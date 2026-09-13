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ఆవు పేడతో మోడ్రన్ బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, స్పేస్‌సూట్లు తయారీ- ఎలాగో తెలుసా?

గోఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీలో ముందడుగు- ఆవు పేడతో బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, స్పేస్‌సూట్‌ తయారీకి సిద్ధమవుతున్న సంస్థ- యూపీలో ఐదు ప్లాంట్లు పెట్టడానికి సన్నాహాలు

Bulletproof Jackets Made from Cow Dung
ఆవు పేడతో తయారైన స్పేస్‌సూట్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 1:15 PM IST

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Bulletproof Jackets Made from Cow Dung : ఆవు పేడతో అత్యాధునిక బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, స్పేస్‌సూట్‌లను తయారు చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది ఓ సంస్థ. సాధారణంగా కెవ్లార్, సిరామిక్ ప్లేట్లతో తయారుచేసే బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, స్పేస్‌సూట్‌ల కన్నా పేడతో చేసే ఈ రక్షణ కవచాలు చాలా చౌకగా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పర్యావరణ అనుకూలమైనవి కూడా. ఆవు పేడలోని మూలకాలను ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా ప్రాణాంతకమైన బుల్లెట్లను ఆపగల, ప్రమాదకరమైన అంతరిక్ష రేడియేషన్ నుంచి రక్షణ కల్పించగల బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, స్పేస్‌సూట్‌లను తయారుచేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ నిర్ణయం గోసంరక్షణను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా దేశ, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా బలోపేతం చేస్తుంది.

ఐదు ప్లాంట్లు ఏర్పాటుకు ప్లాన్
ఓం దివ్య దర్శన్ సంస్థాన్ ఆవు పేడ, మూత్రం నుంచి వివిధ ఉపయోగకరమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఐదు ప్రధాన నగరాల్లో ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళిక వేస్తోంది. కాగా, యూపీ సర్కార్ కిలో పేడను రూ.2కు కొనుగోలు చేస్తోంది. ఈ ప్లాంట్ వాడుకలోకి వస్తే సంస్థ ఆవు పేడను రూ.5-రూ.20 వరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. పేడ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే నానో సెల్యులోజ్‌తో బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, స్పేస్ సూట్లు తయారు చేయనుంది.

Bulletproof Jackets Made from Cow Dung
ఆవు పేడతో తయారైన స్పేస్‌సూట్లు (ETV Bharat)
Bulletproof Jackets Made from Cow Dung
ఆవు పేడతో తయారైన స్పేస్‌సూట్లు (ETV Bharat)

యూపీ సర్కార్‌తో ఒప్పందం చేసుకుంటాం : అరవింద్ రాజ్‌పుత్
ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం త్వరలో తమ సంస్థతో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంటుందని ఓం దివ్య దర్శన్ సంస్థాన్ డైరెక్టర్ అరవింద్ రాజ్‌పుత్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐదు నగరాల్లో జర్మన్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఐదు నమూనా ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. మొదటి దశలో ఈ ప్లాంట్లు క్యాటరింగ్ ఉత్పత్తులతో సహా బయోగ్యాస్, సెల్యులోజ్, నానో సెల్యులోజ్, లిగ్నిన్, నానో ఫెర్టిలైజర్ వంటి ఆరు రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తాయని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఆవు పేడ నుంచి కేవలం బయో సీఎన్‌జీ మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతోందని అన్నారు.

Bulletproof Jackets Made from Cow Dung
ఆవు పేడతో తయారైన ప్లేట్లు, గ్లాసులు (ETV Bharat)

"మేము కొన్ని నూతన ఆవిష్కరణల కోసం జర్మన్, స్విస్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నాం. గత ఎనిమిదేళ్లుగా మేము ఆవు పేడ నుంచి అనేక ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేశాం. బయో సీఎన్‌జీ తర్వాత మిగిలిపోయే స్లర్రీ నుంచి నాలుగు రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నాం. వాటిలో ఒకటి సెల్యులోజ్. మేము నానో సెల్యులోజ్‌ను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాం. ఇది చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. కానీ చాలా ప్రత్యేకమైనది. దీనిని బుల్లెట్‌ప్రూఫ్ జాకెట్లు, స్పేస్ సూట్లు, వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రేల తయారీకి వాడుతున్నారు. ఆల్ఫా నానో సెల్యులోజ్ అనేది చాలా అరుదైన ఉత్పత్తి. మేము ప్రత్యేకంగా నాసా కోసం స్పేస్ సూట్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం." అని అరవింద్ రాజ్‌పుత్ పేర్కొన్నారు.

'ఎరువుల దిగుమతులను తగ్గించుకునేలా చేస్తాం'
నానో ఎరువులు వ్యవసాయ రంగానికి ఒక పెద్ద విప్లవాన్ని తీసుకువస్తాయని అరవింద్ రాజ్‌పుత్ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం భారత్ అత్యధికంగా యూరియాను దిగుమతి చేసుకుంటోందన్నారు. నానో ఎరువుల తయారీ తర్వాత ఈ పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని పేర్కొన్నారు. తాము పశుసంవర్ధక శాఖతో కలిసి ఒక్కొక్కటిగా నమూనా ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి కృషి చేస్తున్నామని వివరించారు. ఈ ప్లాంట్ల కోసం ఆవు పేడ పెద్ద పరిమాణంలో అవసరం అవుతుందని చెప్పారు. ఈ ప్లాంట్లు నిస్సందేహంగా ఆవు పేడకు డిమాండ్‌ను, ధరను పెంచుతాయని వెల్లడించారు. దీనివల్ల గోవధ ఆగిపోతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్లేట్లు, స్పూన్లు, ట్రేలు తమ సిగ్నేచర్ గోఆధారిత ఉత్పత్తులని కొనియాడారు.

Bulletproof Jackets Made from Cow Dung
ఆవు పేడతో తయారైన ప్లేట్లు, గ్లాసులు (ETV Bharat)

"ఒక్కో ప్లాంట్‌కు 10 టన్నుల పేడ, అంతే పరిమాణంలో నీరు అవసరమవుతుంది. బయోగ్యాస్ వెలికితీత తర్వాత మిగిలిపోయిన పేడ ముద్దలో సుమారుగా 22శాతం ఘనపదార్థం, 8శాతం ఇతర పదార్థాలు, 70శాతం ద్రవపదార్థం ఉంటుంది. 10 టన్నుల పేడ నుంచి సుమారుగా 1.5 టన్నుల సెల్యులోజ్, 400- 500 కిలోల లిగ్నిన్, 3,500-4,000 లీటర్ల నానో ఎరువు లభిస్తుంది. పాలు ఇవ్వని ఆవుల మనుగడ అవకాశాలను పెంచడంపై దృష్టి సారిస్తున్నాం. తొలి ప్లాంట్‌ను గోరఖ్‌పుర్‌లో ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆ తర్వాత మధుర, గ్రేటర్ నోయిడా, బారాబంకీతో పాటు మరో ప్రదేశంలో ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆవు పేడ అధికంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఈ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేస్తాం. ఒక్క ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటుకు రూ.25కోట్లు- రూ.30 కోట్లు ఖర్చవుతుంది." అని అరవింద్ రాజ్‌పుత్ చెప్పారు.

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