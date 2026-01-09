ETV Bharat / bharat

జనవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు- కిరణ్​ రిజిజు

పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు జనవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరుగుతాయని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వెల్లడి

Kiren Rijiju calls on Congress to apologise
Kiren Rijiju calls on Congress to apologise (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 9:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Budget Session Of Parliament : పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు జనవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు జరుగుతాయని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు శుక్రవారం తెలిపారు. ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము ప్రసంగంతో బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభంమవుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో ఆయన పోస్ట్ చేశారు. అయితే, బడ్జెట్ సమర్పణ తేదీకి సంబంధించిన వివరాలను రిజిజు వెల్లడించలేదు. బడ్జెట్ దినంగా నిర్ణయించిన ఫిబ్రవరి 1, ఈ సంవత్సరం ఆదివారం వచ్చింది.

TAGGED:

BUDGET SESSION 2026
BUDGET SESSION OF PARLIAMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.