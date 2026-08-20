ప్రభుత్వ టీచర్ ఇంట్లో 'బ్రౌన్ షుగర్' తయారీ యూనిట్- డ్రగ్స్ ముఠా గుట్టురట్టు- ఇద్దరు అరెస్ట్
ఉపాధ్యాయ వృత్తికే మచ్చగా మారిన ఓ టీచర్- తన ఇంట్లోనే బ్రౌన్ షుగర్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఉపాధ్యాయుడు- ఈ ఘటనలో ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : August 20, 2026 at 7:20 PM IST
Bengal Govt Teacher Drugs Smuggling : బంగాల్లో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు అయ్యింది. జల్పాయిగురి జిల్లాలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు రాత్రిపూట జరిపిన దాడుల్లో ఒక ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడి ఇంట్లో నడుస్తున్న బ్రౌన్ షుగర్ తయారీ కేంద్రాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో ఆ టీచర్తో పాటు మరో వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. ఇద్దరు నిందితులపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఉపాధ్యాయుడి ఇంట్లో రూ. 8.39 లక్షల నగదు, కొన్ని నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు, 67 గ్రాముల బ్రౌన్ షుగర్ తయారీకి సరిపడే ముడి పదార్థాలను, ఇతర పరికరాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
జల్పాయిగురిలోని నాగ్రకట ప్రాంతంలో ఉన్న చౌచారియా పెట్రోల్ పంప్ సమీపంలో బుధవారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. రంజిత్ సిక్దార్ ఓ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో టీచర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అతడికి స్థానిక మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారంలో ప్రమేయం ఉంది. రంజిత్ స్వస్థలం మాల్దా జిల్లాలోని బామంగోలా. గతంలో డ్రగ్స్కు సంబంధించిన కేసుల్లో అతడు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాడు. అయితే బుధవారం రాత్రి రంజిత్ సిక్దార్ నివాసంలో పోలీసులు సోదాలు చేసినప్పుడు విస్తుపోయే విషయం బయటపడింది. అతడి అద్దె ఇంట్లో బ్రౌన్ షుగర్ తయారీ కేంద్రం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అదే సమయంలో రంజిత్ ఇంట్లో కూచ్బెహార్లోని పుండిబారికి చెందిన ధీరజ్ మహతో ఉన్నాడు. బ్రౌన్ షుగర్ కొనుగోలు చేసేందుకే మహతో రంజిత్ ఇంటికి వచ్చి ఉంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో రంజిత్, ధీరజ్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఇంటిలిజెన్స్ సమాచారం ఆధారంగా సోదాలు : ఎస్పీ సుజాత
ఈ ఘటనపై జల్పాయిగురి జిల్లా ఎస్పీ సుజాత కుమారి బినపాని స్పందించారు. తమకు అందిన సమాచారం (ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్) ఆధారంగా చర్యలు చేపట్టామని వివరించారు. దీని వెనుక ఏదైనా పెద్ద ముఠా ప్రమేయం ఉందేమోనని కోణంలో దర్యాప్తు చేపడుతున్నామని చెలిపారు. అరెస్టు అయిన ఇద్దరినీ గురువారం జిల్లా కోర్టులో హాజరుపర్చామని చెప్పారు.
పోలీసు వర్గాల ప్రకారం
రాష్ట్ర టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) కొంతకాలం క్రితమే మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారం గురించి జల్పాయిగురి జిల్లా పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. అప్పటి నుంచి జిల్లా పోలీసులు రంజిత్ సిక్దార్ కదలికలపై నిఘా ఉంచారు. బుధవారం రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో జిల్లా పోలీసుల బృందం ఒకటి రంజిత్ అద్దె ఇంట్లో సోదాలు నిర్వహించింది. మాల్బజార్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ (SDPO) సుదీప్త సర్కార్, నాగ్రకట ఇన్స్పెక్టర్తో కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత అదనపు ఎస్పీ (హెడ్క్వార్టర్స్ అండ్ రూరల్) ఎం. శ్రీనివాస్ నాగ్రకటకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో రంజిత్ ఇంట్లో పోలీసులు ప్రాథమిక తనిఖీలు జరిపారు. రూ. 8.39 లక్షల నగదు, కొన్ని నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత ఎస్ఎస్బీ 46వ బెటాలియన్కు సమాచారం అందించారు పోలీసులు. ఎస్ఎస్బీ అధికారులు తమ శిక్షణ పొందిన స్నిఫర్ డాగ్ 'మోర్ఫీ'తో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మోర్ఫీ, పోలీసు అధికారులు సుమారు 67 గ్రాముల బ్రౌన్ షుగర్ ఉత్పత్తికి సరిపడా ముడి పదార్థాలను కనుగొన్నారు. అలాగే బ్రౌన్ షుగర్ తయారీకి ఉపయోగించే పరికరాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బ్రౌన్ షుగర్ తయారీ ప్రక్రియలో ఉపయోగించే ప్రత్యేక తెల్లటి వస్త్రం, ప్యాకేజింగ్ కోసం ఉపయోగించే నిర్దిష్ట ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు రంజిత్ ఇంట్లో లభించాయి.
ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోకి మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్కు డూయార్స్ ప్రాంతం చాలా కాలంగా కీలక మార్గంగా ఉంది. ఇంటిలిజెన్స్ సమాచారం ఆధారంగా సిలిగుడి నుంచి మాల్బజార్కు అక్రమంగా తరలించే బ్రౌన్ షుగర్, యాబా టాబ్లెట్లు, కాఫ్ సిరప్ల సరఫరాను పోలీసులు తరచుగా అడ్డుకుంటున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగానే జల్పాయిగురిలో సోదాలు నిర్వహించి బ్రౌన్ షుగర్ ముఠాను గుట్టురట్టు చేశారు.
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