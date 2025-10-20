భారత్, పాక్ సరిహద్దుల్లో సైనికుల దీపావళి వేడుకలు- ప్రధాని మోదీ శుభాకాంక్షలు
సరిహద్దుల వద్ద మాతృభూమి రక్షణలో ఉన్న పండుగను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్న భద్రతా బలగాలు
Published : October 20, 2025 at 7:35 AM IST
Soldiers Diwali Celebrations : దేశమంతా దీపావళి సంబరాల్లో మునిగిపోయిన వేళ, సరిహద్దుల వద్ద మాతృభూమి రక్షణలో ఉన్న భద్రతా బలగాలు కూడా పండుగను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నాయి. రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్ నుంచి పంజాబ్ అట్టారి వరకు, జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి హరియాణా వరకు, సరిహద్దు ప్రాంతాలు దీపాల కాంతులతో మెరిశాయి.
జైసల్మేర్లో భారత్- పాక్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వద్ద బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లు దీపావళిని కుటుంబసభ్యుల్లా జరుపుకున్నారు. కమాండెంట్ ముకేష్ పాంవార్ మాట్లాడుతూ "మేం దేశ రక్షకులమే కాకుండా ఒక కుటుంబం కూడా. ఇక్కడే మనందరం కలసి దీపావళి జరుపుకుంటున్నాం" అని చెప్పారు. జవాన్లు సరిహద్దు వెంబడి రంగోళీలు వేసి, మట్టి దీపాలను వెలిగించి, బాణాసంచా పేల్చారు.
#WATCH | Rajasthan | BSF celebrates Diwali along the Indo-Pak border in Jaisalmer, bursts crackers and lights candles and earthen lamps pic.twitter.com/Te6TZojxVY— ANI (@ANI) October 19, 2025
ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి పండగ సందర్భంగా బీఎస్ఎఫ్ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి మిఠాయిలు, టపాసులు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. "మాకు ఇది కుటుంబం లాంటి బంధం. శత్రువు కనబడితే ఒక్క బుల్లెట్, ఒక్క శత్రువు అనే శిక్షణతో సిద్ధంగా ఉంటాం. కానీ ఈ రోజు మనం శాంతి, వెలుగు పండగను ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నాం" అని జవాన్లు పేర్కొన్నారు.
జైపుర్, జోధ్పుర్ నగరాలు దీపావళి సందర్భంగా వెలుగుల కాంతులతో మెరిశాయి. మార్కెట్లు రంగురంగుల లైట్లతో, భారతమాత ప్రతిమలు, బ్రహ్మోస్ క్షిపణి నమూనాలు, రాఫెల్ విమానాల, ఆపరేషన్ సిందూర్ మోడళ్లతో కళకళలాడాయి. నగరమంతా దీపావళి ఉత్సాహం నిండిపోయింది. అదే సమయంలో, హరియాణాలోని చంఢీగఢ్లో సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు పండుగ సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. మిఠాయిలు పంచుకుంటూ, సహచరులతో కలిసి దీపాల పండగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు.
#WATCH | Rajasthan | Commandant of 122 Battalion, Mukesh Panwar says, " we are celebrating diwali along the international border with great fervour like a family... operation sindoor 2 is a distant thing because op sindoor 1 is still underway and i have complete faith that this is… https://t.co/a9txwDruxr pic.twitter.com/9ilkZztCVa— ANI (@ANI) October 19, 2025
టపాసులు పేల్చి పండగ!
జమ్మూకశ్మీర్లోని తంగ్ధర్, అఖ్నూర్ సెక్టార్లలో ఆర్మీ సిబ్బంది దీపాలను వెలిగించి, టపాసులు పేల్చి పండగ జరుపుకున్నారు. నియంత్రణ రేఖ వెంబడి మట్టి దీపాల వెలుగులు పరచగా, సైనికులు ప్రార్థనలు కూడా చేశారు. ఈ వేడుకల్లో సైనికాధికారులు కూడా పాల్గొని సైనికులతో కలసి పండగ ఉత్సాహాన్ని పంచుకున్నారు.
భద్రంగా దీపావళి జరుపుకోవాలంటే!
పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో అట్టారి సరిహద్దు వద్ద బీఎస్ఎఫ్ అధికారులు దీపాల పండగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అధికారి రూబీ మాట్లాడుతూ "మేం కుటుంబాల నుంచి దూరంగా ఉన్నా, బీఎస్ఎఫ్ మా కుటుంబం లాంటిదే. మన ప్రజలు దేశంలో ప్రశాంతంగా, భద్రంగా దీపావళి జరుపుకోవాలంటే మేము ఇక్కడ సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తున్నాం" అని తెలిపారు.
#WATCH | Udaipur, Rajasthan | Operation Sindoor themed entrance gate installed in honour of the Indian armed forces.#Diwali2025 pic.twitter.com/qju3eHvL8s— ANI (@ANI) October 19, 2025
మోదీ విషెస్
మరోవైపు, దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి సందడి కొనసాగుతుండగా, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "ఈ వెలుగుల పండగ మన జీవితాలను సౌభాగ్యంతో, సంతోషంతో నింపాలి. సానుకూలత మన చుట్టూ వ్యాపించాలి" అని మోదీ తన ఎక్స్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
దీపావళిని పురస్కరించుకుని అయోధ్య నగరం దీపకాంతులతో వెలిగిపోయింది. తొమ్మిదవ దీపోత్సవంలో భాగంగా సరయూ నదీ తీరం వెంబడి ఈ ఏడాది 26 లక్షల 17 వేలకు పైగా దీపాలు వెలిగించారు. ఏకకాలంలో 2 వేల 128 మందితో హారతి నిర్వహించారు. ఈ రెండూ గిన్నిస్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కినట్లు ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. పెద్దఎత్తున భక్తులతో నదీ తీరంలోని ఘాట్లు కిటకిటలాడాయి. రామ్లీలా వంటి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, లేజర్ షో విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. రామ్ కీ పైడీ ఘాట్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ హారతి నిర్వహించారు.