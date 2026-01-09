జనవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు- కిరణ్ రిజిజు
పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు జనవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరుగుతాయని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వెల్లడి
Published : January 9, 2026 at 9:56 PM IST
Budget Session Of Parliament : పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు జనవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరుగుతాయని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు శుక్రవారం తెలిపారు. ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము ప్రసంగంతో బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభంమవుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఆయన పోస్ట్ చేశారు. అయితే, బడ్జెట్ సమర్పణ తేదీకి సంబంధించిన వివరాలను రిజిజు వెల్లడించలేదు. బడ్జెట్ దినంగా నిర్ణయించిన ఫిబ్రవరి 1, ఈ సంవత్సరం ఆదివారం వచ్చింది.
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 9, 2026
The Session will commence on 28 January 2026 and continue till 2 April 2026.
The first phase… pic.twitter.com/FxGYCL7keq