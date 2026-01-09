సరైన పరిహారం కోసం- అరటి ఆకులు చుట్టుకుని రైతుల వినూత్న నిరసన
పాంగ్రీ డ్యామ్ నిర్మాణానికి వ్యతిరేకంగా -మధ్యప్రదేశ్ బుర్హాన్పుర్లో రైతుల వినూత్న నిరసన
Published : January 9, 2026 at 9:00 PM IST
Farmers Aadimanav Aandolan : మధ్యప్రదేశ్లోని ఖాక్నార్ గిరిజన ప్రాంతంలో నిర్మిస్తున్న పాంగ్రీ డ్యామ్ను వ్యతిరేకిస్తూ బుర్హాన్పుర్ రైతులు వినూత్న నిరసన చేపట్టారు. తమ దుస్తులన్నీ విప్పేసి, అరటి ఆకులు చుట్టుకున్నారు. తమను ప్రభుత్వం ఇలానే చూడాలని అనుకుంటోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఖాక్నార్ ఒక గిరిజన మెజారిటీ ప్రాంతం, అక్కడ ఉన్న పాంగ్రీ గ్రామంలో ప్రభుత్వం ఒక మధ్యతరహా సాగునీటి ప్రాజెక్టును నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. అయితే మొదటి నుంచి ఈ డ్యామ్ను రైతులు వ్యతిరేకిస్తూ వస్తున్నారు. తమకు సరైన పరిహారం ఇవ్వాలని గత మూడేళ్లుగా డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. దీనితో తాజాగా రైతులు 'ఆది మానవ ఉద్యమాన్ని' ప్రారంభించారు.
రైతులు పూర్తిగా తమ దుస్తులు విప్పేసి, అరటి ఆకులు చుట్టుకున్నారు. తలపై ఆకులతో చేసిన టోపీలు ధరించి, ప్రభుత్వం నిద్రలేవాలంటూ నినాదాలు చేశారు. గత మూడేళ్లుగా రెట్టింపు పరిహారం కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నామని, కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదన్నారు. అందుకే తాము దుస్తులు విప్పేసి ఆది మానవ ఉద్యమ పద్ధతిని మొదలుపెట్టామన్నారు. ప్రభుత్వం కూడా తమ ఈ విధంగా చూడాలని అనుకుంటోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కంటితడుపు చర్యలు
ప్రభుత్వం తమకు సరైన పరిహారం ఇవ్వకుండా కంటితుడుపు చర్యలు తీసుకుందని రైతులు చెప్పారు. కనీస పరిహారం ఇచ్చి చేతులు దులుపుకోవాలని చూస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'భూసేకరణ చట్టం 2013, గౌరవ జీవన హక్కు, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 300ఏ ప్రకారం తమకు సరైన పరిహారం ఇవ్వాలి' అని ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న డాక్టర్ రవికుమార్ డిమాండ్ చేశారు. తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చకపోతే, ఆందోళనను మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
"భూసేకరణ చట్టం 2013 ప్రకారం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు రెట్టింపు పరిహారం పొందే హక్కు ఉంది. న్యాయంగా అది వారికి దక్కాలి" అని డాక్టర్ రవికుమార్ పేర్కొన్నారు.
రైతు నందు పటేల్ మాట్లాడుతూ, "రైతులు ఆది మానవులలాగా మారాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది. అందుకే మా రైతుల నుంచి ప్రాజెక్టు కోసం భూమిని సేకరించింది. కనీస పరిహారం ఇచ్చి చేతులు దులిపేసుకోవాలని చూస్తోంది. ప్రభుత్వ వైఖరి ఇలాగే ఉంటే హింసాత్మక ఆందోళనలు చేయడానికి సిద్ధమవుతాం" అని అన్నారు.
రైతులు చేస్తున్న ఈ ఉద్యమం గురించి మధ్యప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖా మంత్రి తులసి సిలావత్ను అడగగా, ఆయన మాట దాటవేశారు. ఆయన ఇతర డ్యామ్ ప్రాజెక్టుల ప్రయోజనాల గురించి వివరించడం మొదలు పెట్టడం గమనార్హం.
మోహన్ యాదవ్ ప్రభుత్వంపై జితు పట్వారీ విమర్శలు
బుర్హాన్పుర్లోని రైతులు చేపట్టిన నిరసనలకు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జితు పట్వారీ మద్దతు ప్రకటించారు. అదే సమయంలో ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. "ఒకవైపు రైతులు తమ హక్కుల కోసం అర్ధనగ్నంగా పోరాడుతుంటే, మరోవైపు మోహన్ యాదవ్ ప్రభుత్వం వేడుకలు చేసుకుంటూ బిజీగా ఉంది. ఈ రైతులు దేశం కడుపు నింపుతున్నారు. అలాంటి రైతులను ఈ విధంగా వేధించడం సరికాదు. ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని రైతులకు పూర్తి పరిహారం అందించాలి" అని డిమాండ్ చేశారు.
బీజేపీ గొప్పలు చెప్పుకుంటోంది కానీ!
"బీజేపీ సర్కార్ మాటలు కోటలు దాటుతాయి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవికత చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. పాంగ్రా డ్యామ్ కేసు ఇంకా నడుస్తోంది. బాధిత రైతులు గత 3 ఏళ్లుగా నిరంతరం పోరాడుతున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం కుంభ కర్ణుడిలా నిద్రపోతోంది" అని బుర్హాన్పుర్ రాజీవ్గాంధీ పంచాయతీ రాజ్ సంఘటన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు హేమంత్ పాటిల్ విమర్శించారు.
రైతులకు 4 రెట్లు పరిహారం ఇవ్వాలి!
"2013 భూసేకరణ చట్టంలో భూమి ధరకు 4 రెట్ల వరకు పరిహారం ఇస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పింది. కానీ మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేవలం 2 రెట్లు మాత్రమే పరిహారం ఇస్తోంది. గుజరాత్ మాదిరిగా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం భూమిని కోల్పోతున్న రైతులకు ప్రభుత్వం 4 రెట్లు పరిహారం ఇవ్వాలి" అని జబల్పుర్ భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ నాయకుడు రాఘవేంద్ర పటేల్ డిమాండ్ చేశారు.
జబల్పుర్ భారత్ కృషక్ సమాజ్కు చెందిన రైతు నేత ఇందు పటేల్ మాట్లాడుతూ, "రైతు భూమి ప్రాజెక్టు కోసం తీసుకుంటే, అతనికి పరిహారంగా సగం డబ్బులు, మరోసగం భూమి ఇచ్చేలా ప్రభుత్వ విధానాన్ని రూపొందించాలి. లేకుంటే రైతులు నిరుద్యోగులు అవుతారు. అందుకే ప్రభుత్వం పరిహారంతో పాటు భూమికి బదులుగా భూమి కూడా ఇవ్వాలి" అని అన్నారు.