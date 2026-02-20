ఎడ్ల బండి పోటీల్లో ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి- ఎక్కడో తెలుసా?
కిలా రాయ్పుర్లో గ్రాండ్గా జరిగిన 'రూరల్ ఒలింపిక్స్'- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన ఎద్దుల బండ్ల పోటీలు- ఈ పందేల్లో పాల్గొన్న భిన్నమైన పేర్లున్న ఎద్దులు
Published : February 20, 2026 at 1:37 PM IST
Mini Olympics in Haryana : పంజాబ్లో జరిగిన ఎద్దుల బండ్ల పందేల్లో ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి పాల్గొన్నారు! ఏంటీ ఈ పోటీలకు అంత పెద్ద వ్యక్తులు హాజరయ్యారు అని ఆలోచిస్తున్నారా? అంటే ప్రధాని, రాష్ట్రపతి అనగానే మోదీ, ద్రౌపదీ ముర్ము ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనట్లు కాదు. ఆ పందేల్లో పాల్గొన్న ఎద్దుల పేర్లు ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి. ఇలా భిన్నమైన పేర్లు ఉన్న ఎద్దులు పాల్గొనడంతో లూథియానా జిల్లాలోని కిలా రాయ్పుర్లో జరిగిన ఎద్దుల బండ్ల పోటీలు మరింత చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
చూపరులను ఆకట్టుకున్న పోటీలు
ఫిబ్రవరి 17- 19 వరకు కిలా రాయ్పుర్లో 'రూరల్ ఒలింపిక్స్' లేదా 'మినీ ఒలింపిక్స్' జరిగాయి. ఈసారి అక్కడ జరిగిన ఎద్దుల బండ్ల పోటీలు చూపరులను ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే ఆ పందేల్లో పాల్గొన్న కొన్ని ఎద్దుల పేర్లు కాస్త భిన్నంగా, వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి, బ్రహ్మాస్త్ర, అఫ్లాటూన్, వ్యాలీ, బాజ్, రాకెట్ వంటి పేర్లున్న ఎద్దులు ఈ పోటీలు పాల్గొన్నాయి. ఎద్దులకు ఆ పేర్లను రైతులు వాటి స్వభావం ఆధారంగా పెట్టారు.
11 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ పోటీలు
11 ఏళ్ల తర్వాత కిలా రాయ్పుర్లో మళ్లీ ఎద్దుల బండ్ల పందేలు జరిగాయి. 2015లో సుప్రీంకోర్టు ఈ ఎడ్ల బండి పందేలను నిషేధించింది. దీనికి సంబంధించి క్రీడా కమిటీ అప్పీల్పై 2019లో పంజాబ్ శాసనసభ ఓ తీర్మానాన్ని ఆమోదించి దాన్ని రాష్ట్రపతికి పంపింది. ఆ తర్వాత ఈ తీర్మానం ఆమోదం పొందడానికి ఆరేళ్లు పట్టింది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది ఎద్దుల బండ్ల పందేలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ పోటీల్లో గెలిచిన ఎద్దులకు భారీ ప్రైజ్ మనీ ప్రకటించారు. మొదటి బహుమతిగా రూ. 2 లక్షలు, రెండో బహుమతిగా రూ. లక్షన్నర, మూడో ప్రైజ్గా రూ. 1,25,000, నాలుగో బహుమతిగా రూ. లక్ష, అంతేకాకుండా ఐదు, ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది స్థానాల్లో నిలిచిన ఎద్దులకు కొంత మొత్తంలో ప్రైజ్ మనీ దక్కింది.
ఆప్ ప్రభుత్వం ఎద్దుల బండ్ల పందేలపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించినందుకు చాలా గర్వంగా ఉందని పంజాబ్ శాసససభ స్పీకర్ కుల్తార్ సంధ్వన్ తెలిపారు. మరోవైపు, కిలా రాయ్పుర్లో జరిగిన ఎద్దుల బండ్ల పందేలు ప్రత్యేక ఆకర్షణ నిలిచాయని ఆ క్రీడల ఆర్గనైజర్ సురీందర్ పాల్ సింగ్ గ్రేవాల్ పేర్కొన్నారు. కిలా రాయ్పుర్లో ఎద్దుల బండ్ల పోటీలు చాలా ఏళ్ల విరామం తర్వాత జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పోటీలను చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారని అన్నారు.
పోటీల్లో పాల్గొన్న ఎద్దులకు దాణాగా జీడి, బాదంపప్పు
ఈ పోటీల్లో ప్రత్యేక జాతికి చెందిన ఎద్దులు (నాగౌర్ జాతి) పాల్గొంటాయి. వీటిని ప్రత్యేకంగా రాజస్థాన్ సరిహద్దు ప్రాంతాల నుంచి లేదా నాగౌర్ ప్రాంతం నుంచి తీసుకువస్తారు. జోధ్పుర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ జాతి ఎద్దులు బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. రైతులు ఈ ఎద్దులను వ్యవసాయం కోసం పెంచరు. ఫ్యాషన్తో పెంచుతారు. సొంత బిడ్డలా ఎద్దుల ఆలనా పాలనా చూసుకుంటారు. జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, పాలు, నెయ్యి వంటి వాటిని ఎద్దులకు దాణాగా పెడతారు.
ఎద్దుల స్వభావం ఆధారంగా పేర్లు
తన ఎద్దు మొండిగా, కోపంగా ఉంటుందని అందుకే దాని పేరు 'వ్యాలీ' అని పెట్టానని ఓ యజమాని చెప్పాడు. 'వ్యాలీ' అనే పేరున్న ఎద్దు కిలా రాయ్పుర్ జరిగిన ఎద్దుల బండ్ల పోటీల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచిందన్నాడు. తన ఎద్దు వేగంగా పరుగెడుతుందని అందుకే దాని పేరును బ్రహ్మాస్త్రగా పెట్టానని మరో యజమాని వెల్లడించాడు.
ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఎద్దుల బండ్ల పందేలు
కిలా రాయ్పుర్లో జరుగుతున్న పోటీలను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తారు. ఎద్దులపై ఎలాంటి క్రూరత్వం జరగకుండా చూసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే పందేలకు 72 గంటల ముందు ఎద్దులకు మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరి. దీనితో పాటు పోటీలో పాల్గొనే ఎద్దు వయసు మూడేళ్ల కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. అలాగే గాయపడిన, అనారోగ్యం బారిన పడిన ఎద్దుల కోసం స్టేడియంలో ప్రత్యేక అంబులెన్స్ ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒకవేళ పోటీలో పాల్గొన్న ఎద్దు గాయపడినా, అనారోగ్యానికి గురైనా వెంటనే దాన్ని అంబులెన్స్లో సమీప పశువుల ఆస్పత్రికి తరలిస్తారు.
కిలా రాయ్పూర్ ఆటలను 'మినీ ఒలింపిక్స్', 'రూరర్ ఒలింపిక్స్' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఎద్దుల బండి పోటీలతో పాటు కబడ్డీ, హాకీ మ్యాచ్లు, లాంగ్ జంప్, హైజంప్, టగ్ ఆఫ్ వార్, పరుగు పందేలు నిర్వహిస్తారు. వృద్ధులకు కూడా పరుగు పందేలను పెడతారు.