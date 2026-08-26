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యజమాని ఎవరో తేల్చేందుకు గేదెకు DNA పరీక్ష- పోలీసుల సంచలన నిర్ణయం!

గయాలో గేదె కోసం రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం- ఒకరిపై ఒకరు యాజమాన్య హక్కు - పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు చేరిన పంచాయితీ- చివరకు డీఎన్‌ఏ టెస్ట్‌ దాకా వెళ్లిన వ్యవహారం

Buffalo DNA Test In Gaya
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Canva)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 1:55 PM IST

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Buffalo DNA Test In Gaya : సాధారణంగా ఆస్తులు, భూములు, ఇళ్లు లేదా పశువుల విషయంలో యాజమాన్య వివాదాలు తలెత్తడం చూస్తుంటాం. ఆ గొడవలు పోలీస్​ స్టేషన్​ వరకు వెళ్లిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే బిహార్​లో ఓ గేదె విషయంలో వివాదం తలెత్తింది. అందులో ఏముంది అని అనుకుంటారమో. అసలు ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంది. సాధారణంగా గ్రామస్థాయిలో పరిష్కరించాల్సిన గేదె వివాదం ఇప్పుడు పోలీస్‌ స్టేషన్‌, కేసులు, రాజకీయ జోక్యం దాటి డీఎన్‌ఏ పరీక్ష వరకు చేరింది. అసలేందుకు గేదెకు డీఎన్​ఏ టెస్ట్​ చేయాలని నిర్ణయించారు అనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బిహార్‌లోని గయ జిల్లాలో ఓ భైంసు అనే గేదె విషయంలో తలెత్తిన వివాదం ఏకంగా డీఎన్‌ఏ పరీక్ష వరకు వెళ్లింది. భైంసు అసలు యజమాని ఎవరో నిర్ధారించేందుకు డీఎన్‌ఏ టెస్ట్‌ చేయాలని మగధ్‌ రేంజ్‌ ఐజీ వికాస్‌ వైభవ్‌ ఆదేశించారు. పరీక్ష పూర్తయ్యే వరకు భైంసును పోలీసుల ఆధీనంలోనే ఉంచాలని ఎస్పీకి సూచించారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, గయా జిల్లా అతరీ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని సెఉతర్​ గ్రామానికి చెందిన సూరజ్​ యాదవ్​కు చెందిన గేదె కొద్దిరోజుల క్రితం కనిపించకుండా పోయింది. ఇంటి వద్ద గేదె లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎంత వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. అయితే ఈ క్రమంలోనే నౌరంగా టోలీలోని ప్రకాశ్ మాంఝీ ఇంట్లో తన గేదెను కట్టేసి ఉంచారని సూరజ్​కు సమాచారం అందింది. వెంటనే అక్కడికి వెళ్లిన అతడు, ఆ గేదె తనదేనని చెప్పి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. దీంతో ప్రకాశ్, ఆ గేదె తనదేంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. దీంతో వివాదం పోలీస్​ స్టేషన్​కు చేరింది.

పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోనూ హంగామా
అతరీ పోలీస్​ స్టేషన్​ ఎస్​హెచ్​ఓ అజయ్​ కుమార్ ఇద్దరినీ పిలిపించి విచారించారు. ఇరువైపున వాదనలు విన్న అనంతరం ఆ గేదెను పోలీస్​ స్టేషన్​కు తరలించారు. రెండు రోజుల పాటు అది అలాగే పోలీస్​ స్టేషన్​లోనే కట్టేసి ఉంచారు. ఈ విషయం తెలుసకుున్న సూరజ్​ యాదవ్​ మద్దతుదారుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లి నానా హంగామా చేశారు. ఆ సమయంలోనే ఓ జర్నలిస్టు, ఏ కారణంతో గేదెను పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించారని ప్రశ్నించారరు. దీంతో పోలీసులు నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని గేదెను సూరజ్‌ యాదవ్‌కు అప్పగించారు. ఈ నిర్ణయంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన ప్రకాశ్ మాంఝీ, ఎస్​సీ, ఎస్​టీ చట్టం కింద సూరజ్​ యాదవ్​పై కేసు నమోదు చేశాడు. గేదె వివాదం మరింత ముదిరింది.

Buffalo DNA Test In Gaya
సూరజ్ యాదవ్ మద్దతుదారులు (ETV Bharat)

రాజకీయ నాయకుల వరకు చేరిన వివాదం
ఇక ఈ విషయం కాస్త రాజకీయ నేతల దృష్టికి కూడా వెళ్లింది. అతరీ ఆర్​జేడీ మాజీ ఎమ్మెల్యే అజయ్‌ యాదవ్‌ అలియాస్‌ రంజీత్‌ యాదవ్‌ ఈ వ్యవహారంపై మగధ్‌ రేంజ్‌ ఐజీ వికాస్‌ వైభవ్‌ను కలిశారు. సూరజ్‌ యాదవ్‌ పేద కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి అని అజయ్ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. కేసుల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే కుటుంబాన్ని ఎలా పోషిస్తాడని ప్రశ్నించారు. భైంసు వివాదం కారణంగా పేద వ్యక్తిపై ఎస్​సీ, ఎస్​టీ కేసు నమోదు చేయడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించారు. సమస్యపై దర్యాప్తు చేస్తామని ఐజీ హామీ ఇచ్చారు.

Buffalo DNA Test In Gaya
మాజీ ఎమ్మెల్యే అజయ్​ యాదవ్ (ETV Bharat)

ఇదిలా ఉండగా, ఈ వ్యవహారంపై హిందుస్థాన్‌ అవామ్‌ మోర్చా (హెచ్​ఎంఏ) జాతీయ అధికార ప్రతినిధి శ్యామ్‌ సుందర్‌ శరణ్‌ కూడా ఐజీని కలిశారు. గేదె అసలు యజమాని ఎవరో తేల్చేందుకు డీఎన్‌ఏ పరీక్ష నిర్వహించాలని ఐజీ ఆదేశించినట్లు ఆయన తెలిపారు. గేదె డీఎన్‌ఏను దాని సంబంధిత తరానికి చెందిన వంశపారంపర్య నమూనాలతో సరిపోల్చడం ద్వారా యాజమాన్యాన్ని నిర్ధారించే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

Buffalo DNA Test In Gaya
హెచ్​ఎంఏ ప్రతినిధి శ్యామ్‌ సుందర్‌ శరణ్‌ (ETV Bharat)

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