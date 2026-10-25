భారత జలాల్లోకి చొరబాటు- నలుగురు పాక్ జాలర్లు అరెస్టు- బోటు సీజ్
గుజరాత్లోని సర్ క్రీక్ ప్రాంతంలో నలుగురు పాకిస్థానీ జాలర్లను బీఎస్ఎఫ్ అదుపులోకి తీసుకుంది.
Published : October 25, 2026 at 6:01 PM IST
Pakistani Fishermen Arrest : గుజరాత్లోని కచ్ జిల్లాలో భారత జలాల్లోకి ప్రవేశించిన నలుగురు పాకిస్థానీ జాలర్లను సరిహద్దు భద్రతా దళం (బీఎస్ఎఫ్) అదుపులోకి తీసుకుంది. మరోవైపు, బంగాల్లోని భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు సమీపంలో ఇసుక, రాళ్ల తవ్వకాల విషయంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అక్రమంగా సహజ వనరులను వెలికితీస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కొందరిని అడ్డుకునే క్రమంలో బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బందిపై రాళ్లు, కర్రలతో దాడి జరిగినట్లు స్థానిక వర్గాలు తెలిపాయి.
గుజరాత్లోని కచ్ జిల్లాలో భారత్-పాకిస్థాన్ సరిహద్దుకు సమీపంలోని సర్ క్రీక్ ప్రాంతంలో శనివారం సాయంత్రం బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత జలాల్లోకి అనధికారికంగా ప్రవేశించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నలుగురు పాకిస్థానీ జాలర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న ఒక పడవను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు ఆదివారం వెల్లడించారు. సున్నితమైన సరిహద్దు ప్రాంతంలో గస్తీ నిర్వహిస్తుండగా ఈ పట్టివేత జరిగినట్లు బీఎస్ఎఫ్ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, అదుపులోకి తీసుకున్న జాలర్ల వివరాలు, పడవకు సంబంధించిన ఇతర సమాచారం వెల్లడించలేదు. వారి ప్రవేశానికి సంబంధించిన పరిస్థితులపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
బంగాల్ సరిహద్దు వద్ద ఘర్షణ
మరోవైపు, బంగాల్లోని కూచ్బెహార్ జిల్లా మేఖ్లిగంజ్ ప్రాంతంలో భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు సమీపంలో శనివారం మధ్యాహ్నం ఉద్రిక్తత నెలకొన్నట్లు స్థానిక వర్గాలు తెలిపాయి. సనియాజన్ నది వద్ద కొందరు బంగ్లాదేశ్ పౌరులు భారత భూభాగంలోకి వచ్చి ఇసుక, రాళ్లను తవ్వుతున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాంతం సమీపంలోని బీఎస్ సరిహద్దు అవుట్పోస్టు వద్ద విధుల్లో ఉన్న బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది వారిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని పలుమార్లు హెచ్చరించినప్పటికీ వారు పట్టించుకోలేదని స్థానిక వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అనంతరం బంగ్లాదేశ్ వైపు నుంచి మరికొందరు అక్కడికి చేరుకున్నారని తెలిపాయి.
బీఎస్ఎఫ్పై రాళ్లు, కర్రలతో దాడి?
వివాదం ముదరడంతో కొందరు వ్యక్తులు బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బందిపై రాళ్లు రువ్వుతూ, కర్రలతో దాడికి దిగినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా, సిబ్బంది ఆత్మరక్షణ కోసం గ్రెనేడ్లు ప్రయోగించినట్లు స్థానిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించడంతో అక్కడున్న వారు వెనక్కి వెళ్లిపోయినట్లు తెలిపాయి. అయితే, ఈ ఘటనలో ఎవరైనా గాయపడ్డారా? గ్రెనేడ్ల ప్రయోగం వల్ల ఆస్తి నష్టం జరిగిందా? అనే వివరాలు స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై అధికారిక సమాచారం వెలువడాల్సి ఉంది.
400 కిలోమీటర్ల సరిహద్దుపై నిఘా
భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో నదుల నుంచి ఇసుక, రాళ్లను అక్రమంగా వెలికితీసే ఘటనలు గతంలోనూ జరిగినట్లు స్థానిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం ఛంగ్రాబంధా సరిహద్దు సమీపంలోని ధర్లా నది వద్ద కూడా ఇలాంటి పరిణామాలు జరిగినట్లు సమాచారం. ఆ సందర్భంలోనూ బీఎస్ఎఫ్ జోక్యంతో తవ్వకాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నవారు వెనుదిరిగినట్లు పేర్కొన్నారు. కూచ్బెహార్ జిల్లాలో తుఫాన్గంజ్ నుంచి హల్దీబారీ వరకు భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు సుమారు 400 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. ఇందులో అధిక భాగం కంచెతో రక్షణ కల్పించినప్పటికీ, నదులు, క్లిష్టమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కంచె ఏర్పాటు కాలేదు. ముఖ్యంగా మేఖ్లిగంజ్ పరిధిలోని ధర్లా, సనియాజన్ నదుల సమీప ప్రాంతాల్లో భద్రతా సిబ్బంది మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో కంచెల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూసేకరణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. తాజా ఘటన నేపథ్యంలో సరిహద్దు వెంబడి నిఘాను మరింత కట్టుదిట్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.