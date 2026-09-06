కుప్పకూలిన హాస్టల్ భవనం- ఒకరు మృతి- శిథిలాల కింద పలువురు- అమిత్ షా గోవా పర్యటన రద్దు
దిల్లీ ఆర్కేపురంలోని సత్యనికేతన్ ప్రాంతంలో కూలిన హాస్టల్ భవనం- సహాయ చర్యల్లో పాల్గొన్న పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది, డీడీఎంఏ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్
Published : September 6, 2026 at 5:35 PM IST
Satya Niketan Building Collapse : దిల్లీ సత్య నికేతన్ ప్రాంతంలో బహుళ అంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందారు. భవన శిథిలాల కింద పలువురు చిక్కుకున్నట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బందితో పాటు పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపడతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఇద్దరిని సురక్షితంగా రక్షించారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలోనే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తన గోవా పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు.
ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల సమయంలో భవనం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిందని ప్రత్యక్షసాక్షులు తెలిపారు. ఈ భవనాన్ని విద్యార్థుల వసతి గృహంగా ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో భవనం లోపల దాదాపు 50 మంది విద్యార్థులు ఉన్నట్లు ఓ ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపారు. ఆదివారం సెలవు కావడంతో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు తమ గదుల్లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. సత్య నికేతన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో అనేక కళాశాలలు ఉన్నాయి. దీంతో అక్కడ అనేక హాస్టళ్లు సహా నివాస సముదాయాలు ఉన్నాయి. శిథిలాల కింద ఎంతమంది చిక్కుకున్నారు, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.