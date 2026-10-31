జాక్పాట్ కొట్టిన ఆరేళ్ల బాలుడు- రూ.201 కూపన్తో రూ.55లక్షల విలువైన కారు సొంతం
Boy Won Car In Lucky Draw : మనవడి పేరుతో రూ.201 పెట్టి లక్రీ డ్రా కూపన్ కొన్నారు అతడి తాత, నాన్నమ్మ. ఆ టికెట్కు మొదటి బహుమతి లభించింది.
Published : October 31, 2026 at 12:31 PM IST
ఆరేళ్ల బాలుడు జాక్పాట్ కొట్టాడు. గర్బా ఉత్సవాల సందర్భంగా తీసిన లక్కీ డ్రాలో ఏకంగా రూ.55 లక్షల విలువైన లగ్జరీ టయోటా ఫార్చునర్ కారును గెలుచుకున్నాడు. తాత, నాన్నమ్మ కలిసి అతడి పేరిట లక్కీ డ్రా కూపన్ కొనుగోలు చేయడంతో బాలుడికి ఈ అదృష్టం వరించింది. ఈ క్రమంలో బాలుడి కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరిసింది. ఇంతకీ ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది? లక్కీ డ్రాలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ కొల్లగొట్టిన బాలుడు ఎవరు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మనవడి పేరిట లక్కీ డ్రా కూపన్ కొనుగోలు
మధ్యప్రదేశ్లోని సిలాంపురాకు చెందిన కైలాశ్ రాయ్కవార్, కిరణ్ రాయ్కవార్ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందినవారు. కిరణ్ ఒక బోటిక్ను నడుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా బోటిక్ గురించి శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. కిరణ్ భర్త కైలాశ్ ఆమెకు ఈ పనుల్లో సాయంగా ఉంటారు. ఈ దంపతుల కుమారుడు ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నాడు. గతేడాది కైలాశ్, కిరణ్ దంపతులు అభపురిలోని 'శ్రీ సర్కార్ ధామ్'లో జరిగిన గర్బా వేడుకలకు హాజరయ్యారు. అక్కడ చాలా మందిలాగే వీరు కూడా తమ మనవడి పేరు (ఓనం లాటరీ జాక్పాట్- రూ.30 కోట్లు గెలుచుకున్న అజ్ఞాత వ్యక్తి మీద ఒక లక్కీ డ్రా టికెట్ను కొనుగోలు చేశారు. ఆ లక్కీడ్రా ఫలితాలు ఇటీవలే వెల్లడయ్యాయి. అందులో మేధాంశ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆనందంలో మునిగితేలిపోయారు.
వరించిన అదృష్టం
ఎవరికైనా అదృష్టం వరిస్తే ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పడానికి మేధాంశ్ రాయ్కవార్ అందుకు గొప్ప ఊదాహరణ. అతడి పేరిట రూ.201కి కొన్న లక్కీ డ్రా కూపన్కు జాక్పాట్ తగిలింది. ఏకంగా రూ.55 లక్షల విలువైన కారు బాలుడి సొంతమైంది. ఇప్పుడు అన్ని లాంఛనాలు పూర్తి కావడంతో ఆ కారును మేధాంశ్ రాయ్కవార్ కుటుంబానికి అందజేశారు. దీంతో ఒక్క రాత్రిలో ఆ ఫ్యామిలీ అదృష్టం పూర్తిగా మారిపోయింది. కాగా, గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి కొత్త కారు కొనుగోలు చేయాలని రాయ్కవార్ కుటుంబం ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆలస్యమైంది. అయితే అనూహ్యంగా లక్కీ డ్రాలో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ కారు రావడంతో తమ కల నెరవేరిందని సంబరపడుతున్నారు.
కారుకు హారతి ఇచ్చి పూజలు
ఫార్చ్యూనర్ కారు ఇంటికి రావడంతో రాయ్కవార్ ఫ్యామిలీలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. మేధాంశ్ తల్లిదండ్రులు, నాన్నమ్మ, తాత కొత్త కారుకు హారతి ఇచ్చారు. అనంతరం పూజలు చేశారు. కొత్త లగ్జరీ కారును చూసి మురిసిపోయారు. డప్పులు, సంప్రదాయ సంగీత వాయిద్యాలతో మేధాంశ్, లక్కీ డ్రాలో గెల్చుకున్న వాహనానికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ ప్రాంత వాసులు సైతం ఫార్చూనర్ కారును చూసేందుకు తరలివచ్చారు. స్థానికులు మేధాంశ్ రాయ్కవార్కు అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
'చాలా సంతోషంగా ఉంది'
తాము గతేడాది అభాపూరిలోని శ్రీ సర్కార్ ధామ్లో రూ.201తో లక్కీ డ్రా కూపన్ కొన్నామని కిరణ్, కైలాశ్ రాయ్కవార్ దంపతులు తెలిపారు. ఆ లక్కీ డ్రాను తీసి తమ మనవడి పేరును విజేతగా ప్రకటించారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తమ మనవడు రూ.55 లక్షల విలువైన ఫార్చ్యూనర్ కారు గెలవడంతో కుటుంబమంతా చాలా సంతోషించిందని అన్నారు. టికెట్ కొన్న ఏడాది తర్వాత తమకు కారు అందిందన్నారు.
నెట్టింట చర్చ
లక్కీ డ్రాలో ఆరేళ్ల బాలుడు రూ.55లక్షల విలువైన కారును గెల్చుకున్నాడన్న విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. రూ.201తో లక్కీ డ్రా కూపన్ కొనుగోలు చేసి అరకోటికి పైగా విలువైన వాహనాన్ని గెలుచుకోవడం పట్ల యూజర్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాలుడి కుటుంబాన్ని అభినందిస్తున్నారు. పిల్లాడిని చిన్నతనంలోనే అదృష్టం వరించిందని కొనియాడుతున్నారు. తమ మనవడి పేరిట లక్కీ డ్రా కూపన్ను కొన్న తాత, నాన్నమ్మలపై ప్రసంసలు కురిపిస్తున్నారు.
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