉన్న మట్టి పాత్రలు కూడా లభించాయి. ఈ కుండలు అప్పటి అంత్యక్రియల పద్ధతులు, ప్రజల జీవన విధానంపై అవగాహన కల్పించే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ పురావస్తు అవశేషాలు ప్రస్తుతం నశించే స్థితిలో ఉన్నాయని, వాటిని కాపాడేందుకు అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని చరిత్రకారులు కోరుతున్నారు.
క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో వెలుగులోకి
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విల్లుపురానికి చెందిన చరిత్రకారుడు కో. సెంగుట్టువన్ నవంబర్ 14న మెట్టుపాళయంలోని తెన్పెన్నై నదీ తీరంలో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు పురాతన సమాధి పాత్రలు కనిపించాయి. అనంతరం ఆ ప్రాంతంలో ఉపరితల అన్వేషణ చేపట్టగా నలుపు, ఎరుపు రంగుల మట్టి పాత్రలు కూడా బయటపడ్డాయి. ఈ విషయంపై సెంగుట్టువన్ మాట్లాడుతూ, ఎస్. మెట్టుపాళయం ప్రాంతంలో సర్వే నిర్వహిస్తుండగా సమాధి కుండలు లభించాయని తెలిపారు. ఆ తర్వాత జరిపిన పరిశీలనలో నలుపు, ఎరుపు రంగుల మట్టి పాత్రలు గుర్తించినట్లు వివరించారు.
సమాధి కుండలు అంటే ఏంటి?
పురాతన కాలంలో అంత్యక్రియల సందర్భంగా మరణించిన వ్యక్తుల అవశేషాలను కొన్ని ప్రత్యేకమైన మట్టి కుండల్లో ఉంచి సమాధి చేసేవారు. వీటినే సమాధి కుండలు లేదా సమాధి పాత్రలు అంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మృతులతోపాటు వారు ఉపయోగించిన వస్తువులను కూడా వాటిలో ఉంచేవారు. ప్రస్తుతం బయటపడిన కుండల్లో ఎముకలు లభించడం వల్ల వీటిని అంత్యక్రియల కోసం ఉపయోగించినట్లు పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో లభించిన పాత్రలు పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉన్నప్పటికీ, వాటి తయారీలో ప్రత్యేకమైన కళాత్మకత కనిపిస్తోంది. వీటి లోపలి భాగం నల్లగా ఉండగా, వెలుపలి భాగంలో నలుపు, ఎరుపు రంగుల కలయిక ఉంది. పాత్ర అంచు చాలా పలుచగా, అందంగా రూపొందించారు. వీటికి మూత కూడా ఉండటం విశేషం. అప్పటి ప్రజలు మట్టి పాత్రల తయారీలో చూపిన నైపుణ్యానికి ఇవి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
సుమారు 2,300 ఏళ్ల చరిత్ర
తాజాగా లభించిన ఈ సమాధి కుండలు సుమారు 2,300 ఏళ్ల నాటివని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. గతంలోనూ ఇదే ప్రాంతంలో పురాతన అవశేషాలు బయటపడ్డాయి. 2019లో సెంగుట్టువన్ బృందం ఇక్కడ క్షేత్రస్థాయి సర్వే నిర్వహించినప్పుడు ప్రత్యేక గుర్తులు కలిగిన మట్టి పాత్రల ముక్కలను గుర్తించింది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో మరిన్ని పురావస్తు అవశేషాలు ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్. మెట్టుపాళయం ప్రాంతంలో అధికారికంగా తవ్వకాలు చేపట్టాలని, ఉపరితల సర్వేలను విస్తృతంగా నిర్వహించాలని సెంగుట్టువన్ కోరారు. ఈ ప్రాంతాన్ని పురావస్తు ప్రాధాన్యం కలిగిన ప్రదేశంగా గుర్తించి 'రక్షిత ప్రాంతం'గా ప్రకటించాలని విల్లుపురం జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు తమిళనాడు రాష్ట్ర పురావస్తు శాఖకు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలిపారు.
ఆరేళ్లుగా ఎదురుచూపులే
ఈ ప్రాంతంలో పురావస్తు అవశేషాలు బయటపడిన నేపథ్యంలో 2020 జులైలోనే సంబంధిత అధికారులకు లేఖ పంపినట్లు పురావస్తు శాఖ పేర్కొంది. ఎస్. మెట్టుపాళయం ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి నివేదిక సమర్పించాలని విల్లుపురం జిల్లా పురావస్తు అధికారిని ఆదేశించినట్లు వెల్లడించింది. అయితే, ఆరేళ్లు గడిచినా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోలేదని సెంగుట్టువన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెన్పెన్నై నదీ తీరంలోని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పురావస్తు అవశేషాలు ప్రస్తుతం నశించిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నాయని తెలిపారు. అధికారిక తవ్వకాలు, పరిశోధనలు చేపట్టకపోతే విలువైన చారిత్రక ఆధారాలు కనుమరుగయ్యే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా యంత్రాంగం, పురావస్తు శాఖ వెంటనే స్పందించి ఈ ప్రాంతాన్ని సంరక్షించాలని కోరారు.
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